Türkiye'nin ruh hali iyi değil, hiç iyi değil

Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
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“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
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Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
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Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
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- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
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Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
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AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
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RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
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İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
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Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
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Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
-
Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
*
Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
*
Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Bir süre önce epey popüler olmuştu.
*
“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
Süreç şöyle işledi:
*
- Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.
- Bir süre olayın ayırdına varamadık.
- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.
- Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.
*
Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:
*
Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.
Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.
Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.
Tepin Allah tepin.
- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...
*
- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.
Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.
*
Gözlemliyorum:
“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.
*
Demet Akalın’a bakıyorum:
Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.
*
Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.
*
Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.
*
- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.
Bir yanda da nifak yangınları...
*
Nedir nifak yangını?
Mesela şudur:
*
“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.
*
Nedir nifak yangını?
Türkiye'nin ruh hali iyi değil, hiç iyi değil
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Artık Türkiye’de...
Yankı odalarına hapsolma durumu var. Herkes kendi tarafının sesini dinlemeye meraklı. Herkes Türkiye’nin kendi dünyasından ibaret olduğunu düşünüyor.
*
Artık Türkiye’de...
Karşı tarafı ikna etmek, karşı tarafa oy verenlere seslenmek, karşı tarafta yer alanlarla sağlıklı diyalog kurmak gibi arayışlar yok.
*
Sonuç olarak...
Türkiye’nin ruh hali iyi değil. Hem de hiç iyi değil.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI’NA BRAVO!
Olimpiyatlar boyunca...
Sporcularımızın her maçında sahadaydı, teknik direktör gibi bir oraya bir buraya koştu, her madalyada sanki kendi madalya almış gibi sevindi, sadece başarıya değil başarısızlıklara da ortak oldu, başaramayan sporcuları teselli etti.
*
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun, Tokyo Olimpiyatları’ndan verdiği izlenim tam olarak buydu.
*
Bakıyorum:
Bakan Kasapoğlu, şimdi de aynı tutumu Tokyo Paralimpik’te de sürdürüyor.
*
Kimse pek söylemiyor. Ben şöyle canı gönülden haykırmakta bir sakınca görmüyorum:
Bravo size Sayın Kasapoğlu!
ÇOK EĞLENCELİ BULUYORUM
Müjdat Gezen ile Uğur Dündar arasında şöyle bir şaka var:
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Müjdat Gezen, Uğur Dündar’a “Uğur Abi” diyor. Buna karşılık Uğur Dündar da Müjdat Gezen’e “Müjdat Abi” diyor.
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Olayın beni eğlendiren kısmı ise şurası:
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Hiç bıkmadan, hiç sıkılmadan, hiç üşenmeden, mütemadiyen, her durumda, her fırsatta bu şakayı yapıyorlar ya...
İşte ben en çok bununla eğleniyorum.
KÖTÜNÜN KÖTÜSÜ
- TALİBAN: Katı mı katı. Bağnaz mı bağnaz. Kolayca kan dökmekte sakınca görmez. Bulunduğu yeri cehenneme çeviren bir örgüt.
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- DEAŞ HORASAN: Taliban’ı bile yeterince “katı” bulmayıp “esnek” bulan, Taliban’a bile “kafir” diyen bir örgüt.
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Taliban’dan kaçmak için uçağın kanadına yapışıp düşerek can verenler, acaba DEAŞ Horasan’dan kaçmak için neler yapmazlar?
ABDÜLHAK HAMİD’İN KEMİKLERİNİ SIZIM SIZIM SIZLATTIN BE NUSRET!
Bugün Kelebek’te bizim Mehmet Üstündağ’ın bir haberi var.
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Habere göre...
Nusret, Abdülhak Hamid’in Maçka Palas’taki süitine yerleşmiş. Orada kalacakmış.
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Şairi azam Abdülhak Hamid Bey’in en bilinen şiiri “Makber”, şöyle başlar:
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“Eyvah! Ne yer, ne yar kaldı / Gönlüm dolu ah-ü zar kaldı / Şimdi buradaydı gitti elden / Gitti ebede gelip ezelden”.
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Makber, Hamid’in yürek yakan bir feryadıdır.
Sağ olup bugünleri görseydi...
Feryat figan yepyeni bir “Makber” kaleme almaktan kendini alıkoyamazdı diye düşünüyorum.
BAŞYAPITLIK AÇISINDAN İZLEDİĞİM ÜÇ DİZİ
- MR. MERCEDES: Kâbus, rüya sahnelerinden pek hoşlanmam. O kısımları hariç iyi. Oyunculuklar şahane. Fakat hemen söyleyeyim: Bir başyapıt değil. Sadece elde başyapıt yoksa çekilir.
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- DOWNTON ABBEY: “Yukarıdakiler / Aşağıdakiler” dizisi... İngiliz aristokratları ve hizmetçileri... Sınıfsal ayrımlar o kadar katı ki... İnsanı sosyalist falan yapabilir bu dizi. Bu arada kendi türünde başyapıt sınıfına girer.
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- BOSCH: Çamaşır makinesi markasıyla alakası yok. Dizinin kahramanı dedektifin soyadı bu. Dürüst, nitelikli, ince gören bir polisiye. Bir havası var ve sizi o havanın içine çekiyor. Başyapıt mı? Değil ama bayağı bir yaklaşmış durumda.
ŞÖYLE BİR ŞEY VAR
Sürekli didişen, devamlı tartışan, hep bir gerginlik ortamının içinde yer alan çiftleri gördüğünüzde...
“Böyle hayat çekilir mi yahu” diye düşünebilirsiniz.
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Düşünmeyin!
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Çünkü şöyle bir şey var:
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Bazı ilişkilerde temel dinamik...
Didişmektir. Tartışmaktır. Gerginliktir.
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O çiftlerin elinden bunu alırsanız...
Çok ama çok mutsuz olurlar ve bir süre sonra ayrılırlar.