Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!

Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
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“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
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“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
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Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
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Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
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Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
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Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
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Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
*
İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
*
Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
-
Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
*
Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
*
Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Bir süre önce epey popüler olmuştu.
*
“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
Süreç şöyle işledi:
*
- Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.
- Bir süre olayın ayırdına varamadık.
- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.
- Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.
*
Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:
*
Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.
Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.
Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.
Tepin Allah tepin.
- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...
*
- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki
Afgan mültecilerin Türkiye’ye gelme endişesi üzerine...
Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
*
Olsa olsa şöyle şeyler olur:
*
Önce gizli sonra açıktan Aleyna Tilki dinlerler. Başlangıçta bir iki mırın kırın etseler de kafelere falan dadanırlar. Burkayı yumuşatıp başörtüsüne doğru yol alırlar. Nargile içip keyif yaparlar. Abdi İpekçi Caddesi’nde turlamaya özenirler. Selfie çektirmeye merak sararlar.
*
Sizin yaşadığınız hayat, onların yaşadıkları hayatı hallaç pamuğu gibi dağıtır yani.
Onlar korksun.
Siz niye korkuyorsunuz ki?
ERDOĞAN, FATİH, İSTANBUL, AKŞENER, MERKEZ, ÇEPER
RECEP Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığı sırasında Fatih Sultan Mehmet’in ünlü sözünü sıkça haykırırdı.
Şöyle derdi:
*
“Ya ben İstanbul’u alacağım ya da İstanbul beni.”
Belediye seçiminde ortaya çıkan “İstanbul’un yeniden fethi” söylemi, Erdoğan’ın hitap ettiği kitle tarafından benimseniyordu.
*
İyi ama neden?
Neden Erdoğan’ın hitap ettiği kitle, yeniden fetih hayali kuruyordu?
*
İşin özünde ekonomik ve sosyal nedenler rol oynuyordu aslında.
*
Erdoğan’ın hitap ettiği kitle, kentin çeperlerinde kalanlardı. Bu insanlar, kentin merkezinden pay almak istiyorlardı. “İstanbul’un yeniden fethi” söyleminin arkasında bu arzu vardı. İstanbul kazanıldığında periferide, çeperde kalmışlar, merkeze yaklaşmış olacaklardı.
İstanbul’un yeniden fethi derken, aslında çeperin merkezi fethetmesi kastediliyordu.
*
Erdoğan’ın İstanbul’un yeniden fethi söylemi, işte bu türden sınıfsal bir yaklaşıma gönderme yapıyordu.
*
İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in son 30 Ağustos törenlerinde Ekrem İmamoğlu’na dönüp...
“1453... Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi dedi ki: Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u alırım. İkinci istikbal fethi” deyince tüm bunları hatırladım.
*
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmasıyla...
Çeperler merkeze yaklaşmıştı.
*
Akşener’in sözünü ettiği fetih...
Acaba merkezin çeperlerden intikamı mıdır?
FERHAN ŞENSOY’LA İLGİLİ PEK SÖZ EDİLMEYEN BİR OLAY
YIL: 1986.
Ferhan Şensoy, “İçinden Tramvay Geçen Şarkı” adlı oyunu sahneliyor.
Oyunda Nazi üniformalı subaylar var.
12 Eylül’ün etkisinin sürdüğü bir dönem.
Ve üniforma, milleti fena korkutuyor.
*
Ferhan Şensoy’un aklına şöyle bir fikir geliyor:
*
“Oyunda Nazi üniforması giyen subaylar, İstiklal Caddesi’ne çıkıp kimlik kontrolü yapsa... Kesin herkes kuzu kuzu itaat eder.”
*
Gerçekten de yapıyorlar bu denemeyi.
Nazi subayları, kimlik kontrolü yapıyorlar.
Ve bir iki itiraz dışında kimse itiraz etmiyor.
Herkes kimliklerini çıkarıp gösteriyor.
*
Hafızamda yer etmiş bir olaydır bu.
Ferhan Şensoy dendiğinde aklıma gelir.
Vefatı nedeniyle birçok yönü gündeme geldi ama bu olaydan söz eden çıkmadı.
Eksiği ben tamamlayayım dedim.
BİZE BÖYLE NE OLDU
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, maske/mesafe konusundaki boşvermişliğe sitem ederek şöyle demiş:
“Bize ne oldu?”
Azerbaycan dolaylarından “Aygız” türküsünü anımsadım bunu duyunca...
*
“Söyle söyle bize böyle ne oldu yar.”
MİSKİNLER TEKKESİ
BİRAZ miskin bir karakterim var. Her gün hep aynı kafeye giderim. Başka yere gitmeye üşenirim. Geçen gün kafemi değiştirdim. Ve aklıma bir miskinler tekkesi fıkrası geldi.
*
Her gün aynı koltuğa oturan miskinimiz, günün birinde karşı koltuğa geçmiş. Ve şöyle demiş:
“İnsanoğlu kuş misali.”
EFENDİME SÖYLEYEYİM
ESKİ tabirleri severim. Yok olup gitmelerine gönlüm elvermez. Biri hariç.
O da şu “Efendime söyleyeyim” lafı.
Çok itici, fena antipatik bir söz bu. Niye konuştuğum kişi “efendim” oluyormuş? Niye ona söylüyormuşum?
*
Bakıyorum: Eskiye dair her şeyi unutmuş olan gençlerimiz bile konuşurlarken sık sık “Efendime söyleyeyim” diyorlar. Adını Hakan Sabancı’yla anmak için çabalayan Aygün adlı kızımız bile konuşurken, “Vay efendime, yok efendime” falan diyerek bu tabiri daha da itici hale getiriyordu.
*
Eski tabirlere sahip çıkalım ama şu “Efendime söyleyeyim”i lügatimizden çıkarabilir miyiz lütfen?