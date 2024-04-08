Şeyma Hanım’ın çiğnenen onuru

Haberin Devamı

Necati Özkan, Ruşen Çakır’ın yayınına çıkıp şöyle dedi:

*

“Seçilen CHP’li başkanı kutlamak için Sancaktepe Belediyesi’ne gittim. Makam odası 6 bin metrekare. Jakuzi var. Odalar odalar... 2 yüz metrekare mutfak...”

*

Bu anlatıdaki anahtar kelime “jakuzi”.

Bir reklamcı olarak Necati Özkan da pekala bilir ki “jakuzi” kelimesi, kaçınılmaz olarak diğer bütün kelimelerin önüne geçer.

*

Nitekim geçti de.

İnternetten bulunan bir jakuzi fotoğrafı ile Sancaktepe’nin kazanamayan Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün fotoğrafı yan yana getirildi.

Böylece bir daha silinmesi neredeyse olanaksız bir imaj, Şeyma Döğücü’nün üzerinde yapıştı kaldı.

*

Sonra gerçekler ortaya çıkmaya başladı.

*

Necati Özkan, “Jakuzi demek istemedim, banyo teşkilatı demek istedim” diye bir düzeltme yapmaya çalıştı ama asla özür dilemeyerek.

*

Haberin Devamı

Ardından Sancaktepe’nin yeni seçilen CHP’li Belediye Başkanı Alper Yeğin, bir açıklama yaptı.

*

“Şeyma Döğücü döneminde başkanlık katında herhangi bir tadilat yapılmamıştır” dedi. Jakuzi olmadığını söyledi. Ancak Şeyma Hanım’dan önceki belediye başkanı döneminde lüks bir başkanlık katı oluşturulduğunu söyledi.

*

Sonuç?

Hem Necati Özkan’ın hem de Alper Yeğin’in sözlerinden çıkan iki sonucu aktarıyorum

*

- BİR: Jakuzi yokmuş. Yalanmış bu. Jakuzi fotoğraflarının tümü fake imiş.

*

- İKİ: Lüks ve geniş başkanlık katını, Şeyma Döğücü yaptırmamış.

*

Bir kadını, bir anneyi yalan yanlış bilgilerle hedef tahtası haline getiren isim Necati Özkan’dır.

Şeyma Döğücü’nün onurunu çiğnemiştir ve çiğnetmiştir.

*

Ne beklenir Necati Özkan’dan?

Vicdanlı ve erdemli davranarak Şeyma Döğücü’den minicik bir özür dilemesi beklenir.

Şeyma Döğücü, jakuzinin yalan olduğunu söyledi. “Çekin görüntüsünü, yayınlayın” diyerek meydan okudu. Sancaktepe’nin CHP’li yeni Başkanı Alper Yeğin, hem jakuzinin doğru olmadığını söyledi hem de lüks başkanlık katının Şeyma Döğücü döneminde yapılmadığını açıkladı. İnternete jakuzi yazılınca çıkan bu jakuzi fotoğrafı, Sancaktepe’yle ilgili jakuzili yalan haberlerin görsel malzemesi oldu.

*

Peki ne yapıyor Necati Özkan?

Haberin Devamı

Jakuzi yalanı apaçık ortadayken bırakın özür dilemeyi üste çıkmaya çalıştı.

Ve dün itibarıyla sosyal medyada Şeyma Döğücü ile uğraşmaya devam ediyordu.

*

Oysa erdemli insanlar, özür dilemek ile üste çıkmak arasında bir tercih yapmak durumunda kaldıklarında hiç düşünmeden özür dilemeyi tercih ederler.

Necati Özkan, “Tamam jakuzi yok ama lüks var” diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı.



ERDOĞAN İLE GAZZE ETLE TIRNAK GİBİDİR

Şu dünya üzerinde Gazze’nin acısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan daha fazla hisseden bir lider yoktur.

*

- Herkes HAMAS’a terörist deme yarışına girmişken bütün riskleri göze alarak “HAMAS terörist değildir, HAMAS vatanını savunuyor” diye haykıran lider Erdoğan’dı.

*

Haberin Devamı

- Dünyanın dikkatinin Gazze’deki katliamlara çevrilmesini sağlamak için diplomasinin tüm olanaklarını zorlayan, bu konuda samimi olarak çaba gösteren dünyanın sayılı liderlerinden biri Erdoğan’dır.

*

- İsrail’in bugünkü katil yönetiminin husumetini en fazla üzerine çeken liderdir Erdoğan. Yerel seçimi kaybetti diye bayram etti İsrail’in katilleri, daha ne olsun.

*

- Dikkat edin: Her konuşmasında sözü mutlaka Gazze’ye getiriyor Erdoğan. “Bize ne İsrail’den, bize ne Gazze’den” diye tutturanlara inat.

*

Tüm bu gerçekler ortadayken bugün Erdoğan yönetiminin Gazze üzerinden sıkıştırılmaya çalışılıyor olması, nafile bir iştir. Nafile kalmaya mahkûmdur.





‘LİDER YOK AZİZİM’DEN LİDER BOLLUĞUNA

Haberin Devamı

CHP’de lider yoktu.

Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkûm olmuştu parti.

Lider çıkmıyordu, çıkamıyordu.

*

Eski tablo bu.

*

Yeni tablo ise şöyle:

*

- Açılın lideriniz geldi havasında ve edasında bir Ekrem İmamoğlu var.

*

- CHP’nin yüzde 25’lik makus talihini mağlup etmiş bir Özgür Özel var.

*

- Ankara’da rakibine 30 puan fark atmış, yüzde 60’lık bir Mansur Yavaş var.

*

Hiç lider yokken üç lidere birden kavuştu CHP.

Biraz ifrat ile tefrit durumu var ama yine de “lider yok azizim” durumundan iyidir.

YETENEKLİ BAY RIPLEY’İN DİZİSİ

- Çok para harcamışlar çok.

- Dizi baştan sona siyah beyaz.

- Dizide İtalya’nın küçük kasabalarının muazzamlığı çok iyi yansıtılmış.

- Oyuncuların tümü resmen döktürmüş.

Haberin Devamı

- Küçücük bir teknede cinayet sahnesi var dizide. Sanırım yedi ayda falan çekilmiştir.

- Ripley karakterinin yetenekli sahtekarlığının gelişimi çok iyi anlatılmış.

- Öyle derinlikli bir iş çıkarılmış ki bu zamana kadar çekilen tüm Ripley filmleri çöp olmuş.

POLİS MÜDAHALESİNİ YORUMLARKEN

- Müdahale edilen eylemin konusuna değil barışçı olup olmadığına bakılır.

- Polisin tutumunun eylemcilerin kılığına kıyafetine göre değişmesi beklenmez.

- “Başı açık eylemci / Başı örtülü eylemci” ayrımı yapılmaz, yapılamaz.

- Yorumlar, polis müdahalesinin orantılı olup olmadığına göre yapılır.