Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım
Yaşı yetmeyenler pek bilmez.
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
İKİ: Video kasetleri, Anadolu’nun en ücra evlerine bile girmişti.
*
ÜÇ: Şöhreti, dar bir camianın ötesine taşmıştı.
*
DÖRT: Tartışmalı ve ateşli nutuklarıyla ortalığı kasıp kavururdu.
*
BEŞ: Uzak semtlerin ahalisi üzerinde belirgin bir etkisi vardı.
*
ALTI: Gazete manşetlerine çıkar, hakkında davalar açılırdı.
*
YEDİ: Sistemin bir numaralı hedefiydi.
*
Fakat sonraki yıllarda bir şey oldu. Tuhaf bir şey!
1980’lerde, 1990’larda esen o güçlü fırtına, 2000’lere geldiğimizde önce belli belirsiz bir rüzgâra dönüştü, ardından da hiç esmemeye başladı.
*
Peki ne olmuştu da böyle olmuştu?
Olan şuydu:
*
Şevki Yılmaz, artık daha merkezde yer almak isteyen siyasi hareket açısından biraz fazla radikal kaçmaya başlamıştı.
*
O da bunu fark etmişti tabii.
Centilmenlik yaparak kendisini adı konulmamış bir inzivaya çekmişti.
Sonuç?
Adı sanı pek duyulmaz olmuştu.
*
Ve aradan yıllaaar yıllaaaar geçtikten sonra...
Bugünlerde yeniden sahnelere esaslı bir dönüş yaptı Şevki Yılmaz.
*
Bu kez eskisi gibi ateşli nutuklar atmıyordu.
İktidara akıl veriyordu.
Verdiği akıl da şuydu:
“AK Parti’nin, kasanın ağzını açması lazım. Efendim 7 yüz ton altınımız var, Merkez Bankası’nda şu kadar dolarımız var. Kime bırakacaksın? Bu hırsızlara mı?”
*
“Dağıt parayı ahaliye, seçimi al” diye özetleyebileceğimiz bu kural dışı ve etik dışı tavsiye...
Şevki Yılmaz’ı...
Tıpkı eski günlerdeki gibi yeniden bir numaralı gündem haline getirdi.
*
“Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım” dedim ya...
Bana göre olay şudur:
*
Bir zamanlar şöhretin tadını almış, çok meşhur bir hatip olmanın cazibesini yaşamış, dikkat merkezi haline gelmenin keyfini sürmüş birinin...
Aradan on yıllar geçse de eski şaşaalı günlerine dönmek istemesi kaçınılmazdır.
*
Yani olay, insana özgü bir zaafın açığa çıkmasından başka bir şey değildir.
YENİDEN POPÜLER OLAN ŞEYLER
Kablolu kulaklık.
Solitaire oynamak.
Pikaptan plak dinlemek.
Leblebi tozu.
Mektup yazmak.
Sevenlerin telefonda, “Önce sen kapat” muhabbeti.
SOKAĞA DÖKÜLMEK ÜZERİNE TEZLER
İktidarı seçimle götüremeyeceğini düşünenin aklına ilk gelen şeydir sokağa dökülmek.
*
Sokağa dökülme söz konusu olduğunda vatandaşın büyük çoğunluğu, hemen düzen ve intizamdan yana tavır alır.
*
Sokağa dökülmek, bir tükenmişlik ve bir umutsuzluk ifadesidir. “Ben bu halkı asla ikna edemeyeceğim” demektir.
ORTODOKS/HETERODOKS
BANA Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi bir cümleyle anlat deseler...
Şunu derdim:
*
“Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor.”
Nebati’nin en son yaptığı...
“Ortodoks politikaları bir tarafa bıraktık, artık heterodoks politikalara yöneldik” açıklamasını işitince...
Şöyle dedim:
*
“Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu.”
DİYANET’İN OKUL ÖNCESİ PROGRAMIYLA İLGİLİ HER ŞEY
“DİYANET İşleri Başkanlığı, okul öncesi minik yavrulara zorla ve zorunlu olarak din eğitimi verecek” diye bir algı ortaya çıktı.
İşin aslı hiç de öyle değil.
*
Her şeyden önce zorla diye bir şey yok, zorunluluk diye de bir şey yok. Tamamen isteğe bağlı bir program bu.
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Ders verecek hocaların tümü ilahiyat mezunu ve öğretmenlik formasyonuna sahipler. Ayrıca bu öğretmenlere, “erken dönem çocuk eğitimi” konusunda da esaslı bir eğitim verilmiş. Program, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülüyor.
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Peki bu programda çocuklara ne öğretiliyor? Allah sevgisi, insan sevgisi, merhametli olmak, sabırlı olmak, fedakâr olmak gibi insanlık değerleri. Hafızlık ve Kuran’ın ezberlenmesi, bu programda yer almıyor.
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Benim yorumum: İsteğe bağlı olduktan sonra okul öncesi çocuklar için böyle bir programın ortaya konmasının kime ne zararı var Allah aşkına?