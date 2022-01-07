MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım
GeriAhmet HAKAN Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

7 Ocak 2022

Yaşı yetmeyenler pek bilmez.

1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.

*

Kimdi Şevki Yılmaz?

Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

Yedi maddede özetleyeyim:

*

BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.

*

İKİ: Video kasetleri, Anadolu’nun en ücra evlerine bile girmişti.

*

ÜÇ: Şöhreti, dar bir camianın ötesine taşmıştı.

*

DÖRT: Tartışmalı ve ateşli nutuklarıyla ortalığı kasıp kavururdu.

*

BEŞ: Uzak semtlerin ahalisi üzerinde belirgin bir etkisi vardı.

*

ALTI: Gazete manşetlerine çıkar, hakkında davalar açılırdı.

*

YEDİ: Sistemin bir numaralı hedefiydi.

*

Fakat sonraki yıllarda bir şey oldu. Tuhaf bir şey!

1980’lerde, 1990’larda esen o güçlü fırtına, 2000’lere geldiğimizde önce belli belirsiz bir rüzgâra dönüştü, ardından da hiç esmemeye başladı.

*

Peki ne olmuştu da böyle olmuştu?

Olan şuydu:

*

Şevki Yılmaz, artık daha merkezde yer almak isteyen siyasi hareket açısından biraz fazla radikal kaçmaya başlamıştı.

*

O da bunu fark etmişti tabii.

Centilmenlik yaparak kendisini adı konulmamış bir inzivaya çekmişti.

Sonuç?

Adı sanı pek duyulmaz olmuştu.

*

Ve aradan yıllaaar yıllaaaar geçtikten sonra...

Bugünlerde yeniden sahnelere esaslı bir dönüş yaptı Şevki Yılmaz.

*

Bu kez eskisi gibi ateşli nutuklar atmıyordu.

İktidara akıl veriyordu.

Verdiği akıl da şuydu:

“AK Parti’nin, kasanın ağzını açması lazım. Efendim 7 yüz ton altınımız var, Merkez Bankası’nda şu kadar dolarımız var. Kime bırakacaksın? Bu hırsızlara mı?”

*

“Dağıt parayı ahaliye, seçimi al” diye özetleyebileceğimiz bu kural dışı ve etik dışı tavsiye...

Şevki Yılmaz’ı...

Tıpkı eski günlerdeki gibi yeniden bir numaralı gündem haline getirdi.

*

“Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım” dedim ya...

Bana göre olay şudur:

*

Bir zamanlar şöhretin tadını almış, çok meşhur bir hatip olmanın cazibesini yaşamış, dikkat merkezi haline gelmenin keyfini sürmüş birinin...

Aradan on yıllar geçse de eski şaşaalı günlerine dönmek istemesi kaçınılmazdır.

*

Yani olay, insana özgü bir zaafın açığa çıkmasından başka bir şey değildir.

Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

YENİDEN POPÜLER OLAN ŞEYLER

Kablolu kulaklık.

Solitaire oynamak.

Pikaptan plak dinlemek.

Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

Leblebi tozu.

Mektup yazmak.

Sevenlerin telefonda, “Önce sen kapat” muhabbeti.

SOKAĞA DÖKÜLMEK ÜZERİNE TEZLER

İktidarı seçimle götüremeyeceğini düşünenin aklına ilk gelen şeydir sokağa dökülmek.
*
Sokağa dökülme söz konusu olduğunda vatandaşın büyük çoğunluğu, hemen düzen ve intizamdan yana tavır alır.
*
Sokağa dökülmek, bir tükenmişlik ve bir umutsuzluk ifadesidir. “Ben bu halkı asla ikna edemeyeceğim” demektir.

ORTODOKS/HETERODOKS

BANA Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi bir cümleyle anlat deseler...

Şunu derdim:

*

“Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor.”

Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

Nebati’nin en son yaptığı...

“Ortodoks politikaları bir tarafa bıraktık, artık heterodoks politikalara yöneldik” açıklamasını işitince...

Şöyle dedim:

*

“Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu.”

DİYANET’İN OKUL ÖNCESİ PROGRAMIYLA İLGİLİ HER ŞEY 

“DİYANET İşleri Başkanlığı, okul öncesi minik yavrulara zorla ve zorunlu olarak din eğitimi verecek” diye bir algı ortaya çıktı.

Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

İşin aslı hiç de öyle değil.

*

Her şeyden önce zorla diye bir şey yok, zorunluluk diye de bir şey yok. Tamamen isteğe bağlı bir program bu.

*

Ders verecek hocaların tümü ilahiyat mezunu ve öğretmenlik formasyonuna sahipler. Ayrıca bu öğretmenlere, “erken dönem çocuk eğitimi” konusunda da esaslı bir eğitim verilmiş. Program, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülüyor.

*

Peki bu programda çocuklara ne öğretiliyor? Allah sevgisi, insan sevgisi, merhametli olmak, sabırlı olmak, fedakâr olmak gibi insanlık değerleri. Hafızlık ve Kuran’ın ezberlenmesi, bu programda yer almıyor.

*

Benim yorumum: İsteğe bağlı olduktan sonra okul öncesi çocuklar için böyle bir programın ortaya konmasının kime ne zararı var Allah aşkına?

X

‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ocak 2022
Dolardaki dalgalanma, kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış falan derken...

“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.

*

Bir anda çarşı karıştı.

Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.

Mailler, mesajlar, telefonlar...

Protesto üstüne protesto.

*

Mesela

Yazının Devamını Oku

20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2022
20 Aralık’ta ne oldu?

18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.

Ve bugün 13’lerde seyrediyor.

*

20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...

“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.

Bir uçuş söz konusu olmadı.

*

20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının

Yazının Devamını Oku

Aralık enflasyonu nasıl olacak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2022
Tarafsız Bölge’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aralık enflasyonunu sorduğumda...

Biraz keyfi kaçmıştı.

*

Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.



Bunun nedenini de şöyle açıkladı:

Yazının Devamını Oku

Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2022
Bir komedi müfettişi gibi “Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu” diye izlemezseniz... Gideri var.

- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.

*

- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.

*

- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.


Yazının Devamını Oku

Musmutlu yıllar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2022
Omikron denilen illetin tükendiği...

 

- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...

*

- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...



Yazının Devamını Oku

Nebati’ye dair her şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Aralık 2021
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ, GEÇEN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE KONUĞUMUZ OLDU. NEBATİ’YLE HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞMIŞTIM. BAKTIM HERKES BANA, “UZAKTAN İZLEDİĞİM NEBATİ” İLE “YAKINDAN GÖZLEMLEDİĞİM NEBATİ” ARASINDAKİ FARKLARI SORUYOR. DEDİM Kİ NEBATİ’YE DAİR HER ŞEYİ ANLATAYIM BARİ.

EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA

BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.

Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

*

Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.

*

Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?

*

Yazının Devamını Oku

İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Aralık 2021
Dolar yükselince...

Ne yaptı muhalefet?

*

Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.

Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.

Dolar düşünce...

İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...

En az muhalefetin yanılgısı kadar

Yazının Devamını Oku

Teftiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2021
“Teftişle gündemi değiştirmek istiyorlar” diyor bazıları. İyi de gündem, zaten baştakilerden yanaydı. Niye değiştirmek istesinler ki? Hiçbir şey anlamıyorum ben şu gündemi değiştirmek geyiğinden.

- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.

*

- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.



*

Yazının Devamını Oku

Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2021
Son zamanlarda bizi, “hayvan sevgisi” ile “insan sevgisi” arasında tercihe zorlayanlar türedi.

Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:

*

“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”

*

Gelelim esas meseleye...

*

Deniliyor ki:

*

Yazının Devamını Oku

Nebati, muhalefetin sloganını kullandı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2021
Kur yükseldikçe...

Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?

*

Şunu diyordu:

“Geliyor gelmekte olan...”

*

Muhalefetin sloganı olmuştu bu.

*

Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan

Yazının Devamını Oku

Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Aralık 2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında şöyle demiş:

 

“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”

*

Nebati’nin bu açıklaması üzerine...

Kıyameti koparanlar var.

*

Diyorlar ki:

*

Yazının Devamını Oku

Fiyatlar düşecek, nokta

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Aralık 2021
Dolar bir kuruş artsa...

Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.

*

Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.

İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?

İndirsene fiyatları.

Dolar arttıkça...

İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?

Yazının Devamını Oku

Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Aralık 2021
Dolar yükseldikçe...

Şöyle şeyler oluyordu:

*

Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.

*

Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.

*

Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.

*

Yazının Devamını Oku

Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Aralık 2021
Birkaç falsosuna rağmen...

Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.

*

“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.

*

Yani bir kredisi vardı benim gözümde.

Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.

*

Ama önceki gece...

Yazının Devamını Oku

Birazcık efendi ol bırak elinden şu sazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Aralık 2021
“Ekrandaki Muharrem Sarıkaya’yı betimle” deseler...

Hiç düşünmeden şöyle derim:

*

“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”

*

Mesela...

Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.

*

Mesela...

Yazının Devamını Oku

OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Aralık 2021
Hukuk profesörü İzzet Özgenç’i tanırım.

Yakından değil ama.

Uzaktan. Epey uzaktan.

*

Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.

Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.

AK Parti’nin dostuydu.

Bugünlerde nerelere savruldu acaba?

Yazının Devamını Oku

Aman Nureddin Bey aman

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Aralık 2021
Çok iyi bir başlangıç yaptınız Sayın Nureddin Nebati.

 

Daha önce de vurguladığım gibi...

Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.

*

Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:


Yazının Devamını Oku

Yine mi TC ile uğraşılıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Aralık 2021
Bir haber dolaşıyordu ortalıkta. Habere göre camilerdeki TC ibaresi kaldırılıyormuş.

 

Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.

*

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:

*

Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.

*

Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.

Yazının Devamını Oku

Açılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Aralık 2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Meclis’teki bütçe sunuş konuşması, tek kelimeyle enfesti.

Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...

Önyargı oluşturmayan, sevdiren...

Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.

*

TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:

*

“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”

*

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları