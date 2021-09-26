Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi

Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
*
Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
*
Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
*
- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
*
- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
*
- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
*
Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
*
Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
*
Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
*
Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
*
Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
*
BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
*
İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
*
Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
*
İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
*
Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
*
Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
*
Fevzi notları geçti:
*
50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
*
Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
*
Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
*
-
Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
*
Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi
Meral Akşener şöyle dedi:
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Sonrası için plan şu galiba:
*
Parlamenter sisteme geçilecek.
Ve Akşener, parlamenter sistemin başbakanı olacak.
*
Şimdilik varılan mutabakat bu gibi.
*
Ama bu planın önünde de...
Amansız engebeler, aşılması güç dağlar, zorlu yokuşlar falan var.
İKİ SERDAR ORTAÇ KISIRDÖNGÜSÜ
- BİRİNCİ KISIRDÖNGÜ: Önce çok fena gaza geliyor / Başlıyor çatal bıçak fırlatmaya / Sonra tepkiler yükseliyor / Bu sefer başlıyor özür dilemeye / “Valla beni gaza getirdiler, ben aslında Ahmet Kaya’yı çok severim” demeler / Özür üstüne özürler dilemeler.
*
- İKİNCİ KISIRDÖNGÜ: Önce çok fena gaza geliyor / Beşiktaş’a ağır hakaretler ediyor / Sonra tepki alıyor / Bu sefer başlıyor özür dilemeye / “Valla sahnede gaza geldim, ben aslında Sergen Yalçın’ı çok severim” demeler / Özür üstüne özür dilemeler.
HZ. ALİ’Yİ SEVMEYEN SÜNNİ OLAMAZ
BİR öğretmen varmış.
Alevi olduğunu öğrenen öğrenciye...
“Biz Ali’yi sevmeyiz” falan türü abuk sabuk şeyler söylemiş.
*
Gerçekten böyle bir olay olmuş mu, olmamış mı?
Bilmiyorum. Bilemiyorum.
*
Ama bildiğim bir şey var:
Böyle bir öğretmen için “Alevi / Sünni ayrımı yapan öğretmen” falan denemez.
*
Çünkü bunun yaptığının...
Alevi / Sünni meselesiyle hiçbir ilgisi yoktur.
*
Çünkü bunun yaptığını...
Hiçbir Sünni yapmaz.
*
Bu öğretmen, eğer meczup değilse...
Kesin ajan provokatördür.
PANDEMİNİN ŞAŞAALI GÜNLERİ BİTİYOR GİBİ
UZMANLARA soruyoruz, “Bu pandemi ne zaman biter” diye... Uzmanlar, ihtiyatı elden bırakmadan konuşuyorlar. Evet, bir iyimserlik söz konusu ama bu ihtiyatlı bir iyimserlik. Bense ihtiyatı elden bırakmakta bir sakınca görmüyorum. Bu nedenle uzmanların söylediklerini, şöyle anlıyorum:
*
- Aşının etkili olmadığı bambaşka, yepyeni ve çok şiddetli yeni bir varyasyonun çıkma ihtimali hayli uzak görünüyor.
*
- Aşı tedariki açısından şanslı ülkeler, aşı sayesinde çok yakın zamanda toplumsal bağışıklığı kazanacak gibi.
*
- Aşı tedariki açısından şanssız ülkeler, biraz daha fazla çile çekecek ama sonuçta onları bekleyen de kendiliğinden toplumsal bağışıklık kazanma olacak gibi.
*
- Aşının olumlu katkısıyla bir süre sonra korona, eski gücünü ve etkisini kaybetmeye başlayacak ve mevsimsel grip gibi bir şey olacak.
*
- Sonuç? Sonuçta pandemi dediğimiz bela, en fazla bir yıl içinde sönümlenerek bitecek ve bize sadece hatırası kalacak.
PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KİMDE?
SİYASİ analizlerde çokça geçen “psikolojik üstünlük” diye bir tabir var.
Son günlerde herkes çok bayılıyor bu tabiri kullanmaya.
*
Siyasetle ilgilenenler, sürekli psikolojik üstünlüğün kimden kime geçtiğine dair iddialı tezler ortaya koyuyorlar.
*
Madem öyle ben de kendi tezimi ortaya koyayım.
*
Bugün itibarıyla bana “Psikolojik üstünlük kimde?” diye sorulursa...
Vereceğim cevap şudur:
*
“Hiç kimsede.”
NEŞET ERTAŞ NEDEN UNUTULMAZDIR?
- Çünkü... Anadolu terbiyesi denilen olgunun son temsilcisiydi.
*
- Çünkü... Çaldığı düğün havalarında bile ince bir hüzün vardı.
*
- Çünkü... Yazını kışa çeviren sevdaların adamıydı.
*
- Çünkü... Sözlü hikmet geleneğinin unutulmaz abidesiydi.
*
- Çünkü... Hiç kimse onun kadar güzel “hele” diyemezdi.
*
- Çünkü... Mahcubiyet, kimseye onun kadar yakışmazdı.
*
- Çünkü... Bahçe duvarından aşması bile olaydı.
*
- Çünkü... Zahide’ler, Leyla’lar onunla anlam kazanırdı.