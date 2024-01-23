Rahmi Bey’in yazdığı iddia edilen o mektup

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Doğru mu, değil mi? Bilemiyorum.

Ama iddia o kadar çok yazılıp çizildi ki kayıtsız kalmak mümkün değil.

*

İddia şu:

Rahmi Koç, Ekrem İmamoğlu’na bir mektup yazmış. Mektubunda şöyle demiş: “Aylin Kotil’i Şişli’den aday gösteriniz.”





*

Ben bir Şişli sakiniyim.

Bir süredir ilçe sokaklarında dolaşırken kafamı nereye çevirsem Aylin Kotil pankartlarıyla karşılaşıyorum.

İyi tasarlanmış pankartlar bunlar. Kotil, sıkı bir kampanya yürütüyor ilçede.

Rahmi Koç, maddi destek mi sağlıyor acaba? Bilemiyorum.

*

Şişli, CHP’nin kalesi. CHP, burada herhangi bir ceketi aday gösterse kazanıyor. O derece yani.

Böyle bir ilçenin belediye başkan adayı için Rahmi Bey’in ricacı olması hayli cüretkâr bir tutum gibi geldi bana.

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Belki de Aylin Hanım’ı kıramamış, çok da ciddiye almadan öylesine bir mektup yazmıştır. Bilemiyorum.

*

Mektubun kime yazıldığı da pek manidar geldi bana.

Özgür Özel’e yazmamış mektubu Rahmi Bey, Ekrem İmamoğlu’na yazmış.

Böyle yapmasının iki nedeni olabilir:

Ya partide asıl güç İmamoğlu’dur mesajı vermek istemiş olabilir ya da gücün İmamoğlu’nda olduğu kanısına kapılmış olabilir.

Hangi şık doğru acaba?

Bunu da bilemiyorum.

*

Ne kadar çok “bilemiyorum” dedim yazı boyunca.

Madem öyle “net biliyorum” dediğim bir şeyi de yazayım.

*

Türkiye’nin en zengin işinsanı olarak Rahmi Bey’in böyle bir mektubu, sağcı bir partiye yazma ihtimali ne kadar düşükse... CHP gibi sol olmak iddiasındaki bir partiye yazma ihtimali o kadar yüksek.

*

CHP’nin kaderi bu galiba. Bir türlü sol olamıyor.

KAYMAKAM VE İMAM VAKASI RACONU

İlle de bir tarafa yüzde yüz haklı ya da yüzde yüz haksız demek zorunda değiliz. Olaydaki doğruları ve yanlışları görüp hakkaniyetli bir tutum alabiliriz.

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Bunun için vakayı şöyle anlayıp yorumlamamız şart:

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- Hutbede şehitlere yönelik ifadeler var ve imam bunu okumuyor. Buna asla göz yumulamaz. Şehitleri anmaktan kaçınan kişiden imam olmaz.

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- Kaymakam, imamın hutbedeki şehitler bölümünün es geçildiğini fark ediyor. Bu duruma itiraz ediyor. Kaymakam’ın bu itirazı haklıdır.

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- İddiaya göre Kaymakam, imamı darp etmiş. Bu iddia doğru mu değil mi? Bunu anlamak için soruşturmanın sonucunu beklemeliyiz.

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- İddia doğruysa Kaymakam’ın bu yaptığının kabul edilemez olduğunu haykırmak boynumuzun borcu olmalıdır.

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- Bu olayın kaymakamlar ile imamlar arasında sosyal medya savaşı çıkarması ise devletin ciddiyeti ve ağırlığı ile yakışmaz.

BAŞAK DEMİRTAŞ’IN İSTANBUL ADAYLIĞI

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Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul’da DEM’den belediye başkan adayı olması, Ekrem İmamoğlu’na kaybettirir.

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Bu nedenle önümüzdeki günlerde şöyle şeyler olabilir:

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CHP, DEM’le çok daha sıkı bir görüşme trafiğine girer.

Daha ödün verici bir pazarlık başlar.

Ve bu pazarlıkta da CHP, “Ne vereyim abime” pozisyonunda olur.

SEÇİM KAMPANYALARINDA YAPILAN YENİ BİR ÇAKALLIK

Şöyle bir çakallık:

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Aday, halkın arasında sevgi gülücükleriyle dolaşmaktadır. Aniden rakip partinin bir çakalı, vatandaş edasıyla adayın karşısına çıkar.

Adayın sinirlerini hoplatacak türde şeyler konuşmaya başlar.

Konuşur, sorar. Konuşur, sorar. Israrla ve inatla.

Aday da insan. Bir süre sonra artık dayanamaz.

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Ve kafası bozulur, kaşları çatılır ve olumsuz davranışlar içine girer.

*

Olup bitenleri telefonla kayda aldıran rakip partinin çakalı, son bölümdeki görüntüyü...

“Görün bakın. Vatandaşa nasıl da kötü davrandı. Vatandaşı nasıl da itip kakıyor” falan diye servis eder.

*

Bu çakallıklara aman dikkat sevgili adaylarımız. Hangi partiden olursanız olun mutlaka başınıza gelecektir.

ÇOK KÖTÜ BİR FİKİR

Gökyüzüne bir sürü dronla “bozuk belediye otobüsü” şekli çizmişler.

Seçim propagandası yapmak amacıyla.

*

“İstanbul’da belediye otobüsleri bozuk, biz gelirsek düzelecek” demeye getiriyorlar.

*

Bozuk belediye otobüsü konusunu bu şekilde işlemek kimin fikridir acaba?

Murat Kurum’un ekibinin işi midir?

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Yoksa bazı işgüzarlar mı bu işe el attılar?

Parti var mı işin içinde?

*

Bu kötü mü kötü fikri kim ortaya atıp uygulamaya soktuysa...

Onu seçim kampanyasından binlerce kilometre ötede tutmak şart oğlu şarttır.

*

Nedenini yazmak bile gereksiz.

Çünkü bunun neden kötü bir fikir olduğunu idrak edemeyen birine hiçbir söz fayda etmez.