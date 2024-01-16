Özgür Özel’in hal ve gidiş notu

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İmajı feciydi. Liderlik sorunları vardı. Oy alma kapasitesi çok düşüktü. İkna kabiliyeti yetersizdi. Hitabeti eh işteydi. Muhalefeti etkili değildi. Girdiği her seçimi kaybediyordu. Hırs küpüydü.

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Ama şu üç şeyi çok doğru yapıyordu:

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- BİR: CHP’nin sol / sosyalist kampa sıkışmasına asla izin vermiyordu.

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- İKİ: HDP ile kurduğu ilişkiyi belirsizleştiriyor, asla netleştirmiyordu.

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- ÜÇ: Milliyetçi / Muhafazakâr rüzgârı, İYİ Parti’yle dengeliyordu.

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Özgür Özel yönetimindeki CHP, işte bu süper dengeli politikayı darmadağın etmiş durumda.

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Mesela İYİ Parti’yi kendi ittifak bloku içinde tutmasını beceremedi. Mesela CHP’yi sol sosyalist bloka hapsetti. Mesela CHP’nin HDP (DEM) ile baş başa kalmasına yol açtı.

Özgür Özel’in kısa dönem karnesinde hal ve gidiş notu pek iyi değil yani.

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Bir kez daha söylüyorum:

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Bir süre sonra CHP’liler, “Yandık Allah” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nu mumla aramaya başlarlarsa ben hiç şaşırmayacağım.

SEÇİL ERZAN’IN DURUŞMA PERFORMANSI

- HER cümlesi haber olacak nitelikte.

- Cezaevinde iyi dolmuş.

- Bir yanardağ gibi patladığı söylenemez.

- Patlayışı bayağı hesaplı kitaplı bir patlayış.

- “Ben yandım siz de yanın” havasında.

- Bir ifşa modunda ama kontrollü.

- Bazen arabeske fazla kayıyor.

- Çok dizi izlemiş bir ablaya benziyor.

- Korudukları var, korumadıkları var.

- Avukatları iyi doktrine etmiş kendisini.

- Fona para toplarken sergilediği cüreti duruşmada göstermiyor.

- Koyu renk kıyafetin duruşmada daha iyi kaçacağını öğrenmiş.

- Gözyaşlarını da devreye sokmuş.

FECİ DEMODE ŞEY: DAVOS’A GİTMEK

DAVOS’a gitmek, artık prestijli bir şey değil. Dünyayı alt üst eden elitlerin aile içi yıllık buluşmalarına dönüşmüş durumda Davos.

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Yaka kartları hiyerarşisiyle kimlerin hangi salona gireceğinin belirlendiği ilkel bir forumdur Davos.

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Katılımcılardan büyük paralar talep edip keseyi doldururlar. Ancak dünyanın hiçbir sorununa minicik bir çözüm bile bulamazlar.

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Haber doğruysa... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek’e “Davos’a gitmenize gerek yok” demiş.

Gerçekten de gitmesinler.

Vakit, para ve enerji kaybından başka bir şey değil Davos.

IVIR ZIVIR NOTLARI

- KORKUNÇ FİKİRLER: Ananaslı pizza. Kim buldu buna acaba? Lahmacun arası Adana. Hangi damak zevkinin ürünü? Çikolatalı baklava. Mis gibi baklavayı bozmanın ne faydası var?

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- TUTAR MI BU FİKİR: Bir haftalık bir kamp yapılsa. Telefon yok, Instagram yok, Youtube yok, X yok, dijital hiçbir şey yok. Teknoloji orucu kampı gibi bir şey. Hastalık tedavi merkezi gibi bir şey. Tutmaz mı? Para kazandırmaz mı?

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- TEST EDİP ONAYLANDI: Adada geçen filmler, genellikle iyi filmler oluyor. Kötü ada filmi çok az gördüm.

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- GRANÜL KAHVE: Neredeyse sekizinci nesil kahve olayına girilecek, binlerce çeşit kahve söz konusu... Hâlâ granül kahve peşinde koşanlar var. “Üçü bir arada” diye arayış içindeler bunlar. Herkesi anlıyorum, bunları anlamıyorum.

TÜRKİYE’DE HANGİ İŞLERİN UZMANI OLMAK KOLAY

- TERÖRLE MÜCADELE: “Irak’ın derinliklerinde ne işimiz var abi” diyorsun ve anında terörle mücadele uzmanı olup çıkıyorsun.

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- TEKNİK DİREKTÖRLÜK: Futbolla ilgili bir iki fikir yürüttüğün, bir iki taktik verdiğin, üç beş strateji cümlesi kurduğun anda kendini teknik direktör gibi görmen kaçınılmaz.

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- SİYASİ İMAJ YAPICILIK: Siyasetçilere akıl vermek, siyasetçileri yönlendirmek, siyasetçilerin halkla ilişkiler işini yapmak... Türkiye’de ne de kolay bir iş gibi görülüyor.

SAGİV NE ZAMAN AŞIRI TEPKİ GÖRMEZ

FRANSA’da, İngiltere’de, Almanya’da bir futbolcu, maçın sonunda koluna yazdığı ifadelerle...

“Yeter artık soykırımcı İsrail. Bebekleri öldürmekten bıkmadın mı? Yüz gündür bomba yağdırıyorsun Gazze’ye” falan diye bir mesaj verse.

Ve buna karşın o futbolcunun başına hiçbir şey gelmezse...

İsrailli futbolcu Sagiv’e de yaptığından dolayı Türkiye’de kimse bir şey demez.

CHP’NİN İYİ PARTİ’Yİ KONUMLANDIRDIĞI YER

CHP’de şöyle bir yaklaşım içinde olanlar var:

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“İYİ Parti, bizi destekleyecek. İYİ Parti’nin ne kazandığı ya da ne kaybettiği umurumuzda değil. İYİ Parti, karşı tarafa en küçük bir göz kırparsa ihanet etmiş olur. İYİ Parti, kazanç elde etse de karşı tarafla yerel ittifak yapamaz.”





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Buna sonsuz inanıyorlar. Bu konuda en küçük bir kuşku bile taşımıyorlar. Aksi meydana geldiğinde kamuoyu önünde sızlanıp şikâyet ediyorlar.

SOĞUĞUYLA MEŞHUR YERLER

MOSKOVA soğuğu: Yıllar geçti, hala unutamıyorum. Yozgat soğuğu: Sadece yaşayan bilir. New York soğuğu: Yok böyle soğuk aga. Sivas soğuğu: Kıyısından geçmek bile yeterli. Erzurum soğuğu: Bir kere yaşarsan bir daha zor ısınırsın. Londra soğuğu: Her taraftan duman çıkartır.