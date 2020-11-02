Ölüm gelince ben hep şöyle yapıyorum

Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ermenistan, bebekleri katlederken...
HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:
*
“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.
*
Sayın Garo Paylan...
Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?
“İki taraf da yapıyor”
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.
Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.
Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.
Afrin’de sustu, Libya’da sustu.
10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.
Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.
Dirayetli bir susuştu onunki.
Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:
*
- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.
*
- İKİ: Genç subaylar rahatsız.
*
Bu
Dedim ki:
*
“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”
*
- Börtü böcek, kurt kuş yandı.
- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.
- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.
- Evler, ocaklar söndü.
*
“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...
Şu ana kadar...
Şu koca yeryüzünde...
Bir tek kişi bile...
“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.
Putin’i, Macron’u, Trump’ı...
Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...
Böyle bir şey demedi, diyemedi.
Ölüm gelince ben hep şöyle yapıyorum
Hep en iyi şeylerini hatırlıyorum ölenin.
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Hep ayağa kalkıp saygıyla önümü ilikliyorum.
Kayıtsızca oturamıyorum.
*
Hep rahmet dilemek istiyorum.
Rahmeti esirgemeye kıyamıyorum.
*
Hep ölümün bir son söz olduğunu düşünüyorum.
Defteri hemen kapatıyorum.
HEY GİDİ BURHAN HOCAM HEY
- Korona olduğunu bile bilmiyorduk! Koronadan vefat ettiğini duyunca fazlasıyla şaşırmam bu yüzden herhalde.
*
- 65 yaşındaymış Burhan Hoca... Vay be! Hiç de çok yaşlı değilmiş. Oysa ben kendimi bildim bileli onun epey yaş almış olduğunu düşünürdüm.
*
- “Falanca benim talebem, filanca benim talebem” deyip durmasının bu yaşlılık imajında bir etkisi var mıydı? Bilemiyorum.
*
- Yüz yüze hiç tanıştınız mı kendisiyle? Pamuk gibi bir adamdı. Sohbeti tatlıydı. Kamer Genç’le şakalaşmalarını anlatmaya doyamazdı.
*
- Hep dikkatimi çekmiştir: Burhan Hoca ne zaman gülse, yüzü bir çocuğun yüzü gibi olurdu. Gülünce çocuklaşırdı.
*
- Bir şey talep edildiğinde anında telefonu eline alıp o talebi yerine getirmek için sağa sola telefon açardı. Hatta bu özelliği başına dert de oldu ömrünün son deminde.
*
- Bakan olamayışını mesele edip de bunu dışa vuran ilk ve tek siyasetçi oydu. Bu yönü nedense bana samimiyetinin bir göstergesiymiş gelirdi.
*
- Sosyal medyaya dadandı bir ara... Orada biraz fazla hırt bir tutum alıyordu. Bu nedenle kişiliğinden farklı bir portre çıktı ortaya. Keşke uzak dursaydı o alandan.
*
- Başkanlık sisteminin hastasıydı. Yeni değildi bu hastalık. Ta Özal’dan, Demirel’den beri bunu istiyordu. Sonunda muradına erdi.
*
- Çok yazdım Burhan Hoca’yı... Olumlu, olumsuz. Bazen kızdı, bazen memnun oldu. Ama hiçbir zaman küsmedi bana... Allah gani gani rahmet eylesin Hoca’ya...
GENÇLİĞİNDE DE KARİZMA… YAŞLILIĞINDA DA KARİZMA…
STARLARIN şöyle bir durumu vardır genelde:
*
Gençlik çağlarında fırtına gibi eserler.
Yaşları ilerleyince “amca”, “dayı”, hatta “misafir oyuncu” rolleriyle ikinci, üçüncü plana itilirler.
Biz de üzülürüz.
“Ne hazin” falan diyerek.
*
Sean Connery, işte bu kaçınılmaz gibi görünen yazgıyı bozmuş ender starlardan biridir.
(Bizdeki örneği için bakınız: Cüneyt Arkın)
*
Sean Connery...
- James Bond yıllarında müthiş bir karizmaya sahipti.
- Yaşlılık sürecinde ise bambaşka bir karizmaya sahip oldu.
*
James Bond döneminde kırdı geçirdi etrafı... Orta yaşlılığında gençliğini hiç aratmadı. Yaşlandı, bu kez bambaşka bir karizmayla çıktı karşımıza... En yaşlı anında en pahalı markanın reklam yüzü bile oldu.
*
Hayatının her döneminde kıymetinden hiçbir eksiltmeden var olmak, var olabilmek...
Az şey değildir bu. Bilhassa star oyuncular için.
CİNAYETİ GÖRDÜM
- Malzemeden çalan müteahhitlerin...
- Kolon kesen yamyamların...
- Denetim yapmayan yetkililerin...
- Sazlıklara apartman konduranların...
- Çürük raporuna aldırmayanların...
İşlediği cinayeti gördüm.
TSUNAMİ
ALIŞMIŞIZ filmlerden.
“Tsunami” denilince aklımıza dev dalgaların sahilleri silip süpürmesi gelir.
*
İzmir depreminde öğrendik ki...
“Tsunami”, her zaman dev dalgalarla aniden bastırmıyormuş.
Bir havuzun yavaşça taşması gibi sinsice ilerliyor ve bir anda her yeri sular altında bırakıyormuş.
*
Dur bakalım!
Şu 2020 bitmeden daha neler görüp öğreneceğiz.
DOLMAKALEM GÜNÜNÜZ KUTLU VE MUTLU OLSUN
“TÜRKİYE’nin en namlı ve de en ünlü dolmakalemcileri kimlerdir” diye sorulduğunda...
Bir çırpıda sayılan isimler şunlar:
Nabi Avcı, Tuncay Özilhan, İbrahim Kalın, Muhittin Şimşek ve bizim Doğan Hızlan’ımız...
*
Lütfen bu listenin en altına çok küçük harflerle de olsa benim adımı da ekleyin: Ben artık kesin ve net olarak dolmakalemciyim.
*
Geliştirdiğim özelliklerim şunlar:
*
Dolmakalemlerimin tümünü yanımda taşıyorum./Renk renk mürekkepler biriktiriyorum./Sirkeci’deki dolmakalem tamircisinin yerini ezber etmiş durumdayım./Elimi boyamadan dolmakalem kullanmaya alıştım./Eski dolmakalemlerin peşine düşmüş durumdayım./Bir oturuşta en iyi sekiz dolmakalem markasını sayabiliyorum./Kurşun kaleme saygım sonsuz ama tükenmezi alabildiğine aşağılıyorum.
*
Bugün 2 Kasım...
Dünya Dolmakalem Günü.
Hepimize kutlu olsun.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle