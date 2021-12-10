Öfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleri

Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Öfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleri
“Ne diyon lan sen” diye kürsüye doğru yürürken... Dışarıdan kendinize şöyle bir bakmayı deneyin. Durma ihtimaliniz artacaktır.
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
BAŞARSAYDI...
“Disiplin, disiplin” diye tutturan sıkıcı tipler, muhteşem bir haklılığa yaslanarak keyif kahvelerini içemeyeceklerdi.
Başarsaydı...
Zekânın her şeyi halleden bir armağan olduğunu kabul edecek ve zeki insanlar karşısında ceketimizi ilikleyecektik.
*
Başarsaydı...
Pratikte dağları aşan, teknikte zirvelere ulaşan, uygulamada parmak ısırtan herkesin, öncü ve lider olabileceğine imanımız artacaktı.
*
Olmadı.
Böylece bir kez daha...
“Disiplin şart”, “Zekâ yetmez”, “Liderlik başka bir şeydir” diyenler kazandı.
METROPOLL ANKETİNDEN SADECE İKİ SONUÇ
METROPOLL, muhalif kesimlerin çok ama çok önem verdikleri bir araştırma şirketi.
*
Metropoll’ün son anket sonuçlarına şöyle bir baktım:
*
“Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna...
AK Parti diyenlerin oranı: Yüzde 34.3
CHP diyenlerin oranı: Yüzde 22.6
*
Bu anketin sonucundan CHP için çıkarılabilecek tek bir sonuç var:
*
Gelmiyor gelmemekte olan.
MİLLET İTTİFAKI BAROMETRESİ
KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yüzde 40 (İYİ Parti’nin mızmızlanması nedeniyle)
EKREM İMAMOĞLU: Yüzde 40 (İYİ Parti’nin gizli açık desteği nedeniyle)
MANSUR YAVAŞ: Yüzde 20 (İYİ Parti’nin kendisini pek istememesi nedeniyle)
AV TURİZMİ YASAKLANSIN
ELİNE silahını alıp bizim dağlarımızda yaşayan yabani hayvanlarımızı zevk için avlayan yabancılara verilen izinler derhal iptal edilsin.
Av turizmi yasaklansın.
Kan dökülmeden turizm yapılsın.
Güneş, kum, deniz var. Peri bacaları var. Uludağ, Kartalkaya, Palandöken var.
İlle de turizm yapacaklarsa bunları yapsınlar.
Vahşetlerinin ateşini gitsinler başka yerlerde söndürsünler.
YÜZYILIN BELASINI OMİCRON BİTİRECEK
BEKLENEN mutasyon, galiba Omicron.
Beklenen kurtarıcı, galiba Omicron.
Beklenen varyant, galiba Omicron.
Omicron’u saptayan Güney Afrikalı doktor, son açıklamasında şöyle demiş:
*
“Bu varyanta yakalanan kişiler 5 gün yatıyor, sonra hızlı bir şekilde iyileşiyor.”
*
Yüzyılın belasının ümüğünü galiba Omicron sıkacak.
Ne deniyordu bu tür durumlarda?
Hah hatırladım!
Ay hadi inşallah.
BU GİDİŞLE REZA ZARRAB
SAHTEKÂRLIKLA kazanç elde etmeye alışmış bir şahsın, doğru dürüst yollardan kazanç elde etmeye meyletmesi neredeyse imkânsızdır.
İşte bakın:
Reza Zarrab, itirafçı olduktan sonra kendisini temize çekip hayata yeniden başladı ama yine epey alengirli bir biçimde.
*
Sekiz tane isim edinmiş kendisine... İsimlerinden birinde Ferrari varmış... Safkan atlar ve binicilik alanına basmış parayı... Dolandırıcılığa ve kara para aklama olaylarına tam gaz devam ediyormuş... Yine ultra lüks evlerde kalıyor, Cadillac arabalardan inmiyormuş...
*
Dikiş tutmuyor yani Reza...
Federallerin buna baskın vermesinin eli kulağındadır.
ALTIN PORTAKAL VERİNCE TISSS
ALTIN KELEBEK VERİNCE AUUU
SAMİMİYETSİZLİK, riyakârlık, görünenin dışında bir kasıt taşıma, çifte standart, ilkesizlik, algıcılık, linççilik, kayırmacılık, mahallecilik, art niyetlilik...
Bunların hepsi bizde milli spor olmuş durumda.
Öyle olmasa...
İbrahim Tatlıses’e Altın Kelebek’te ödül verildi diye patırtı çıkaranlar, Altın Portakal’da İbrahim Tatlıses’e yaşam boyu onur ödülü verildiğinde de minnak bir tepkisellik içine girerlerdi.
*
Bunların derdi kadın hakları, kadına şiddet duyarlılığı, ilke falan değil.
Bunların derdi, bin türlü hesap kitapla Altın Kelebek’e saldırmak.
*
O yüzden zerre kadar inandırıcı olamıyorlar.