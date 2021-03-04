MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Neden Teoman Sancar neden?
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Neden Teoman Sancar neden?

4 Mart 2021

Şantaja maruz kaldığı ortaya çıkan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, açıklamalar yapmaya başladı.

Söyledikleri şunlar:

*

“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”

Neden Teoman Sancar neden

Çok net bir açıklama bu.

Meydan okuyor Teoman Bey.

Ayrıca kendinden de çok emin.

*

İyi, güzel ama işin tam bu noktasında kocaman kocaman soru işaretleri belirmiyor mu?

*

Madem öyle...

NEDEN istifa ettiniz Teoman Bey? NEDEN sizin için hazırlandığını söylediğiniz istifa mektubunu çöp sepetine basket yapmadınız? NEDEN razı oldunuz istifaya? NEDEN “Siz nasıl olur da beni istifaya zorlarsınız?” diye çıkışmadınız? NEDEN anında kamuoyuna “Partim şantajcılara uyup beni istifaya zorluyor” diye haykırmadınız? NEDEN kuzu kuzu istifaya razı oldunuz? NEDEN “Ben istifa etmiyorum, siz atın” demediniz?

*

NEDEN? NEDEN? NEDEN?

DOĞAN BEY

DOĞAN Hızlan, Hürriyet’in temel taşlarından biridir.

Ta Simavi döneminden beri süregelen Hürriyet geleneğinin en önemli temsilcisidir.

Neden Teoman Sancar neden

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, edebiyat ve sanata yaptığı katkılar nedeniyle kendisine fahri doktora verdi.

Bir fahri doktora, ancak bu kadar yerini bulabilirdi.

Bu kadirşinaslık için üniversite yetkililerine çok teşekkürler.

*

Doğan Bey, törende çok tatlı bir konuşma yapmış.

Sadece ailesinin değil, halalarının, teyzelerinin tek çocuğu olduğunu söylemiş ve kimden neleri öğrendiğini anlatmış.

*

Buna göre...

BABASINDAN: İyi giyinmeyi, iyi yemekler yemeyi...

ANNESİNDEN: Hayata derin bakmayı...

ANNEANNESİNDEN: Hayatta farklı olmayı, açık düşünceli olmayı...

TEYZELERİNDEN: Zor beğenmeyi...

Öğrenmiş.

*

Konuşmanın bu bölümü tatlı olduğu kadar kışkırtıcı da...

Hemen aklımıza “Biz kimlerden neleri öğrendik ve öğreniyoruz” sorusunu getiriyor.

*

Var olun Doğan Bey... Hep bizimle olun.

Neden Teoman Sancar neden


VALİ DEDİĞİN İŞTE BUDUR

AFYONKARAHİSAR’da çiğköfteci gencin maruz kaldığı barbar saldırının ardından...

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, hemen o gençle buluşup sohbet etti.

Ve bu buluşmanın fotoğrafını da saldırıyı kınayarak sosyal medyada paylaştı.

Bayıldım bu tutuma.

İşte vali budur ve bu olmalıdır diyorum.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI MIZMIZLANMASI

İNSAN Hakları Eylem Planı açıklandı.

*

Bazıları başladılar hemen mızmızlanmaya...

*

Üç şey diyorlar:

*

BİR: Önemli olan uygulama.

*

İKİ: Zaten vardı bunlar.

*

ÜÇ: Kesin lafta kalır.

*

Bu üç şeye karşı ben de şunları söylüyorum:

*

ÖNEMLİ OLAN UYGULAMA: Doğru, önemli olan uygulama ama sonuçta uygulama iradesi ortaya konmuş. En yüksek makamdan vurgulanmış. Kendilerini bağlamışlar. Bunu önemsemeliyiz. Hem pozitif gündeme dönmenin nesi kötü?

*

ZATEN VARDI BUNLAR: Evet, bazıları belki vardı. Ama sonuçta teyit edilmiş olmasının
ne zararı var? Tek tek sayılmasında yarar yok mu? Ayrıca olmayan bir sürü şey de var aralarında... Yıllarca şikâyet ettiğimiz bir sürü şey...

*

KESİN LAFTA KALIR: Lafta kalmaması için, uygulanması için, kararlılıkla icra edilmesi için... Baştan olumsuz yaklaşmak yerine olumlu yaklaşmak daha iyi değil mi? Teşvik edici olmak, motive edici olmak falan... Daha yapıcı bir tutum olmaz mı?

Neden Teoman Sancar neden

HDP KONUSUNDA DURDUĞUM YER

ÜÇ temel görüş var bu konuda...

*

1) KAPATILSIN

Silahlı bir terör örgütüyle bağlantılı siyasi parti olmaz. Demokrasi, böyle bir şeye tahammül edemez. Dünyada yok böyle şey. Hemen kapatılmalıdır.

2) KAPATILMASIN

Kapatmak çare değil. Kapatıyorsun, yenisi kuruluyor. Başka çözümlere yönelmek lazım. Partiyi değil kişilerin cezalandırılması bir çözüm olabilir.

3) YARGI KARAR VERSİN

Siyaset bu konuya karar vermesin. Hukuk karar versin. Yargı karar versin. Eğer hukuki açıdan kapatılması gerekiyorsa yargı harekete geçsin.

*

Ben nerede mi duruyorum?

Hemen söyleyeyim:

Üçüncüde!

ADAK

ZONGULDAK Çaycuma’da bir baba, 16 yaşındaki oğlunu Allah’a kurban vermeye kalkıştı. Çocuk yaralandı. Baba hapiste. Günlerdir bu haberi konuşuyoruz.

Neden Teoman Sancar neden

Bu haber ortaya çıkar çıkmaz gençlik yıllarımda sinemada izlediğim “Adak” adlı film geldi aklıma... Atıf Yılmaz’ın yönettiği, Tarık Akan’ın olağanüstü oyunculuğuyla yer aldığı film, hapis belasından kurtulduğunda çocuğunu Allah’a kurban edeceğine dair adak adayan bir adamın öyküsüydü. Gerçek bir olaydan alınmıştı. Ve o dönem Türk sinemasında pek görülmemiş tarzda çok gerçekçi bir filmdi.

*

Filmdeki baba, tamamen cehaletin kurbanı bir babaydı. Zonguldak’taki baba ise hem cehaletin hem de psikolojik sorunların kurbanı gibi geldi bana.

X

Grevle ortaya çıkan polemiklere dalıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Şubat 2021
Diyorlar ki:

AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?

*

Ben de diyorum ki:

*

Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.

*

Diyorlar ki:

*

Yazının Devamını Oku

Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Şubat 2021
*

MADDE BİR

BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI

Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?

MADDE İKİ

AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?

Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.

MADDE ÜÇ

Yazının Devamını Oku

Her siyasi tartışmanın değişmez argümanları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Şubat 2021
Haftada iki kez Tarafsız Bölge programını yapıyorum.

Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:

*

Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.

*

CHP, HDP ile iş tutuyor.

*

Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?

*

Yazının Devamını Oku

Bir durun artık Sayın Bilim Kurulu üyeleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Şubat 2021
Sayın Bilim Kurulu üyeleri...

Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...

Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.

*

Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*

- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.

*

-

Yazının Devamını Oku

Dışlarsan PKK’ya çalışmış olursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Şubat 2021
HDP’ye oy vermiş vatandaşlarımızı...

Kazanmaya çalışmak yerine...

- Ötelersen...

- Dışlarsan...

- İtersen...

- Mahkûm edersen...

- Yargılarsan...

- PKK’dan ayırmazsan...

- Yaftalarsan...

Yazının Devamını Oku

Yeter artık! Bitsin şu PKK denilen bela

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Şubat 2021
PKK denilen örgüt, 40 yıldır gündemde.

Bu 40 yıl süresince...

Yapılmayan kalmadı.

*

- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...

*

- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...

*

- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...

Yazının Devamını Oku

Özetleme kardeşim yazımı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Şubat 2021
T24 diye bir site var.

Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...

*

Peki ya gerçek? Tam tersi.

Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.

*

Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.

*

Dedim ki:

Yazının Devamını Oku

İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Şubat 2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti liderlerini ziyaret edip Gara konusunda bilgilendirdiler.

Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.

Muhalefet dışlanmadı diye...

Demokratik bir tutum sergilendi diye...

Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...

Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...

Memnun oldum.

Fakat ne oldu?

Yazının Devamını Oku

13 şehidin katili kim?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Şubat 2021
Kimdir 13 şehidin sorumlusu?

Katil kimdir?

*

Tabii ki tetiği çeken alçaktır.

Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.

Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.

Tabii ki örgütün uzantılarıdır.

Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.

*

Yazının Devamını Oku

PKK ile mesafe yok! Katliamla da yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Şubat 2021
Her PKK katliamında...

Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.

*

- “Ne diyecekler acaba?” diye...

*

- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...

*

- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...

*

Yazının Devamını Oku

Bir alçaklık destanı: Rehine katletmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Şubat 2021
PKK denilen örgüt, bu zamana kadar...

- Bebek katletmiştir.

- Öğretmen katletmiştir.

- Köylü katletmiştir.

- İzne giden askerleri katletmiştir.

- İşçi katletmiştir.

- Bombayla vatandaş katletmiştir.

*

İşte en son...

Yazının Devamını Oku

Laikliğe en çok dindarlar sahip çıkmalıdır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2021
Laiklik denilince bazı kesimlerde oluşan alerjinin tek bir nedeni var:

Yakın zamanlara kadar bu memlekette...

Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...

*

Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.

*

Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...

- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.

- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.

Yazının Devamını Oku

Kumpasta Zekeriya’yla maklubede Ariana’yla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Şubat 2021
Enes Kanter, gerçekten çok uyanık bir tip.

Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.

Kumpas zamanı...

Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.

*

Maklube zamanı ise...

Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.

*

Yazının Devamını Oku

Muharrem İnce’den Faik Öztrak’a ‘saray ağzı’ yanıtı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2021
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce’yi “Saray ağzıyla konuşuyor” diye eleştirmişti.

 

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.

Dedikleri şunlar:



*

Yazının Devamını Oku

Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2021
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:

“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Bu nedir Allah aşkına?

*

Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?

*

Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?

*

Yazının Devamını Oku

İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2021
Bir İskilipli Atıf Hoca tartışması başladı.

Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.

Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.

*

Oysa İskilipli Atıf hakkında...


Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları