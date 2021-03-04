Neden Teoman Sancar neden?

AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
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Ben de diyorum ki:
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Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
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Diyorlar ki:
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MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
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Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
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CHP, HDP ile iş tutuyor.
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Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
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Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
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Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
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Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
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- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
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- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...
*
Peki ya gerçek? Tam tersi.
Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.
*
Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.
*
Dedim ki:
Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
- Bebek katletmiştir.
- Öğretmen katletmiştir.
- Köylü katletmiştir.
- İzne giden askerleri katletmiştir.
- İşçi katletmiştir.
- Bombayla vatandaş katletmiştir.
*
İşte en son...
Yakın zamanlara kadar bu memlekette...
Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...
*
Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.
*
Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...
- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.
- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.
Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.
*
Kumpas zamanı...
Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.
*
Maklube zamanı ise...
Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.
*
Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.
Dedikleri şunlar:
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Neden Teoman Sancar neden?
Şantaja maruz kaldığı ortaya çıkan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, açıklamalar yapmaya başladı.
Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
İyi, güzel ama işin tam bu noktasında kocaman kocaman soru işaretleri belirmiyor mu?
*
Madem öyle...
NEDEN istifa ettiniz Teoman Bey? NEDEN sizin için hazırlandığını söylediğiniz istifa mektubunu çöp sepetine basket yapmadınız? NEDEN razı oldunuz istifaya? NEDEN “Siz nasıl olur da beni istifaya zorlarsınız?” diye çıkışmadınız? NEDEN anında kamuoyuna “Partim şantajcılara uyup beni istifaya zorluyor” diye haykırmadınız? NEDEN kuzu kuzu istifaya razı oldunuz? NEDEN “Ben istifa etmiyorum, siz atın” demediniz?
*
NEDEN? NEDEN? NEDEN?
DOĞAN BEY
DOĞAN Hızlan, Hürriyet’in temel taşlarından biridir.
Ta Simavi döneminden beri süregelen Hürriyet geleneğinin en önemli temsilcisidir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, edebiyat ve sanata yaptığı katkılar nedeniyle kendisine fahri doktora verdi.
Bir fahri doktora, ancak bu kadar yerini bulabilirdi.
Bu kadirşinaslık için üniversite yetkililerine çok teşekkürler.
*
Doğan Bey, törende çok tatlı bir konuşma yapmış.
Sadece ailesinin değil, halalarının, teyzelerinin tek çocuğu olduğunu söylemiş ve kimden neleri öğrendiğini anlatmış.
*
Buna göre...
BABASINDAN: İyi giyinmeyi, iyi yemekler yemeyi...
ANNESİNDEN: Hayata derin bakmayı...
ANNEANNESİNDEN: Hayatta farklı olmayı, açık düşünceli olmayı...
TEYZELERİNDEN: Zor beğenmeyi...
Öğrenmiş.
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Konuşmanın bu bölümü tatlı olduğu kadar kışkırtıcı da...
Hemen aklımıza “Biz kimlerden neleri öğrendik ve öğreniyoruz” sorusunu getiriyor.
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Var olun Doğan Bey... Hep bizimle olun.
VALİ DEDİĞİN İŞTE BUDUR
AFYONKARAHİSAR’da çiğköfteci gencin maruz kaldığı barbar saldırının ardından...
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, hemen o gençle buluşup sohbet etti.
Ve bu buluşmanın fotoğrafını da saldırıyı kınayarak sosyal medyada paylaştı.
Bayıldım bu tutuma.
İşte vali budur ve bu olmalıdır diyorum.
İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI MIZMIZLANMASI
İNSAN Hakları Eylem Planı açıklandı.
*
Bazıları başladılar hemen mızmızlanmaya...
*
Üç şey diyorlar:
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BİR: Önemli olan uygulama.
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İKİ: Zaten vardı bunlar.
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ÜÇ: Kesin lafta kalır.
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Bu üç şeye karşı ben de şunları söylüyorum:
*
ÖNEMLİ OLAN UYGULAMA: Doğru, önemli olan uygulama ama sonuçta uygulama iradesi ortaya konmuş. En yüksek makamdan vurgulanmış. Kendilerini bağlamışlar. Bunu önemsemeliyiz. Hem pozitif gündeme dönmenin nesi kötü?
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ZATEN VARDI BUNLAR: Evet, bazıları belki vardı. Ama sonuçta teyit edilmiş olmasının
ne zararı var? Tek tek sayılmasında yarar yok mu? Ayrıca olmayan bir sürü şey de var aralarında... Yıllarca şikâyet ettiğimiz bir sürü şey...
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KESİN LAFTA KALIR: Lafta kalmaması için, uygulanması için, kararlılıkla icra edilmesi için... Baştan olumsuz yaklaşmak yerine olumlu yaklaşmak daha iyi değil mi? Teşvik edici olmak, motive edici olmak falan... Daha yapıcı bir tutum olmaz mı?
HDP KONUSUNDA DURDUĞUM YER
ÜÇ temel görüş var bu konuda...
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1) KAPATILSIN
Silahlı bir terör örgütüyle bağlantılı siyasi parti olmaz. Demokrasi, böyle bir şeye tahammül edemez. Dünyada yok böyle şey. Hemen kapatılmalıdır.
2) KAPATILMASIN
Kapatmak çare değil. Kapatıyorsun, yenisi kuruluyor. Başka çözümlere yönelmek lazım. Partiyi değil kişilerin cezalandırılması bir çözüm olabilir.
3) YARGI KARAR VERSİN
Siyaset bu konuya karar vermesin. Hukuk karar versin. Yargı karar versin. Eğer hukuki açıdan kapatılması gerekiyorsa yargı harekete geçsin.
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Ben nerede mi duruyorum?
Hemen söyleyeyim:
Üçüncüde!
ADAK
ZONGULDAK Çaycuma’da bir baba, 16 yaşındaki oğlunu Allah’a kurban vermeye kalkıştı. Çocuk yaralandı. Baba hapiste. Günlerdir bu haberi konuşuyoruz.
Bu haber ortaya çıkar çıkmaz gençlik yıllarımda sinemada izlediğim “Adak” adlı film geldi aklıma... Atıf Yılmaz’ın yönettiği, Tarık Akan’ın olağanüstü oyunculuğuyla yer aldığı film, hapis belasından kurtulduğunda çocuğunu Allah’a kurban edeceğine dair adak adayan bir adamın öyküsüydü. Gerçek bir olaydan alınmıştı. Ve o dönem Türk sinemasında pek görülmemiş tarzda çok gerçekçi bir filmdi.
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Filmdeki baba, tamamen cehaletin kurbanı bir babaydı. Zonguldak’taki baba ise hem cehaletin hem de psikolojik sorunların kurbanı gibi geldi bana.