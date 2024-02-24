Murat Kurum polemiğe girmeyi bile düşünmeli

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Murat Kurum açısından doğru bir karardı bu.

Çünkü polemik, kutuplaşma getirirdi. Kutuplaşma da İmamoğlu’nun eksiklerinin gözden kaçmasına yol açardı.

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Kurum’un yapması gereken şuydu:

“Ulaşım” ve “Deprem” gibi iki devasa sorunun çözümüne odaklanmak.

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Murat Kurum’un bugüne kadar yapıp ettiklerine bakınca şunu söyleyebilirim:

Elinden geldiğince bu stratejiye uydu.

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Fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki:

İki aday yenişemiyor. İki aday başa baş durumda.

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Yani Murat Kurum’un “polemiğe girmeme” ve “projelere odaklanma” stratejisi, artık tıkanmış durumda.

“Başa baş” kilitlenmesinden kurtulmak için Murat Kurum’un yeni bir şey denemesinin vakti geldi gibi.

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“Sadece İstanbul” sloganı, bu zamana kadar çok işe yaradı. Ama bu slogan, galiba işlevini tamamladı.

Dikkat çekici yeni bir çıkışa, etkileyici yepyeni bir söyleme acil ihtiyacı var Murat Kurum’un.

Hatta ve hatta “polemikten uzak durma” kararını bile yeniden gözden geçirebilir.

O derece yani.

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NOT: Bunları yazdım. Sonra gördüm ki... Murat Kurum, Bağcılar’da Ekrem İmamoğlu’na yönelik ilk polemiğine girişmiş. Stratejik karar mıdır, gelişine mi vurmuştur, bilemiyorum.

BÜYÜKŞEHİRLER İLÇELERLE KAZANILIR

İLÇE belediye başkan adaylarıyla aynı frekansta buluşamayan... İlçe belediye başkan adaylarıyla kader ortaklığı yapamayan... İlçe belediye başkan adaylarıyla birlikte kampanyasını yürütemeyen... İlçe belediye başkan adaylarını ihmal eden... İlçe belediye başkan adaylarını sürecin en önemli parçası haline getiremeyen...

Büyükşehir adayları, kaybetmeye mahkumdur.

MHP’NİN REKLAMCISI KİM

BU seçime damgasını vuran iki reklam filmi de MHP’den geldi:

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- İSTANBUL REKLAMI: MHP İstanbul’un çektiği reklam filmi, siyasi reklamcılık açısından incelenmeye değer bir filmdi.

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- KIRKLARELİ ŞARKISI: MHP Kırklareli Belediye Başkanı Adayı Derya Bulut’un “A Be Yeter Artık” isimli şarkısı, bu zamana kadar izlediğim en iyi seçim şarkısı oldu.

BİR MUHALİFİN AK PARTİ’YE ÇALIŞTIĞI NASIL ANLAŞILIR

- Eğer ekranda muhalif bir sunucu, “DEM, partilerimizden biridir. Onunla ilgili böyle kötü şeyler diyemezsiniz” diyerek ekranda konuk azarlıyorsa... Bilin ki o muhalif sunucu AK Parti’ye çalışıyordur.

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- Eğer bir muhalif ekran yorumcusu, bütün işi gücü bırakıp Milli Muharip Uçak KAAN için “ama şöyle, ama böyle” falan diye kulp takmak için çabalıyorsa... Bilin ki o ekran yorumcusu AK Parti’ye çalışıyordur.

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- Eğer muhalif kanaat önderi, ikide bir Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu aşağılıyorsa, küçümsüyorsa, dalga konusu yapıyorsa... Bilin ki o muhalif kanaat önderi, AK Parti’ye çalışıyordur.

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TORUN KUTUPLAŞMASI

İKİNCİ Abdülhamid’in bilmem kaçıncı kuşak torunları arasında yaklaşım, görüş, tarz farkı var.

Ve hepsinden önemlisi torunlar arasında fena halde kutuplaşma işaretleri göze çarpıyor.

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Torunlardan bazıları...





Düğünlerine Şevki Yılmaz’ı, Halil Konakçı’yı davet ediyorlar, muhafazakar bir tarzları var, Atatürk aleyhine konuşulmasından pek rahatsız olmuyorlar, Cumhuriyet fikrine biraz soğuk gibiler.

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Torunlardan bazıları ise...

Daha seküler bir hayat yaşıyorlar, tarzları stilleri acayip Batılı, Atatürk ve Cumhuriyet konusunda asla eleştirel değiller, öbür torunların tarzlarından rahatsızlar, onlar gibi algılanmak istemiyorlar.

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Bugünlerde biraz demode olan “Durun, siz kardeşsiniz” diye bir replik vardı.

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Gündeme getirmenin tam sırası mı? Bilemedim.

ALEVİNİN YAPTIĞI YEMEK

ÖYLE bir yenir ki... Hem de nasıl yenir.

“Olsa da yesek” diye iç geçirilir.

Tarifi istenir. Michelin yıldızlı yemek gibidir.

Yendikten sonra bir tabak da eve götürmek için istenir.

“Yok böyle lezzet” dedirtir. Şifa olur.

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NOT: Münasebetsizin teki, sosyal medyada Alevinin yaptığı yemeğe dil uzatmış da... O yüzden yazdım bunları.

FİLMLER MODALAR VE ESKİ İSTANBUL

STİL ve tarz sahibi üstat İskender Kordonciyan’dan duydum:

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MOR GÖMLEK: 1961 yapımı Batı Yakası’nın Hikâyesi filmi, İstanbul’da haftalarca vizyonda kalmış. Film İstanbul ahalisini öyle etkilemiş ki... Filmdeki oyunculardan birinin giydiği bebe yaka mor gömlek, İstanbul’un gençleri arasında acayip moda olmuş.

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İskender Kordonciyan

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BEYAZ KAZAK: 1965 yapımı Doktor Jivago filmi de İstanbul’da vizyona girdiğinde fırtınalar estirmiş. Haftalarca vizyondan inmemiş. Sinema salonlarının önünde kuyruklar oluşmuş. Bu film de yarım balıkçı yaka beyaz kazağı İstanbul’da trend yapmış.