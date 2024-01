Milleti bölme Zülfü halkı ayrıştırma Zülfü

Haberin Devamı

“31 Mart seçimlerini ya gerici ordular, avcı taburları ya da Hareket Ordusu kazanacak. (Livaneli, bunu dedikten sonra yanındaki İmamoğlu’nun elini havaya kaldırarak şöyle devam etmiş) Hareket Ordusu’nun kazanacağına ben çok inanıyorum.”

Zülfü Livaneli’nin bu bölücü, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı yaklaşımı, her şeyden önce Ekrem İmamoğlu’na zarar verir.

2019 yerel seçiminde ne yapmıştı Ekrem İmamoğlu?

Şunu yapmıştı:

Bazen Avcı Taburu askeri gibi, bazen de Hareket Ordusu neferi gibi davranmış ve her iki kesimden aldığı oylarla seçimi kazanmıştı.

Ne yani?

Artık Avcı Taburlarının oyunu istemiyor mu İmamoğlu?

Saçmalık bir değil ki.

Sanki Jön Türk derneği için yönetim kurulu seçimi yapılacak. Sonuçta yaşadığımız şehre kim daha iyi hizmet edecek diye seçim yapıyoruz.

İktidarın kutuplaştırdığını söylemeyi çok seven Zülfü Livaneli’nin, milletin bir bölümünü “gerici” olarak nitelemesine ne demeli?

Kutuplaştırma siyasetinin nirvanası bu değilse nedir?

Bölme Zülfü. Ayrıştırma Zülfü. Kutuplaştırma Zülfü. Körükleme Zülfü.

Vallahi değmez Zülfü. Billahi değmez Zülfü.



Zülfü Livaneli - Ekrem İmamoğlu

ŞU TİPLERE HİÇ GÜVENMEM

- ÖFKESİNİ PKK yerine devlete yönetenler.

- PKK saldırılarına istihbarat sağlayanları görmezden gelenler.

- PKK’nın arkasındaki süper güçleri karartanlar.

- Şehit sayısı üzerinden spekülasyon yapanlar.

- Terörü sınırın dışında önleme stratejisine dil uzatanlar.

- Şehit haberlerinden kaos çıkarmaya çalışanlar.

ŞEFFAF İLİŞKİ CHP’NİN BAŞINA BELA OLACAK

ŞEHİT haberleri gelir gelmez DEM heyetinin CHP Genel Merkezi’nde kırmızı halıyla karşılanması görüntüleri geldi akla.

Buradan şunu anlıyoruz:

CHP’nin DEM’le kurduğu şeffaf ilişki, başına çok kötü bela olacak.

Her şehit haberi geldiğinde bu şeffaf ilişkiyi gündeme getirenler olacak. Her şehit haberinde parmaklar CHP’yi gösterecek. Her şehit haberi geldiğinde kırmızı halı diyenler çıkacak.

DEM, çok zor bir parti.

Kendisiyle ilişki kurmanın bedeli var.

CHP’nin bu bedeli iyi hesaplayıp hesaplamadığı konusunda ciddi kuşkularım var benim.

CHP’nin bu ilişkiyi sadece İstanbul seçimini gözeterek kurduğunu, ortaya çıkabilecek komplikasyonları hiç hesaba katmadığını düşünüyorum.

AKŞENER ‘İYİ Kİ’ DEMİŞTİR

MERAL Akşener’in bugünlerde...

- İyi ki hür olmuşum.

- İyi ki müstakil olmuşum.

- İyi ki CHP ile bütün ilişkimi kesmişim.

- İyi ki DEM gölgesinin üzerime düşmesine izin vermemişim.

Dediğine bahse girebilirim ama yemin etmem.

YETİŞ YA KEMAL

BANA geliyor ki yerel seçim için aday belirlemelerde büyük hatalar yapıyor CHP. Küstürüyor, öfkelendiriyor, itiraz ettiriyor falan.

Eğer bu gözlemim doğru çıkarsa...

Seçimden sonra CHP’de “Yetiş ya Kemal” seslerini işitmemiz kaçınılmaz olacak gibi.

Bunun beni korkuttuğunu söylemeliyim.

EYMÜR’ÜN ARDINDAN

MEHMET Eymür vefat etti. Rahmet diliyorum.

Mehmet Eymür dendiğinde benim aklıma şunlar gelir:

İfşalar gelir. İçe dönük istihbarat gelir. Karmaşık ve karanlık işler gelir. Derin devlet gelir. Devlet içindeki çekişme gelir. İç istihbarat savaşları gelir. MİT raporları gelir.

Mehmet Eymür, Yenimahalle MİT’inin çok tipik bir temsilcisiydi.

EMMA/EZGİ

EMMA Stone’un dünkü Kelebek’te Barbaros Tapan’a verdiği röportaja bakarken şöyle düşündüm:

Emma Stone’un bizdeki izdüşümü kesinlikle Ezgi Mola.

Ne zaman Ezgi Mola’yı görsem Emma Stone geliyor aklıma. Ne zaman Emma Stone’u görsem Ezgi Mola geliyor aklıma.

Ezgi Mola - Emma Stone

YILDIZ TEKNİK’İN ÖDÜLLERİNİN YERİ AYRI

YILDIZ Teknik Üniversitesi’nin ödüllerinin yeri her zaman ayrı olmuştur. Öğrencilerin oylarıyla titizlikle belirlenir bu ödüller. Bu titizliğe duyulan güven nedeniyle ödül alanlar tam kadro katılırlar törene.

Bu yılki törene de herkes gitti: Serenay, Zeynep Bastık, Acun, Derya Uluğ... Hepsi oradaydı. Hürriyet’e verilen “Yılın Gazetesi” ödülünü de Hürriyet Yazıişleri Müdürü Arif Dizdaroğlu aldı.

Teşekkürler Yıldız Teknik Üniversitesi.

Hem ödül için hem de verdiğiniz ödülün prestijini yıllardır koruduğunuz için.