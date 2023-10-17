 Metin Abi’cilik Erkan Baba’cılık

Haberin Devamı

*

Yıllar önce bir gecelik ilişki yaşamış adamcağız. Olamaz mı?





80 küsur yaşında adam, babalığı nasıl benimsesin?

Nasıl da zarif biçimde özür diledi. Daha ne istiyorsunuz?

Metin Abi adamdır adam.

Bütün suç annenin. Çocukları doğurup terk etmiş.

*

Başkası yapsa “bu tam olarak cinayete teşebbüstür” diye ortalığı ayağa kaldırması kesin olan tipler, Erkan Can alkollü araç kullanınca şöyle diyorlar:

*

Aman Erkan Baba. Korkuttun bizi.

Yeter ki sana bir şey olmasın Erkan Baba.

Keşke bir taksi tutsaydın.

Trafik polislerine sorun çıkarmamış kral.

Bir daha dikkat et Erkan Baba, sen bize lazımsın.

*

“Şu hayatta en dayanamadığım 10 tip listesi” yap deseler...

Haberin Devamı

Bu tipler, yapacağım listenin ilk üçünde kesin yer alırlar.





FİLİSTİN DAVASI KİMİN DAVASIDIR

ARAPLARIN davası değildir.

Müslümanların davası değildir.

Türklerin davası değildir.

Ortadoğu halklarının davası değildir.

İran’ın, Hizbullah’ın davası değildir.

Hatta Hamas’ın bile davası değildir.

*

Filistin davası, insanlığın davasıdır.





İSRAİL’E YAHUDİ OLARAK MISIR’A İNSAN OLARAK

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’de şöyle dedi:

*

“Buraya bir Yahudi olarak geldim.”

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken’a tepki gösterdi:

*

“İnsan olarak geldim demelisin.”

*

ABD Dışişleri Bakanı, Mısır’da şöyle dedi:

*

“Buraya insan olarak geldim.”

*

Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şöyle bir şey gelecek mi:

*

“Umarım bundan sonra her yere insan olarak gidersin.”

IŞIK BATI’DAN YÜKSELDİ

İSPANYA hükümetinde bakan.

Haberin Devamı

Adı: Ione Belarra.

*

Çıktı ve şöyle dedi:

“Netanyahu savaş suçlarından Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne çıkarılmalıdır.”

MEVLÂNA DİYARINDA MİLLİ MARŞ ISLIKLAMAK

LETONYA maçında Letonya Milli Marşı çalınırken ıslık sesleri yükseldi.

Tabii ki bütün stada mal edilemez. Tabii ki bütün Konya’ya mal edilemez.

Stadın küçük bir bölümünde 15 / 20 saniye süren bir olay.

Ama bu 15 / 20 saniye bile Mevlâna diyarına yakışmadı.

*

Artık tarihin tozlu arşivlerine kaldırılıp unutulması gereken bir olay milli marş ıslıklamak.

Futbol Federasyonu, bunu sağlamak için bazı adımlar atmalı.

DİLAN POLAT İÇİN ÇOK GEÇ

ACİL umreye gitse de... Anıtkabir’den hiç çıkmasa da... Ferrari’sine Türk bayrağı assa da... Dedem CHP’liydi dese de... Erdoğan’ı desteklediğini ilan etse de... “Ölürüm Türkiye’m” şarkısını söylese de... Klasik müzik dışında hiçbir müzik dinlemese de... Cihangir’e taşınıp entel takılsa da... Gazze için gözyaşı dökse de... Biden’dan iltica talep etse de... Vegan olduğunu açıklasa da... “Engin bana cilt cilt kitap al” dese de... Fazıl Say konserlerinde en önde poz verse de...

*

Haberin Devamı

Şu saatten sonra imkânı yok KURTARMAZ.

MUTLULUK İÇİN ATILACAK MİNNACIK ADIMLAR

INSTA’yı kapatmak.

Hiçbir şeyi umursamayan neşe.

Telefonu evde unutmak.

Kıvançla karışık sükûnet.

Mahallesizliği ilan etmek.

Evdeki fazla eşyalardan kurtulmak.

Yalan söyleme gereği duymayacak bir yaşam stili.

GİTMEK İSTEMEDİĞİM ÜLKELER SIRALAMAM

ÇİN: Medeniyetini kavramadan gidilmez ki. O da çok zor.

*

HİNDİSTAN: Reenkarnasyona inanmıyorum. İnansam kesin giderdim.

*

JAPONYA: Gelenekleri bana hiç uymuyor.

*

FRANSA: Tahta kurularından nefret ederim.

*

İRAN: Sokakta yaşam tarzı müdahalesine tanık olmak istemem.

*

ABD: Çok uzak. Çok büyük. Çok kibirli.