Merkez sağın göbeğinden önemli bir isim bana dedi ki...

Yıllarca merkez sağ partilerde bulundu. Önemli görevler üstlendi.
*
Cumaları hiç kaçırmaz. Eşi beş vakit namazını kılar.
Ailecek AK Parti’ye karşı da sıcaklar.
*
Dün kendisiyle konuştum.
Bana aynen şunları dedi:
*
“Çok mutlu oldum Ayasofya’nın ibadete açılmasına... Eşim de çok mutlu oldu. Sevindik. Heyecanlandık. Fakat Diyanet İşleri Başkanı’nın okuduğu hutbede Atatürk’ü olumsuz bir biçimde çağrıştıracak şeyler söylemesi, bir hayal kırıklığı oldu bizim için. Sevincimizi yaşayamadık. Ne gerek vardı böyle bir şeye.”
*
Böyle bir duygudan iktidardakilerin haberdar olmasında yarar var.
Onun için yazdım bunu.
SON ÇARE STRATEJİSİ: DOSTLARLA İKTİDAR OLMAK
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi büyütemediği ortada.
*
Ne yapsa, ne etse...
Olmuyor, olamıyor.
Hakan Bayrakçı’nın söyleyiş tarzıyla söyleyecek olursak:
“Yüzde 25 de yüzde 25... Yüzde 25 de yüzde 25...”
*
O kadar ki...
Kemal Kılıçdaroğlu bile...
CHP’yi büyütme sevdasından tamamen vazgeçmiş durumda.
*
Yeni sevda şu:
Dostlarla iktidara gelmek.
*
Dostlarla birlikte hareket etmek, belediye seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na hatırı sayılır bir başarı getirdi.
Başarının tatlı kokusunu alan Kılıçdaroğlu da belediye seçimindeki stratejisinin aynısını genel seçimde uygulamak istiyor.
*
Bunun için ne lazımsa yapacak gibi görünüyor Kılıçdaroğlu...
*
Mesela Gül’ün adaylığına “he” diyebilir... Mesela sağ seçmeni tavlamak için çeşitli atraksiyonlar sergileyebilir... Mesela ülkücülere selam sarkıtabilir... Mesela HDP ile ince bir çizgi üzerinde flört etmeye devam edebilir... Mesela Akşener’le arayı açmamak için ne gerekiyorsa yapabilir. Mesela Babacan ve Davutoğlu’nu yamacına almak için uğraşabilir.
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti içinden eleştirenler var.
Diyorlar ki:
“İlkelerimizden ödün veriyoruz. Sağcılaşıyoruz. Kendi içimizden çıkan isimler yerine başka ideolojilerden gelenlere önem veriyoruz. Altı oku, sosyal demokrasiyi unuttuk.”
*
Kılıçdaroğlu’nun bu eleştirilere karşı içinden şöyle söylediğine eminim:
*
“Sizin kafanızla gidersek bir 18 yıl daha AK Parti iktidarda kalır. Benim stratejimle gidersek hiç değilse bir şansımız var.”
‘ORTAÇAĞA GİTTİK’ DİYEN BİRİ CHP’YE BAŞKAN OLSAYDI
CHP Genel Başkanlığı’na aday olan İlhan Cihaner, yaptığı konuşmada Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün için...
“Ortaçağa dönülen gündü” dedi.
*
AK Parti’nin arayıp da bulamayacağı türden bir yaklaşım bu...
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine...
İlhan Cihaner genel başkan olursa...
CHP, bırakın yüzde 25’i...
Yüzde 5’i bile zor görür.
SADECE NOSTALJİ DEĞİLMİŞ
BEN Ayasofya’nın, kendi kişisel geçmişlerini anımsayan bazı muhafazakârlar açısından nostaljik bir anlam ve değer taşıyacağını düşünüyordum.
*
Oysa Ayasofya’nın ibadete açılmasının getirdiği coşkuyu gördükçe...
Yaşanan duygunun nostaljiyi aştığını fark ettim.
Çünkü coşkuyu yaşayanlar, sadece Necip Fazıl’ın konferanslarını anımsayanlardan, Osman Yüksel’i tanıyanlardan, “Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın” sloganını atanlardan ibaret değildi.
*
Yeni kuşaklar da bu büyük heyecan dalgasının tam göbeğindeydiler.
KOÇ HOLDİNG’İN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ SAVUNMASI
BU konuda sadece iki şey söyleyeceğim:
- BİR: Bu savunma, sözleşmenin yararına değildir.
- İKİ: Bu savunma, sözleşmenin zararınadır.
ÜMİT KOCASAKAL SANA SORUYOR TUNCAY
ÜMİT Hoca’nın kendisini partiden ihraç eden CHP yöneticilerine sorduğu soru şu:
*
“Beni CNN Türk yayınına çıkıp boykotu deldiğim gerekçesiyle ihraç eden hak, hukuk, adalet âşıkları; CNN Türk’te canlı yayına katılarak boykotu delen Yılmaz Büyükerşen Hoca’yı da ihraç edebilecek misiniz?”
*
Ümit Hoca, CHP yönetimine sormuş ama ben bu soruya cevabı Tuncay Özkan’dan bekliyorum.
TARAFIM
- Evladını yitirmiş bir anne olan Ebru Şallı söz konusu olduğunda... Ebru Şallı’dan yana tarafım.
*
- Sözleşme yürürlükte olduğu halde kadına yönelik şiddetin bu denli arttığı bir ortamda... İstanbul Sözleşmesi’nden yana tarafım.
MORAL BOZUKLUĞU YAŞAYANLARA TAVSİYELER
- Koskoca evren içinde bir zerre kadar bile değilsin. Takma kafana.
- Asık suratlılardan kaçıp neşesi bollara sığın. İyi gelecektir.
- Hamburger ve patates kızartması sipariş et... Hiçbir şeyin kalmaz.
- Üç dakika kedi göbeği sev... Moraller anında tavan.
- Kuzey Avrupa polisiyelerine dadan... Her şeyi unutup odağını değiştirir.
- Spor yap, acayip terle... Yeryüzünde senden mutlusu olmaz.
- Duolingo’dan yeryüzünde silinmekte olan dillerden birini öğren... Meşgalen olur.
- Kuralcıları, sevimsizleri, laf sokucuları anında blokla... Oh mis!
- Titreye titreye uzun, soğuk bir duş al... Yepyeni biri olup çıkarsın.
- Elektro bağlamayla çalınmış Ankara havaları dinle... Bir şeyciğin kalmaz.
Merkez sağın göbeğinden önemli bir isim bana dedi ki...
Merkez sağın tam göbeğinde bir isim.
Yıllarca merkez sağ partilerde bulundu. Önemli görevler üstlendi.
*
Cumaları hiç kaçırmaz. Eşi beş vakit namazını kılar.
Ailecek AK Parti’ye karşı da sıcaklar.
*
Dün kendisiyle konuştum.
Bana aynen şunları dedi:
*
“Çok mutlu oldum Ayasofya’nın ibadete açılmasına... Eşim de çok mutlu oldu. Sevindik. Heyecanlandık. Fakat Diyanet İşleri Başkanı’nın okuduğu hutbede Atatürk’ü olumsuz bir biçimde çağrıştıracak şeyler söylemesi, bir hayal kırıklığı oldu bizim için. Sevincimizi yaşayamadık. Ne gerek vardı böyle bir şeye.”
*
Böyle bir duygudan iktidardakilerin haberdar olmasında yarar var.
Onun için yazdım bunu.
SON ÇARE STRATEJİSİ: DOSTLARLA İKTİDAR OLMAK
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi büyütemediği ortada.
*
Ne yapsa, ne etse...
Olmuyor, olamıyor.
Hakan Bayrakçı’nın söyleyiş tarzıyla söyleyecek olursak:
“Yüzde 25 de yüzde 25... Yüzde 25 de yüzde 25...”
*
O kadar ki...
Kemal Kılıçdaroğlu bile...
CHP’yi büyütme sevdasından tamamen vazgeçmiş durumda.
*
Yeni sevda şu:
Dostlarla iktidara gelmek.
*
Dostlarla birlikte hareket etmek, belediye seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’na hatırı sayılır bir başarı getirdi.
Başarının tatlı kokusunu alan Kılıçdaroğlu da belediye seçimindeki stratejisinin aynısını genel seçimde uygulamak istiyor.
*
Bunun için ne lazımsa yapacak gibi görünüyor Kılıçdaroğlu...
*
Mesela Gül’ün adaylığına “he” diyebilir... Mesela sağ seçmeni tavlamak için çeşitli atraksiyonlar sergileyebilir... Mesela ülkücülere selam sarkıtabilir... Mesela HDP ile ince bir çizgi üzerinde flört etmeye devam edebilir... Mesela Akşener’le arayı açmamak için ne gerekiyorsa yapabilir. Mesela Babacan ve Davutoğlu’nu yamacına almak için uğraşabilir.
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti içinden eleştirenler var.
Diyorlar ki:
“İlkelerimizden ödün veriyoruz. Sağcılaşıyoruz. Kendi içimizden çıkan isimler yerine başka ideolojilerden gelenlere önem veriyoruz. Altı oku, sosyal demokrasiyi unuttuk.”
*
Kılıçdaroğlu’nun bu eleştirilere karşı içinden şöyle söylediğine eminim:
*
“Sizin kafanızla gidersek bir 18 yıl daha AK Parti iktidarda kalır. Benim stratejimle gidersek hiç değilse bir şansımız var.”
‘ORTAÇAĞA GİTTİK’ DİYEN BİRİ CHP’YE BAŞKAN OLSAYDI
CHP Genel Başkanlığı’na aday olan İlhan Cihaner, yaptığı konuşmada Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün için...
“Ortaçağa dönülen gündü” dedi.
*
AK Parti’nin arayıp da bulamayacağı türden bir yaklaşım bu...
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine...
İlhan Cihaner genel başkan olursa...
CHP, bırakın yüzde 25’i...
Yüzde 5’i bile zor görür.
SADECE NOSTALJİ DEĞİLMİŞ
BEN Ayasofya’nın, kendi kişisel geçmişlerini anımsayan bazı muhafazakârlar açısından nostaljik bir anlam ve değer taşıyacağını düşünüyordum.
*
Oysa Ayasofya’nın ibadete açılmasının getirdiği coşkuyu gördükçe...
Yaşanan duygunun nostaljiyi aştığını fark ettim.
Çünkü coşkuyu yaşayanlar, sadece Necip Fazıl’ın konferanslarını anımsayanlardan, Osman Yüksel’i tanıyanlardan, “Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın” sloganını atanlardan ibaret değildi.
*
Yeni kuşaklar da bu büyük heyecan dalgasının tam göbeğindeydiler.
KOÇ HOLDİNG’İN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ SAVUNMASI
BU konuda sadece iki şey söyleyeceğim:
- BİR: Bu savunma, sözleşmenin yararına değildir.
- İKİ: Bu savunma, sözleşmenin zararınadır.
ÜMİT KOCASAKAL SANA SORUYOR TUNCAY
ÜMİT Hoca’nın kendisini partiden ihraç eden CHP yöneticilerine sorduğu soru şu:
*
“Beni CNN Türk yayınına çıkıp boykotu deldiğim gerekçesiyle ihraç eden hak, hukuk, adalet âşıkları; CNN Türk’te canlı yayına katılarak boykotu delen Yılmaz Büyükerşen Hoca’yı da ihraç edebilecek misiniz?”
*
Ümit Hoca, CHP yönetimine sormuş ama ben bu soruya cevabı Tuncay Özkan’dan bekliyorum.
TARAFIM
- Evladını yitirmiş bir anne olan Ebru Şallı söz konusu olduğunda... Ebru Şallı’dan yana tarafım.
*
- Sözleşme yürürlükte olduğu halde kadına yönelik şiddetin bu denli arttığı bir ortamda... İstanbul Sözleşmesi’nden yana tarafım.
MORAL BOZUKLUĞU YAŞAYANLARA TAVSİYELER
- Koskoca evren içinde bir zerre kadar bile değilsin. Takma kafana.
- Asık suratlılardan kaçıp neşesi bollara sığın. İyi gelecektir.
- Hamburger ve patates kızartması sipariş et... Hiçbir şeyin kalmaz.
- Üç dakika kedi göbeği sev... Moraller anında tavan.
- Kuzey Avrupa polisiyelerine dadan... Her şeyi unutup odağını değiştirir.
- Spor yap, acayip terle... Yeryüzünde senden mutlusu olmaz.
- Duolingo’dan yeryüzünde silinmekte olan dillerden birini öğren... Meşgalen olur.
- Kuralcıları, sevimsizleri, laf sokucuları anında blokla... Oh mis!
- Titreye titreye uzun, soğuk bir duş al... Yepyeni biri olup çıkarsın.
- Elektro bağlamayla çalınmış Ankara havaları dinle... Bir şeyciğin kalmaz.