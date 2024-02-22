Memnuniyetsizler korosu KAAN için ne diyecek

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- İlk önce kalorifer peteği gibi bir şey göstererek bizi keklediler.

- Yapay zekayla uçan uçak gösteriyorlar bize. Bunların işi gücü yalan.

- Motoru nereden almışlar motoru. Açıklasınlar.

- Bu uçtu ama bakalım diğer yaptıkları uçacak mı?

- Kesin ip vardır.

- Kesin bizi kandırıyorlardır.

- Seçim yatırımıdır bu seçim yatırımı.

- Çin’in bile yapamadığını mı yaptılar yani. Vallahi inanmam.

- Uçtu ama bakalım sağ salim indi mi?

- Uçağın görüntüsü neden uzaktan çekiliyor? Niye zoom yapılmıyor?

- Bomba atmıyor, tekeri kapanmıyor. Böyle uçak mı olur?





İŞTE BUDUR

CHP Lideri Özgür Özel, Milli Muharip Uçağımız KAAN için şu paylaşımı yaptı:

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“1973’ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN’ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun.”

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Gurur duyulacak zamanda gurur duyarsan... Tebrik edilmesi gerektiği anda tebrik edersen... Güzel bir işi alkışlarsan...

Muhalefet olarak küçülmez, aksine büyürsün.

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Bu noktayı yakalamış olan Özgür Özel’e bravo.

İşte budur. Bundan ibarettir.



Özgür Özel

LÜTFÜ SAVAŞ AŞAĞILAMASI

ŞÖYLE demiş CHP Lideri Özgür Özel:

*

“Hatay’ı AK Parti yerine Lütfü Savaş’a emanet etmeyi tercih ederim.”

*

Özgür Özel’in zihni şöyle işliyor:

*

- En kötü: AK Parti.

- Kötünün iyisi: Lütfü Savaş.

- Tercih: Kötünün iyisi.

*

Bu bir Lütfü Savaş aşağılaması değilse nedir Allah aşkına?



Lütfü Savaş

YENİDEN REFAH’TILAR, YENİDEN SAADET OLDULAR

ÇOK yakın tarih bize göstermiştir ki:

Milli Görüş kökenli partiler, CHP’ye azıcık yanlayınca intihar etmiş gibi oluyorlar.

Bakınız: Saadet’in durumu.

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İstanbul ve Ankara’da aday çıkararak CHP’nin yüzünü güldüren Yeniden Refah için söyleyebileceğim tek şey var:

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“Yeniden Saadet” olma yolunda hızla ilerliyorlar.

SEZEN AKSU SÖZLERİNDEN İBRAHİM SADRİ ŞİİRLERİ

İBRAHİM Sadri, Türkiye’nin en iyi şiir okuyan isimlerinden biridir. Hatta birincisidir.

*

Sezen Aksu’nun şarkı sözlerinden yola çıkarak bir şiir çalışması yapmış İbrahim Sadri.

Şiirden epey uzaklaştığım halde ben bile dinleyince etkilendim.

Şiirden uzaklaşmayanlar dinleyince kesin mest olurlar mest.





ÜÇLÜ TAKIM

ŞEVKİ Yılmaz, Feyza Altun, Halil Konakçı.

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Bu üçlüyü aynı takım içine almamın nedenleri şunlardır:

*

Üçü de yapay tartışma çıkarmasını iyi beceriyor. Üçü de pek düzey gözetmiyor. Üçü de belirli bir kitleye oynuyor. Üçü de 15 dakikalık şöhret peşinde. Üçü de konuyu dağıtıyor. Üçü de enerjimizi emiyor. Üçü de lüzumsuz polemiklerin içinde.

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Şevki Yılmaz - Feyza Altun - Halil Konakçı

KEDİ KATİLİNİ YENİDEN YARGILAYACAKLARA

EY yeniden yargılayacak olanlar!

- Asansörde sıkışıp kalmış zavallı bir kediyi altı dakika tekmeleyerek öldüren bu katilin iyi hal numarasına bu sefer kanmayın.

- Kediciğin merhamet dileyen o son bakışı karşısında içindeki caniyi frenleyemeyen bu adama bu sefer hiçbir indirim yapmayın.

- Tekmeleyerek kedicik öldüren bir kişinin, başka hangi zalimlikleri yapma potansiyeline sahip olduğunu bu sefer hiç aklınızdan çıkarmayın.

*

İbrahim Keloğlan denilen bu adama bu sefer hak ettiğini verin.



İbrahim Keloğlan

SUUDİ PRENS’TEN ATATÜRK OLUR MU

SON dönemde Suudi Arabistan Prensi’nin Atatürk’ün yolunda olduğunu söyleyenler çıktı.

*

Niye?

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- Çünkü bir Suudi kadın, güzellik yarışmasına katılıp mayoyla pozlar vermiş.

- Çünkü Suudi Arabistan’da birazcık açılıp saçılma süreci başlatılmış.

- Çünkü Suudi Prensi, “Tutucu hayata son vereceğim” falan diyormuş.

- Çünkü Suudi Prensi, bir dostunun kulağına “Atatürk olacağım” diye fısıldamış.

Falan.

*

Prens Bey, bu yapıp ettikleriyle Atatürk’ün kıyısından bile geçemez.

*

Prens Selman, eğer gerçekten de Atatürk’e biraz olsun yaklaşmak istiyorsa...



Muhammed bin Selman

Amerikan emperyalizmine kaşını kaldırsın. Ülkesinde saltanatı kaldırıp cumhuriyeti ilan etsin. Suudi Arabistan’ın uzak bir köyünden bir çocuk, Suudi Arabistan’ın başına geçebilsin. Milli iradeyi egemen kılsın. “Hâkimiyet kayıtsız şartsız Suudi halkınındır” desin.

*

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İşte o zaman belki Suudi Prens’le Atatürk’ü aynı cümlede geçirebiliriz.

*

Ayrıca Suudi Arabistan’daki gelişmelere bakıp...

“Adamlar Atatürk’ün ülkesi gibi olmak istiyorlar, Atatürk’ün ülkesi de adamların ülkesi gibi olmak istiyor” falan diye mugalata yapanlara seslenmek istiyorum:

*

Atatürk’ün eseri açılıp saçılma değildi. Atatürk’ün en büyük eseri cumhuriyetti. Kendinize gelin.