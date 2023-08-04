Küresel yüzsüz Disney zekâmızla alay ediyor

Haberin Devamı

Atatürk dizisini iptal etti.

*

Türk halkı tepki gösterince de hepimizin zekâsıyla alay eder gibi şöyle bir açıklama yaptı:









*

“Biz diziyi film olarak Türkiye’deki kanalımızda yayınlayacağız. Ayrıca sinema filmi yapacağız”.

*

Kanallarında film olarak yayınlayacaklarmış, sinema filmi yapıp sinemada göstereceklermiş.

Böyle diyorlar.

Ama “dizi” olarak platformlarında neden yayınlamadıkları konusuna milim açıklık getirmiyorlar.

*

Halbuki konu çok net ve açık:

Sen soykırım iftiracılarının baskısına boyun eğdin mi, eğmedin mi?

Asıl konu bu.

Bu konuya hiç girmiyorlar.

*

Madem Atatürk’e Türkiye’deki kanalınızda filmini yayınlayacak kadar saygı gösteriyorsunuz.

Neden platformunuzda Atatürk dizisini yayınlamıyorsunuz?

*

Haberin Devamı

Bunlar tam anlamıyla küresel kasaba kurnazı.

Hem soykırım iftiracılarına zafer kazandıracaklar hem de Türk halkının tepkisini dindirecekler.

*

Atatürk dizisini yayından kaldırmalarından daha büyük ayıp, Türk halkının zekâsına ettikleri bu hakarettir.

MANSUR OLSAYDI



İYİ Partili bir isim, “Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yerine Mansur Yavaş olsaydı seçimi yüzde 62 ile kazanırdık” demiş.

*

Sadece şu kadarını söyleyeceğim:







Denemeden bilemezsin.



İLK ÜÇÜMÜZ BENİM DE İLK ÜÇÜM



Türk milletinin 2023’ün ilk 6 ayında online yemek siparişinde ilk üçü:







*

BİR: Lahmacun. İKİ: Adana dürüm. ÜÇ: Tavuk dürüm.

*

Milletimin ilk üçü, benim de ilk üçümdür.

Milletimle aynı dalga boyunda olmam nedeniyle mesut ve bahtiyarım.

NE ŞEKER BİR HAVA TAHMİNİ



Hava tahminleri yapan siteden bir haber:

*

“Müjde... Müjde... Balkanlar, Basra ile mücadele verdiği masadan zaferle ayrılmaya hazırlanıyor. Balkanlar, salıdan itibaren İstanbul’u ferahlatacak.”

*

Verdikleri haber güzel, haberde kullandıkları dil şeker. Daha ne olsun.

EKREM BEY LÜTFEN BİRAZ CİDDİYET



Ekrem İmamoğlu’nun planı şuymuş:

*

Murat Karayalçın CHP’nin geçici genel başkanı olacakmış.









Haberin Devamı

İmamoğlu, İBB’ye aday olup kazanacak ve Meclis çoğunluğunu alacakmış.

Yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Başkanı olacakmış.

Murat Karayalçın istifa edecekmiş.

Onun yerine İmamoğlu CHP’nin başkanı olacakmış.

*

Ne kadar da güldürücü bir plan.

*

Kazanıp kazanmayacağı belirsiz. Kazansa bile Meclis çoğunluğunu alıp almayacağı belirsiz. CHP delegesinin Karayalçın’ı seçip seçmeyeceği belirsiz. Kılıçdaroğlu’nun oyun planı belirsiz.

*

Ayrıca işin şu kısmına dikkat:

*

Yerel seçimde milletten nasıl oy isteyecek İmamoğlu?

“Abilerim, ablalarım. Siz beni seçin. Eğer kazanırsam belediyeyi bırakıp CHP’ye genel başkan olacağım” mı diyecek?

Kampanyasını böyle mi yürütecek?

*

Ekrem Bey.

Haberin Devamı

Lütfen biraz ciddi olur musunuz?



ÜLKEMİZE GÜVENELİM



- Oppenheimer filmine gidenlerin sayısı, Barbie filmine gidenlerin sayısını geçmiş. Ülkemize güvenelim.









*

- Genelkurmay Başkanı kim olacak, kuvvet komutanları kim olacak falan diye sayfalarca analiz yapılmıyor artık. Ülkemize güvenelim.

KONFOR ALANLARIM



- Salonumdaki kanape.

- Kedim Sekter’in varoluşunu tamamlayabildiği her yer.

- Mahallemizin kafesi.

- Dostum Muzo’ya ait tüm mekânlar.

- Zengin bir arkadaşın teknesi.

- Sultangazi’deki hobi bahçeleri.

- Kaz Dağları.



HOŞUMA GİDEN TRENDLER



- Telefondan Twitter silmek.

*

- Anın fotoğrafını çekmek için çırpınmak yerine anın tadını çıkarmak.

*

- Tasarım sefer tasları.

*

Haberin Devamı

- Fransa’ya diklenen Afrika liderleri.

*

- Alışverişi internetten değil mağazadan yapmak.