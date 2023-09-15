Korkarım Kılıçdaroğlu

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- Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybetse Kemal Kılıçdaroğlu buna sevinir mi, üzülür mü? Korkarım sevinir.

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- İmamoğlu faktörünün devreden çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu, derin bir “oh” çeker mi? Korkarım çeker.

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- Sırf İmamoğlu İstanbul’u kaybetsin diye Kılıçdaroğlu İYİ Parti’yle ittifak için çaba göstermeyebilir mi? Korkarım göstermeyebilir.

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- İstanbul’u kazanmak mı? İmamoğlu’nun devre dışı kalması mı? Kılıçdaroğlu hangisini ister? Korkarım ikincisini.





UZAYLILARIN VARLIĞINA NE ZAMAN İNANIRIM

- Karşıma çıkıp elektronik bir ses tonuyla “Merhaba dünyalı, nasılsın” dediklerinde.

- Teknik açıdan çok gelişmiş bir gemilerini gökyüzünde asılı olarak gördüğümde.

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- Geceyi aydınlatacak kadar yoğun bir ışık demetiyle ortaya çıktıklarında.



UFO bilimci Jaime Maussan, Peru’da bir madende bulunan bin yıllık iki fosilin, insan olmadığını öne sürdü.

- DNA testiyle uzaylı olduklarını kanıtlayan belgeler sunduklarında.

- Ontolojik varlıklarını ilk olarak Meksika, Peru gibi ülkelerde belli etmediklerinde.

MEDYUMLAR DA ÇAPTAN DÜŞER

“Dünyanın bütün medyumları birleşip Korhan Hoca’yı bulunuz” diye bir yazı yazmıştım.

Dünyanın bütün medyumları olmasa da Türkiye’nin 5 medyumu bu iş için kolları sıvamış.

Gönen’e gitmişler, yer göstermişler.

Sonuç?

Sıfıra sıfır elde var sıfır.

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Korkarım medyumluk müessesine itimadımı kaybetmek üzereyim.

UYKUSU BEŞ ALTI SAAT, EVE GİDİŞİ GECE BİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kaymakam adaylarına seslenirken şöyle dedi:

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“Günün 24 saati, yılın 365 günü koşturacak bir tempoyla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5-6 saat. Eve gidişlerim bazen 12 bazen 1. Aksi takdirde olmaz”.

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Bu konuda şu üç şeyi söyleyeceğim:

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- BİR: Erdoğan’ın çalışkanlığı konusunda dostu düşmanı da hakkını teslim eder. 22 yıldır iktidarda olma başarısının arkasındaki nedenlerden biri de bu çalışkanlığıdır.

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- İKİ: Erdoğan’la mücadele edenlerin, bu çalışkanlığı örnek almaları şart. Erdoğan’ın temposuna yetişemeyenler kazanamazlar.

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- ÜÇ: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumunu gözetmesinde ve bazen temposunu yavaşlatmasında yarar var.

TEKRARLADIĞIM ŞEYLER

- ALTI AYDA BİR: Gogol’un “Palto” öyküsünü okurum.

- YILDA BİR: “Kuzuların Sessizliği”ni izlerim.

- HER SONBAHAR: Arabayla Trakya üzerinden Assos’a giderim.

- ÜÇ AYDA BİR: İzmir bombası yerim.

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- ARADA SIRADA: Breaking Bad izlerim.

- HER GÜN: Kahve zincirinden kahve alıp sokakta dolaşırım.

BARIŞ YARKADAŞ’A BİR ÖNERİM VAR

İYİ Parti’nin yerel seçimde her ilde aday çıkarma kararına itiraz ediyor Barış Yarkadaş. Kemal Kılıçdaroğlu bile “saygı duymalıyız” derken Barış, veryansın etmeyi tercih ediyor.

*

Barış ve onun gibi düşünenlerin temel tezi şu:

*

“Seçim kaybettirecekler. Ankara’yı, İstanbul’u, Mersin’i, Adana’yı kaybettirecekler bize”.

*

Barış ve onun gibi düşünenlere bir önerim var:

*

Eğer kaybetmekten korkuyorsanız... Eğer kazanmak istiyorsanız... Hepiniz el birliğiyle İYİ Parti adaylarını destekleyin.

İYİ Parti, hep CHP’nin adaylarını desteklemek zorunda mı? Bu sefer de siz onları destekleyin. Bu sefer de İYİ Parti çatısı altında ittifak kurulmuş olsun.

Olmaz mı?

*

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Olmazsa neden olmaz?

Bir zahmet buna da bir cevap verin lütfen.

FİDAN’IN ÜZERİNDEN ATAMADIĞI MAHCUBİYET

Geçen akşam İngiliz mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısını izledim Hakan Fidan’ın.

*

Sorulara verdiği cevaplar iyiydi, cümleleri yerli yerindeydi, vurguları şahaneydi, konulara hâkimiyeti fevkaladeydi.

*

Fakat bir eksik vardı. Adını tam koyamadığım bir eksik. Üzerinden bir türlü atamadığı MİT mahcubiyeti nedeniyle gürül gürül akamıyor gibiydi.

MASADA NELER KONUŞMUŞLAR

Ahmet Davutoğlu açıkladı.

Altılı Masa’da bazen şu temalar üzerine sohbetler etmişler:

*

Kemal Tahir, tasavvuf, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Osmanlı, Cumhuriyet tarihi, Türkeş, Erbakan, Demirel.

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Seçim kazanmaya azmetmiş liderler masası değil de sanki ideolojik duruş kazanmaya çabalayan genç yetişkinlerin kaldıkları bir öğrenci evi gibi bir şey.

Hahahaha!

Bu liderler gerçekten bir alem.

SHAKİRA’NIN BIÇAKLI DANSI

Bizim Bursa kılıç kalkan ekiplerinin gösterilerinin biraz daha vahşisi gibi duran Shakira’nın bıçaklı dansını izleyince şöyle dedim:

*

Aldatmak üzere olan erkeklere izletilmesi gereken bir dans bu.