Kısa çöpü çeken en sona otursun

Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
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İşte çok net biçimde söylüyorum:
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“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
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HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
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HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
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“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
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Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
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Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
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- BİR: Söylediklerimden eminsem.
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- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
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Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
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Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
Kısa çöpü çeken en sona otursun
Muhalefet partilerinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlanmış.
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
*
Alfabetik sıraya uygun bir düzen geliştirilirse...
Ahmet Davutoğlu birinci, Ali Babacan ikinci sırada oturacakmış.
*
Yaş durumu temel alınarak bir düzen geliştirilirse...
Temel Karamollaoğlu birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada oturacakmış.
Bu iki yöntem de pek içe sinmiyormuş.
*
Evet... Haber, tam olarak bu.
Ve ben bu haberi okuduğum andan itibaren kara kara düşünüyorum.
*
Henüz ittifakın ilk adımı bile sayılmayacak bir toplantıdaki oturma düzeni bile bunca sorun oluyorsa...
Bu iş nasıl gelişecek, nasıl ilerleyecek, sonu nasıl gelecek?
*
Hadi Temel Bey’in egosunu yönettiniz... Ahmet Davutoğlu’nun ele avuca gelmez egosu nasıl yönetilecek?
Hadi Meral Hanım da ikinciliğe evet dedi, Ali Babacan kaçıncı sıraya evet diyecek?
Hadi Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakı ayakta tutmak için en sona razı oldu, birincilik koltuğu kimin olacak?
*
“Kısa çöpü çeken en sona otursun” diye bir öneride bulunmak isterim.
Ama bu durumda da kısa çöpü çeken liderimiz...
“Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak amenna” diyen o meşhur Ahmet Kaya şarkısıyla isyan bayrağını açarsa ne olacak?
KAVGALI İDAM İPİ ATMALI TAKSİCİ GENEL KURULU
İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası’nın genel kurulundan yansıyan görüntülere bakıyorum:
Patırtı var, beş aday arasında kıyasıya rekabet var, idam ipi atma var, kavga dövüş var.
*
İstanbul’daki taksi sorunu ve taksiciler sorunuyla ilgili beş günlük bilimsel çalıştay düzenlense...
Bu görüntülerin ortaya koyduğu netlikte bir sonuca varılamazdı.
*
Bizdeki taksi ve taksici sorunu, bu Genel Kurul’daki görüntülerde en çarpıcı biçimde ortaya çıkmış oldu.
İLK OKUDUĞUM ROMAN: MİNYELİ ABDULLAH
ŞU hayatta ilk okuduğum romanlardan biri “Minyeli Abdullah”.
*
Ortaokul talebesiydim. Evdeki kitaplıkta yer alan üç beş romandan biriydi bu. Okuduğumda hastası olmuştum. Henüz roman gerçeğiyle tam olarak karşı karşıya gelmemiş olan zihnim, bir ideolojisi ve bir tezi olan bu romandan bir macera tadı çıkarmıştı.
*
Ve fakat....
Yıllar yıllar sonra tuttum Minyeli Abdullah’ı, yeniden okumaya kalkıştım.
Hay kalkışmaz olaydım!
*
Ortaokul talebesinin zihninde macera tadı bırakan bu roman, meğer ne kadar da maceradan uzakmış. Meğer ne kadar da didaktikmiş. Meğer bir dünya görüşünün propagandasını, çaktırmamaya hiç kalkışmadan nasıl da paldır küldür yapıyormuş. Meğer karakterler ne kadar da karton, sahicilikten uzak ve yapaymış.
*
Eyvah! Yıkılmıştı hatıram.
*
Minyeli Abdullah’ın yazarı Hekimoğlu İsmail’in vefat haberini işitince...
Bu tatsız deneyimimi hatırladım.
*
Ama buna rağmen...
Hekimoğlu İsmail’i minnetle, şükranla ve rahmetle andım.
“Hiç değilse bana roman okuma alışkanlığı kazandırdı, hiç değilse onun romanından daha iyi romanlara açılmasını bilebildim” diyerek yaptım bunu.
PAPANDREU, LİVANELİ VE NAFTALİN KOKUSU
ÇANKAYA Belediyesi’nin düzenlediği bir törenle Yunan politikacı Papandreu ve bizim Zülfü Livaneli’ye “Barış ve Dostluk” ödülü verilmiş.
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Her tarafından buram buram “İnsanlar el ele tutuşsa/Birlik olsak/Uzansak sonsuza” şeklinde özetlenebilecek çocuksu bir bayram özlemi akan bu törenin görüntülerine bakarken burnuma keskin bir naftalin kokusu geldi.
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Nasıl gelmesin?
30 sene öncesine gittim.
Aynı görüntüler, aynı birliktelikler, aynı pozlar, aynı sözler, aynı temenniler, aynı sloganlar...
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Peki 30 sene sonra geldiğimiz yer neresi?
Şurası:
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Yunanistan, Sevilla haritası diye ucube bir harita yayınlayarak...
Türkiye’ye, “Ege’de denize adımını bile sokamazsın” dedi, diyor.
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Çok merak ediyorum:
Barış ve dostluk ödülüne layık görülen Papandreu, Sevilla haritası adlı ucubeyle ilgili ne dedi ki barışın ve dostluğun ödülünü aldı?
CHP’Lİ YILDIRIM KAYA: SÖYLEMEYEBİLİRDİM
DÜNKÜ yazımda eleştirmiştim CHP’li Yıldırım Kaya’yı... Aradı. Konuştuk. Kendisini ifade etti. Söyledikleri şunlar:
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“Televizyon programında CHP’nin dinle problemli olduğuna dair bir tez önüme kondu. Ben de CHP’nin böyle bir sorunu olmadığını ifade ederken söyledim o sözleri. Belki söylemeyebilirdim. Ama biraz fazla ısrar edilince söyledim. Durup dururken anlattığım şeyler değildi onlar. Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti.”
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Cevap hakkına duyduğum saygı gereği Yıldırım Kaya’nın bu açıklamasına yer veriyorum.
NEŞELİYKEN DİNLENECEK ÜÇ ŞARKI
- BİR: Kovaladıkça Kaçan Ateş Böceği Misin? (Güzin ile Baha. Dünkü Kelebek’te varlardı.)
- İKİ: Affetmem (Funda’nın şarkısı... Aynı adlı başka şarkılarla karışmasın lütfen.)
- ÜÇ: Baksana Talihe... (Eskiden Ajda da söylemiş ama ben Göksel’in söylediğini öneriyorum.)