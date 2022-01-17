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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Kısa çöpü çeken en sona otursun
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Kısa çöpü çeken en sona otursun

17 Ocak 2022

Muhalefet partilerinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlanmış.

Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.

*

Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:

Kısa çöpü çeken en sona otursun

Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?

*

Alfabetik sıraya uygun bir düzen geliştirilirse...

Ahmet Davutoğlu birinci, Ali Babacan ikinci sırada oturacakmış.

*

Yaş durumu temel alınarak bir düzen geliştirilirse...

Temel Karamollaoğlu birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada oturacakmış.

Bu iki yöntem de pek içe sinmiyormuş.

*

Evet... Haber, tam olarak bu.

Ve ben bu haberi okuduğum andan itibaren kara kara düşünüyorum.

*

Henüz ittifakın ilk adımı bile sayılmayacak bir toplantıdaki oturma düzeni bile bunca sorun oluyorsa...

Bu iş nasıl gelişecek, nasıl ilerleyecek, sonu nasıl gelecek?

*

Hadi Temel Bey’in egosunu yönettiniz... Ahmet Davutoğlu’nun ele avuca gelmez egosu nasıl yönetilecek?

Hadi Meral Hanım da ikinciliğe evet dedi, Ali Babacan kaçıncı sıraya evet diyecek?

Hadi Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakı ayakta tutmak için en sona razı oldu, birincilik koltuğu kimin olacak?

*

“Kısa çöpü çeken en sona otursun” diye bir öneride bulunmak isterim.

Ama bu durumda da kısa çöpü çeken liderimiz...

“Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak amenna” diyen o meşhur Ahmet Kaya şarkısıyla isyan bayrağını açarsa ne olacak?

KAVGALI İDAM İPİ ATMALI TAKSİCİ GENEL KURULU

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası’nın genel kurulundan yansıyan görüntülere bakıyorum:

Patırtı var, beş aday arasında kıyasıya rekabet var, idam ipi atma var, kavga dövüş var.

*

İstanbul’daki taksi sorunu ve taksiciler sorunuyla ilgili beş günlük bilimsel çalıştay düzenlense...

Kısa çöpü çeken en sona otursun

Bu görüntülerin ortaya koyduğu netlikte bir sonuca varılamazdı.

*

Bizdeki taksi ve taksici sorunu, bu Genel Kurul’daki görüntülerde en çarpıcı biçimde ortaya çıkmış oldu.

İLK OKUDUĞUM ROMAN: MİNYELİ ABDULLAH

ŞU hayatta ilk okuduğum romanlardan biri “Minyeli Abdullah”.

*

Ortaokul talebesiydim. Evdeki kitaplıkta yer alan üç beş romandan biriydi bu. Okuduğumda hastası olmuştum. Henüz roman gerçeğiyle tam olarak karşı karşıya gelmemiş olan zihnim, bir ideolojisi ve bir tezi olan bu romandan bir macera tadı çıkarmıştı.

Kısa çöpü çeken en sona otursun

*

Ve fakat....

Yıllar yıllar sonra tuttum Minyeli Abdullah’ı, yeniden okumaya kalkıştım.

Hay kalkışmaz olaydım!

*

Ortaokul talebesinin zihninde macera tadı bırakan bu roman, meğer ne kadar da maceradan uzakmış. Meğer ne kadar da didaktikmiş. Meğer bir dünya görüşünün propagandasını, çaktırmamaya hiç kalkışmadan nasıl da paldır küldür yapıyormuş. Meğer karakterler ne kadar da karton, sahicilikten uzak ve yapaymış.

*

Eyvah! Yıkılmıştı hatıram.

*

Minyeli Abdullah’ın yazarı Hekimoğlu İsmail’in vefat haberini işitince...

Bu tatsız deneyimimi hatırladım.

*

Ama buna rağmen...

Hekimoğlu İsmail’i minnetle, şükranla ve rahmetle andım.

“Hiç değilse bana roman okuma alışkanlığı kazandırdı, hiç değilse onun romanından daha iyi romanlara açılmasını bilebildim” diyerek yaptım bunu.

PAPANDREU, LİVANELİ VE NAFTALİN KOKUSU

ÇANKAYA Belediyesi’nin düzenlediği bir törenle Yunan politikacı Papandreu ve bizim Zülfü Livaneli’ye “Barış ve Dostluk” ödülü verilmiş.

Kısa çöpü çeken en sona otursun

*

Her tarafından buram buram “İnsanlar el ele tutuşsa/Birlik olsak/Uzansak sonsuza” şeklinde özetlenebilecek çocuksu bir bayram özlemi akan bu törenin görüntülerine bakarken burnuma keskin bir naftalin kokusu geldi.

*

Nasıl gelmesin?

30 sene öncesine gittim.

Aynı görüntüler, aynı birliktelikler, aynı pozlar, aynı sözler, aynı temenniler, aynı sloganlar...

*

Peki 30 sene sonra geldiğimiz yer neresi?

Şurası:

*

Yunanistan, Sevilla haritası diye ucube bir harita yayınlayarak...

Türkiye’ye, “Ege’de denize adımını bile sokamazsın” dedi, diyor.

*

Çok merak ediyorum:

Barış ve dostluk ödülüne layık görülen Papandreu, Sevilla haritası adlı ucubeyle ilgili ne dedi ki barışın ve dostluğun ödülünü aldı?

CHP’Lİ YILDIRIM KAYA: SÖYLEMEYEBİLİRDİM

DÜNKÜ yazımda eleştirmiştim CHP’li Yıldırım Kaya’yı... Aradı. Konuştuk. Kendisini ifade etti. Söyledikleri şunlar:

*

“Televizyon programında CHP’nin dinle problemli olduğuna dair bir tez önüme kondu. Ben de CHP’nin böyle bir sorunu olmadığını ifade ederken söyledim o sözleri. Belki söylemeyebilirdim. Ama biraz fazla ısrar edilince söyledim. Durup dururken anlattığım şeyler değildi onlar. Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti.”

*

Cevap hakkına duyduğum saygı gereği Yıldırım Kaya’nın bu açıklamasına yer veriyorum.

NEŞELİYKEN DİNLENECEK ÜÇ ŞARKI

- BİR: Kovaladıkça Kaçan Ateş Böceği Misin? (Güzin ile Baha. Dünkü Kelebek’te varlardı.)

- İKİ: Affetmem (Funda’nın şarkısı... Aynı adlı başka şarkılarla karışmasın lütfen.)

- ÜÇ: Baksana Talihe... (Eskiden Ajda da söylemiş ama ben Göksel’in söylediğini öneriyorum.)

X

Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ocak 2022
Yıldırım Kaya, CHP’nin önde gelen isimlerinden.

 

Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...

Bir solcu sendika, bir solcu parti var.



Eğitim-Sen

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Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ocak 2022
Aşırı dindar bir ailenin içine doğdum.

Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.

Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.

Vaazlar, sohbetler dinledim.

Kitaplar karıştırdım.

*

İşte çok net biçimde söylüyorum:

*

“Cin çıkarma”

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Tutar mı tutmaz mı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ocak 2022
İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış:

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

*

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Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ocak 2022
ENES KARA ADLI BİR TIP ÖĞRENCİSİ, KALDIĞI ÖĞRENCİ YURDUNDA YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN CANINA KIYDI. ÜÇ GÜNDÜR BU ÇOK ÜZÜCÜ OLAYI KONUŞUYORUZ. NASIL OLUYOR DA BİR ÖĞRENCİ YURDUNUN KOŞULLARI, BÖYLE BİR TRAJEDİYE YOL AÇABİLİYOR? SERİNKANLI VE ÖNYARGISIZ BİÇİMDE BUNU İRDELEMEK ŞART. BEN BÖYLE BİR İRDELEMEYİ 7 HÜKÜMLE YAPMAYA ÇALIŞTIM.

HÜKÜM BİR

ZORLA, ZORLAYARAK

TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.

*

HÜKÜM İKİ

ARZ VE TALEP

BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.

*

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Kabataş Lisesi’ne selam olsun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2022
Sosyal medyada izledim videoyu.

“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:

*

Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.

Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.

*

Bakıyorum:

Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...

Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.

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Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2022
Ben lider olsam...

“Bırakın, bağlansınlar” derim.

*

Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:

*

- BİR: Söylediklerimden eminsem.

*

- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...

*

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Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2022
Fuat Bol’un dün Hürriyet’te yayınlanan yazısının başlığı şuydu: “CHP’liler demokrat olabilir mi?”

Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.

Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.

Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.

*

Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...


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Allah milletvekilinin iftirasından korusun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2022
Ali Mahir Başarır diye bir milletvekili var.

 

CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.

“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.

*

Belgesi var mı bunun?


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Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2022
Yaşı yetmeyenler pek bilmez.

1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.

*

Kimdi Şevki Yılmaz?

Yedi maddede özetleyeyim:

*

BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.

*

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‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ocak 2022
Dolardaki dalgalanma, kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış falan derken...

“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.

*

Bir anda çarşı karıştı.

Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.

Mailler, mesajlar, telefonlar...

Protesto üstüne protesto.

*

Mesela

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20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2022
20 Aralık’ta ne oldu?

18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.

Ve bugün 13’lerde seyrediyor.

*

20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...

“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.

Bir uçuş söz konusu olmadı.

*

20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının

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Aralık enflasyonu nasıl olacak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2022
Tarafsız Bölge’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aralık enflasyonunu sorduğumda...

Biraz keyfi kaçmıştı.

*

Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.



Bunun nedenini de şöyle açıkladı:

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Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2022
Bir komedi müfettişi gibi “Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu” diye izlemezseniz... Gideri var.

- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.

*

- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.

*

- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.


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Musmutlu yıllar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2022
Omikron denilen illetin tükendiği...

 

- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...

*

- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...



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Nebati’ye dair her şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Aralık 2021
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ, GEÇEN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE KONUĞUMUZ OLDU. NEBATİ’YLE HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞMIŞTIM. BAKTIM HERKES BANA, “UZAKTAN İZLEDİĞİM NEBATİ” İLE “YAKINDAN GÖZLEMLEDİĞİM NEBATİ” ARASINDAKİ FARKLARI SORUYOR. DEDİM Kİ NEBATİ’YE DAİR HER ŞEYİ ANLATAYIM BARİ.

EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA

BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.

Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

*

Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.

*

Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?

*

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İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Aralık 2021
Dolar yükselince...

Ne yaptı muhalefet?

*

Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.

Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.

Dolar düşünce...

İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...

En az muhalefetin yanılgısı kadar

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Teftiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2021
“Teftişle gündemi değiştirmek istiyorlar” diyor bazıları. İyi de gündem, zaten baştakilerden yanaydı. Niye değiştirmek istesinler ki? Hiçbir şey anlamıyorum ben şu gündemi değiştirmek geyiğinden.

- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.

*

- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.



*

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Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2021
Son zamanlarda bizi, “hayvan sevgisi” ile “insan sevgisi” arasında tercihe zorlayanlar türedi.

Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:

*

“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”

*

Gelelim esas meseleye...

*

Deniliyor ki:

*

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Nebati, muhalefetin sloganını kullandı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2021
Kur yükseldikçe...

Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?

*

Şunu diyordu:

“Geliyor gelmekte olan...”

*

Muhalefetin sloganı olmuştu bu.

*

Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan

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