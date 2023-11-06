Kılıçdaroğlu’nun gidişine dair 10 şey

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- BİR: Gelişi şahane olmuştu. Gidişi feci oldu. Daha kötüsü ise şu: Bunun tek sorumlusu kendisi.
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- İKİ: Başarısız olmasına rağmen “iyi bir insan” olduğu düşünülüyordu. Ne yazık ki artık böyle düşünülmüyor.
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- ÜÇ: Hangi konuda çok başarılı oldu? Cevap veriyorum: İhtirasını gizleme konusunda müthiş başarılı oldu.
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- DÖRT: İzzet ve ikbal ile gitmek diye bir şey vardır. Maalesef gidişinde ne izzet kaldı ne de ikbal.
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- BEŞ: Seçim gittiğinde “Bırakma, devam et” diyenler kimse... Kendisinin en büyük düşmanları onlardır.
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- ALTI: Parti içi seçimleri kazanmakta çok büyük bir efsaneydi. Bu efsaneyi bile çökertti.
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- YEDİ: “Atatürk gelse onu koltuğundan edemez” deniyordu. Bu efsane de tepetaklak oldu.
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- SEKİZ: Şu saatten sonra Türk siyasetinde izi tozu bile kalmayacak. Bunun da sorumlusu kendisi.
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- DOKUZ: Kurultayı kazanamayacağını bilerek seçime girdiyse fena. Kazanacağını sandıysa daha fena.
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- ON: Bir kez daha test edilip onaylandı: Bir umut yaratarak gelmek kadar önemlidir bir umut yaratarak gitmek.
ÖZGÜR ÖZEL’İN AVANTAJLARI
- “Bay Özgür” demenin “Bay Kemal” demek kadar oturaklı olmaması.
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- Kemal Bey’in yanında z kuşağı gibi kalması.
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- “13 seçim kaybetti” türü bir yükü en azından henüz sırtlanmamış olması.
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- Çok yüksek bir beklentiyle gelmemesi.
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- Hitabetinin en azından Kılıçdaroğlu’nun hitabetinden daha iyi olması.
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- Prompter kullanmaya daha yatkın bir portre çizmesi.
ÖZGÜR ÖZEL Mİ KAZANDI KILIÇDAROĞLU MU KAYBETTİ
Trump seçimi kazandığında herkes şöyle bir yorum yapmıştı:
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Trump kazanmadı, Hillary kaybetti.
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Özgür Özel’in kazanmasıyla ilgili olarak benzer bir yorum yapılabilir:
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Bu olay, Özgür Özel’in kazanmasından daha çok Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesi olayıdır.
KAYBEDENLER
- SARIGÜL: “Keşke Kılıçdar’a bu kadar angaje olmasaydım” diyordur. Bu konuda her türlü bahse girerim.
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- TUNCAY ÖZKAN: Öyle bir kaybetti ki bir daha hiçbir lider en az 10 kilometre yanına yaklaştırmaz kendisini.
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- EREN ERDEM: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabını yöneterek varlığını sürdürür mü acaba?
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- CANAN KAFTANCIOĞLU: Kaybettiğini belli etmemekte bir maharet sergileyeceği kesin gibi.
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- FAİK ÖZTRAK: Faik Öztrak kaybetmiş olabilir ama Öztrak Ailesi asla kaybetmez.
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- MAHMUT TANAL: Yumrukladığı Ali Mahir Başarır’a “Ben ettim sen etme” deme potansiyeli yüksek.
EMANETÇİ OLMAZ
Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi olma ihtimali sıfırdır.
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Nereden biliyorsun da bu kadar iddialı konuşuyorsun.
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Çünkü azıcık da olsa insanı tanıdığımı sanıyorum.
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Özgür Özel’in emanetçi olarak genel başkanlık görevini sürdürmesi...
İnsanın fıtratına aykırıdır.
KILIÇDAROĞLU’NA YAPACAK İŞ TAVSİYELERİ
- Küllerinden yeniden doğan kuşun masalını okuyabilir.
- Torun sevebilir.
- “Bir zamanlar bana pirom derlerdi” başlıklı bir anı kitabı yazabilir.
- Google’da “Arkalarından iyi konuşulmayan liderler” araması yapabilir.
- Yemek yapmaya başlayıp mutfağında videolar çekebilir.
EKREM İMAMOĞLU AÇISINDAN BAKILDIĞINDA
Beş ay sonra yerel seçim var. Ekrem İmamoğlu, İstanbul adayı ve seçime Özgür Özel liderliğinde girecek.
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Bu seçimi kazanmak zorunda İmamoğlu.
Çünkü hiçbir mazereti kalmadı.
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Oysa Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde seçime girseydi...
Kaybetse dahi popülaritesini sürdürme şansı olacaktı.
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Çünkü mazereti olacaktı. Diyecekti ki: “Kılıçdaroğlu yüzünden kaybettim. Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde seçime girdiğimiz için kaybettim.”
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Kısacası artık tamamen kazanmaya mahkum durumda İmamoğlu.
GÖRGÜ KURALLARI YAZILSA YENİDEN
Eskiden kitaplar yazılırdı görgü kurallarını anlatan.
Artık ne yazan var ne de okumak isteyen.
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Görgüsüzlüğün nasıl bir felaketi tetiklediğini Dilan Polat olayında görünce...
Bu kuralların yeniden yazılıp kitap haline getirilmesinin yaşamsal önem taşıdığı ortaya çıktı.
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Mesela şöyle bir başlıkla kitap yazılsa bayağı iş yapar:
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“Hızlı yoldan zengin olacak fenomenler için görgü kuralları.”
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