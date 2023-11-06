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Kılıçdaroğlu’nun gidişine dair 10 şey

#Kemal Kılıçdaroğlu#Özgür Özel#CHP

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-  BİR: Gelişi şahane olmuştu. Gidişi feci oldu. Daha kötüsü ise şu: Bunun tek sorumlusu kendisi.

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-  İKİ: Başarısız olmasına rağmen “iyi bir insan” olduğu düşünülüyordu. Ne yazık ki artık böyle düşünülmüyor.

*

-  ÜÇ: Hangi konuda çok başarılı oldu? Cevap veriyorum: İhtirasını gizleme konusunda müthiş başarılı oldu.

*

-  DÖRT: İzzet ve ikbal ile gitmek diye bir şey vardır. Maalesef gidişinde ne izzet kaldı ne de ikbal.

*

-  BEŞ: Seçim gittiğinde “Bırakma, devam et” diyenler kimse... Kendisinin en büyük düşmanları onlardır.

*

-  ALTI: Parti içi seçimleri kazanmakta çok büyük bir efsaneydi. Bu efsaneyi bile çökertti.

*

-  YEDİ: “Atatürk gelse onu koltuğundan edemez” deniyordu. Bu efsane de tepetaklak oldu.

*

-  SEKİZ: Şu saatten sonra Türk siyasetinde izi tozu bile kalmayacak. Bunun da sorumlusu kendisi.

*

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-  DOKUZ: Kurultayı kazanamayacağını bilerek seçime girdiyse fena. Kazanacağını sandıysa daha fena.

*

-  ON: Bir kez daha test edilip onaylandı: Bir umut yaratarak gelmek kadar önemlidir bir umut yaratarak gitmek.

Kılıçdaroğlu’nun gidişine dair 10 şey

ÖZGÜR ÖZEL’İN AVANTAJLARI

-  “Bay Özgür” demenin “Bay Kemal” demek kadar oturaklı olmaması.

*

-  Kemal Bey’in yanında z kuşağı gibi kalması.

*

-  “13 seçim kaybetti” türü bir yükü en azından henüz sırtlanmamış olması.

*

-  Çok yüksek bir beklentiyle gelmemesi.

*

-  Hitabetinin en azından Kılıçdaroğlu’nun hitabetinden daha iyi olması.

*

- Prompter kullanmaya daha yatkın bir portre çizmesi.

Kılıçdaroğlu’nun gidişine dair 10 şey

ÖZGÜR ÖZEL Mİ KAZANDI KILIÇDAROĞLU MU KAYBETTİ

Trump seçimi kazandığında herkes şöyle bir yorum yapmıştı:

*

Trump kazanmadı, Hillary kaybetti.

*

Özgür Özel’in kazanmasıyla ilgili olarak benzer bir yorum yapılabilir:

*

Bu olay, Özgür Özel’in kazanmasından daha çok Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesi olayıdır.

Kılıçdaroğlu’nun gidişine dair 10 şey

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KAYBEDENLER

- SARIGÜL:Keşke Kılıçdar’a bu kadar angaje olmasaydım” diyordur. Bu konuda her türlü bahse girerim.

*

- TUNCAY ÖZKAN: Öyle bir kaybetti ki bir daha hiçbir lider en az 10 kilometre yanına yaklaştırmaz kendisini.

*

- EREN ERDEM: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabını yöneterek varlığını sürdürür mü acaba?

*

- CANAN KAFTANCIOĞLU: Kaybettiğini belli etmemekte bir maharet sergileyeceği kesin gibi.

*

- FAİK ÖZTRAK: Faik Öztrak kaybetmiş olabilir ama Öztrak Ailesi asla kaybetmez.

*

- MAHMUT TANAL: Yumrukladığı Ali Mahir Başarır’a “Ben ettim sen etme” deme potansiyeli yüksek.

Kılıçdaroğlu’nun gidişine dair 10 şey

EMANETÇİ OLMAZ

Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi olma ihtimali sıfırdır.

*

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Nereden biliyorsun da bu kadar iddialı konuşuyorsun.

*

Çünkü azıcık da olsa insanı tanıdığımı sanıyorum.

*

Özgür Özel’in emanetçi olarak genel başkanlık görevini sürdürmesi...

İnsanın fıtratına aykırıdır.

Kılıçdaroğlu’nun gidişine dair 10 şey

KILIÇDAROĞLU’NA YAPACAK İŞ TAVSİYELERİ

- Küllerinden yeniden doğan kuşun masalını okuyabilir.

- Torun sevebilir.

- “Bir zamanlar bana pirom derlerdi” başlıklı bir anı kitabı yazabilir.

- Google’da “Arkalarından iyi konuşulmayan liderler” araması yapabilir.

- Yemek yapmaya başlayıp mutfağında videolar çekebilir.

EKREM İMAMOĞLU AÇISINDAN BAKILDIĞINDA

Beş ay sonra yerel seçim var. Ekrem İmamoğlu, İstanbul adayı ve seçime Özgür Özel liderliğinde girecek.

*

Bu seçimi kazanmak zorunda İmamoğlu.

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Çünkü hiçbir mazereti kalmadı.

*

Oysa Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde seçime girseydi...

Kaybetse dahi popülaritesini sürdürme şansı olacaktı.

*

Çünkü mazereti olacaktı. Diyecekti ki: “Kılıçdaroğlu yüzünden kaybettim. Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde seçime girdiğimiz için kaybettim.

*

Kısacası artık tamamen kazanmaya mahkum durumda İmamoğlu.

GÖRGÜ KURALLARI YAZILSA YENİDEN

Eskiden kitaplar yazılırdı görgü kurallarını anlatan.

Artık ne yazan var ne de okumak isteyen.

*

Görgüsüzlüğün nasıl bir felaketi tetiklediğini Dilan Polat olayında görünce...

Bu kuralların yeniden yazılıp kitap haline getirilmesinin yaşamsal önem taşıdığı ortaya çıktı.

*

Mesela şöyle bir başlıkla kitap yazılsa bayağı iş yapar:

*

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Hızlı yoldan zengin olacak fenomenler için görgü kuralları.

Kılıçdaroğlu’nun gidişine dair 10 şey

#Kemal Kılıçdaroğlu#Özgür Özel#CHP
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