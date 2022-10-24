Kılıçdaroğlu’nun adaylığına dair tezler

Haberin Devamı

- TEZ BİR: Öyle bağladı ki kendisini, “Aday olmamak” gibi bir seçeneği kalmadı. Angaje oldu resmen. Öyle böyle değil. Büyük angaje oldu. Bu saatten sonra aday olmamak, siyaseten bitmek demek. Aday olamazsa biter Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı olarak kalması mümkün olmaz.

*

- TEZ İKİ: Adaylığıyla ilgili son sözü Akşener söyleyecek. Akşener’in bir planı var mı? Bilinmiyor. Şu anda Türk siyasetinin en büyük gizemi budur. Eğer bir planı yoksa... Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önünde engel yok demektir. Ama eğer bir planı varsa... İşte o zaman çarşı karışır.

*

- TEZ ÜÇ: Ahmet Türk’ün yaptığı “Aday olursa Kılıçdaroğlu’nu destekleriz” açıklaması, Kılıçdaroğlu açısından hem avantaj hem de dezavantaj. Avantaj çünkü HDP desteği çok önemli. Dezavantaj çünkü HDP desteğinin getirecekleri olduğu kadar götürecekleri de olacaktır.

*

Haberin Devamı

- TEZ DÖRT: Kılıçdaroğlu, aday olup kazanırsa... Türk siyasetine adını altın harflerle yazdırır. “20 yıllık Erdoğan iktidarını bitiren adam” olarak tarihe geçer. Peki ama ya kazanamazsa? İşte bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu, muhalif kesimlerin gazabından asla kurtulamaz. Bu öyle muazzam bir gazap olur ki... Siyasette Kemal Kılıçdaroğlu diye bir isim kalmaz.

İKİ KADIN... İKİ ÇIKIŞ...

HADİSE, “Olağanüstü bir kadınım” demiş.

*

Böyle bir cümle, benim aklıma hemen Seda Sayan’ı getirir. Çünkü genelde onun cümlesidir bu. Demek ki Seda Sayan çizgisi ölmeyecek.

*

İrem Derici, “At gibi âşığım” demiş.

*

Hayvan gibi âşık olmak... Aşktan gebermek... Ve şimdi de “at gibi âşık olmak”. İrem Derici’de literatüre hınzırca katkıda bulunma potansiyeli epey yüksek gibi.

BAŞKAN BEYAZGÜL’ÜN FAKIBABA YORUMU

FAKIBABA’nın istifası için “aşırı lokal bir istifa” yorumunu yapmıştım. Çünkü Fakıbaba, istifasına gerekçe olarak genel siyaset yerine Şanlıurfa siyasetini göstermişti.

*

Haberin Devamı

E madem aşırı lokal bir istifadır bu, o zaman konuşması gereken kişiler yerel kişiler olmalıdır.

Mesela Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül. Acaba konuya nasıl yaklaşıyor?

*

Beyazgül, Fakıbaba için şunları söylüyor:

*

- “Şanlıurfa siyasetini dizayn etmeye kalkıştım ama çok etkili olamadım. Bu nedenle istifa ediyorum” diyerek istifa etseydi çok daha isabetli davranmış olurdu.

*

- Fakıbaba’dan duymamız gereken şuydu: “Şanlıurfa bana her şeyi verdi. Belediye başkanlığını verdi. Milletvekilliğini verdi. Bakanlığı verdi. Ama ben Şanlıurfa’ya hiçbir şey veremedim. Bu nedenle istifa ediyorum.”





*

- Fakıbaba’nın gerekçesi ne? “Ben bu insanlarla, bu partiyle yapamıyorum. Bu nedenle ayrılıyorum” diyor. Siyasette her türlü imkânsızlıkla karşılaşırsınız. Mazeret üretmek olmaz. Halkı ağlama duvarı haline getirmek olmaz. Zorluklarla mücadele etmek gerekir. “Ben yapamadım, gidiyorum” demek, işin kolayına kaçmaktır.

Haberin Devamı

ALFABE TARTIŞMASI

AŞIRI boş, fazlasıyla lüzumsuz, çok gereksiz, hiçbir yere vardırmayacak, herhangi bir derde deva olmayacak, gündeme getirilmesinde kimseye fayda sağlamayacak tartışma konuları vardır.

*

Bu tür tartışma konuları için bir liste yapsak...

“Alfabe tartışması”, bu listenin ilk 10’unda yer almasa bile ilk 20’sinde kesin yer alır.

TEDİRGİN OLURUM

- Herkesin birbiriyle can ciğer kuzu sarması olduğu bir ortama tek yabancı olarak girmekten tedirgin olurum.

*

- Doğum günümde sürpriz parti için uğraşıldığına dair belli belirsiz fısıltılar işittiğim anda tedirgin olurum.

*

- Lozan’da gizli maddeler olduğuna yemin edecek denli inanan biriyle siyaset tartışmasına başladığım anda tedirgin olurum.

Haberin Devamı

PANKART DİLİ VE EDEBİYATI

AK Parti Gençlik Kolları, pankartlarla dizilere gönderme yapmaya devam ediyor.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının yanına “Çok rahat, çok profesyonel” yazmışlardı. Sorup soruşturmuş, bunun “Kurtlar Vadisi”nin meşhur olmuş repliklerinden birine gönderme olduğunu öğrenmiştim.

*

Yine bir pankart... Yine bir dizi göndermesi...

Bu kez pankartta Erdoğan’a şöyle sesleniliyor:

*

“O zaman git konuş. Onlara Türkiye yüzyılı başlıyor de.”

*

Bunun nereden geldiğini de öğrendim. Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolde oynadığı meşhur “EZEL” diye bir dizi vardı. Acayip popülerdi bu dizi. Orada Ramiz Dayı diye bir eski kabadayı, tüm kabadayıların olduğu bir mekânda böyle bir racon kesmiş. Bu racon, gençler arasında çok tutulmuş. Olay buymuş.

*

Haberin Devamı

Bakalım AK Parti Gençlik Kolları, Breaking Bad’e de gönderme yapacak mı? Gerçi çok tehlikeli bir gönderme olur ama neyse...