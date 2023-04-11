İsim isim adaylar üzerine saptamalar

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SADULLAH SANCISI

SADULLAH Ergin, ta en başından beri DEVA Partisi’nin iki numarasıydı.

Yani Deva Partisi ile ittifak yapıldığında Sadullah Ergin’le de ittifak yapılmış oldu.

“Sadullah Ergin nasıl aday olur?” diye tutturanlar, bunu nasıl unutuyorlar?

Anlamış değilim.

*

Baştan böyle olacağı apaçık ortadayken son dakikada ortaya çıkan şu Sadullah Ergin sancısı, dünya sancılar tarihinin en kofti sancısı gibi geliyor bana.

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TAKLACI İDRİS NAİM

İDRİS Naim Şahin, İYİ Parti’nin Ordu’dan birinci sıra adayı olmuş.

*

Hemen hatırladım.

Sırrı Süreyya’nın Meclis kürsüsünden İdris Naim için söylediği şu sözleri:

*

“Bakan Şahin’in varlığı, bütün yurttaşlar için büyük umut kaynağı oldu. Çünkü Şahin, herkese ‘İdris Naim Şahin İçişleri Bakanı olduysa ben de her şey olabilirim’ duygusu veriyor.”

*

Sırrı Süreyya’nın bu sözleri karşısında üç hafta kahkahalarla gülenlerin, İdris Naim’in İYİ Parti’den aday olduğunu öğrendiklerinde ne hissettiklerini merak etmiyor değilim.

*

Benim içinse hava hoş.

*

İdris Naim, “Sizleri seviyoruz Sayın Bakanım” diyen gariban bir vatandaşa, “Sevdiğin nereden belli? Bir takla at da görelim ne kadar sevdiğini” dediğinde...

Eleştirmiştim bu adamı.

Kendisine “taklacı” demiştim.

*

Yani benim açımdan bir değişiklik yok: Dün de taklacıydı, bugün de taklacı.

ONUR AKIN’A MI YER BULAMADINIZ?

ONUR Akın... Müzisyen. Protest. Sansasyondan uzak. Dirayetli. Bilinçli. Birikimli. Üstelik Kılıçdaroğlu marşları yapmış bir sanatçı.

*

CHP’den aday oldu, yer bulamadı. Herkese yer buluyorlar, yıllardır Onur Akın’a bir yer bulamıyorlar.

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HATAY VALİSİ HAHAHA!

HATAY Valisi Rahmi Doğan...

Görev yaptığı kent, tarihin en büyük depremlerinden birini yaşamış. Felaketin yıkıcı etkileri sürerken kentin Valisi çıkıp, “Devlet büyüklerimden onay aldım, AK Parti’den aday oluyorum” diyerek valilikten istifa etmişti.

*

Onca felaketin içinde mebus olma hayali kuran bu müstafi Vali’ye “devlet büyükleri” geçit vermemiş.

*

“Devlet büyükleri” nitelemesini pek sevmem. İlk kez sevdim valla.

MURAT KURUM’A DİKKAT

İSTANBUL birinci bölge, birinci sıra...

Bu makamın özel bir yeri var AK Parti’de.

Çünkü Erdoğan’ın yeri orası.

*

Burayı Bakan Murat Kurum’a verdi Erdoğan.

*

Böyle bir güvenin oluşmasının temel nedenleri şunlardır: İşine odaklanmak, başladığı işi zamanından önce bitirmek, felaket bölgelerinde şahane konutlar yapmak, yılmadan çalışmak, polemikten uzak durmak...

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KOCA VE ERSOY

KABİNENİN iki önemli ismi: Fahrettin Koca ve Mehmet Ersoy.

Koca, pandemi döneminde sergilediği çabalarla tanınıyor. Ersoy ise turizmde rekorlar kırdırmasıyla. Bu iki isim de yeni dönemde olmayacak. Siyasete veda ediyorlar. Erdoğan’dan izin istediler, Erdoğan da onlara izin verdi.

*

Yaptıkları hizmetler için her iki isme de çok teşekkürler.

CİHANGİR İSLAM, BEKAROĞLU FALAN

İKİSİ de CHP’de liste dışı.

*

Kemal Bey, içinden şöyle geçirmiş olabilir:

*

“Saadet, DEVA, Gelecek... Bunlar varken benim Bekaroğlu’na, Cihangir İslam’a ihtiyacım yok ki...”

*

Üzgünüm Cihangir Bey. Üzgünüm Bekaroğlu.

TİP’E AKIN VAR

POLİTİK bilinci yüksek kesimlerde TİP’e bir yönelme var.

*

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CHP listelerinin Sadullah benzeri tiplerle dolmuş olması, bu akının temel nedeni.

*

Politik bilinci yüksek kesimlerin sayısı fazlaysa... TİP, bu işten kazançlı çıkabilir.

MIRIN KIRIN... TIPIŞ TIPIŞ...

CHP’deki mırın kırınların kesilmesine, tıpış tıpışın devreye girmesine neden olan yegâne cümleler şunlar:

*

“Erdoğan’ı devireceğiz. Mırın kırını kesin. Tıpış tıpışa odaklanın.”

*

Etkili olur mu? Şu kadarını söyleyeyim: Erdoğan denklem dışında olsaydı katiyen olmazdı.





KILIÇDAROĞLU’NUN BAŞINDAKİ SORUN

FELEKNAS Uca, HDP’li bir milletvekili.

Yeşiller ve Sol adına yaptığı açıklamada şöyle demiş:

*

“15 Mayıs’ta zindanların kapıları açılacak. Öcalan özgür kalacak.”

*

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Kemal Bey, seçim öncesi en fazla zararı HDP’li isimlerin bu tür çıkışlarından görecek.

TEMEL DEDE SEN BU İŞE KARIŞMA

MUHARREM İnce’ye “Oyları bölme Muharrem” demiş Temel Dede.

*

İyi de Muharrem çıkıp da...

“Senin oylarını bölmek, bana anamın ak sütü gibi helaldir Temel Bey” dese...

Haksız sayılır mı?

*

Bırak, bu tür şeyleri CHP’liler söylesin Temel Dede. Sana ne oluyor?