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HABERLERYazarlar Ahmet HAKAN İlk yorum... İlk analiz... İlk bakış... Erdoğan’ın galibiyeti muhalefetin mağlubiyeti
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

İlk yorum... İlk analiz... İlk bakış... Erdoğan’ın galibiyeti muhalefetin mağlubiyeti

#Altılı Masa#Erdoğan#HDP

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YIL: 2014

Erdoğan’ın ilk cumhurbaşkanlığı seçimi.

 

Erdoğan’ın rakipleri: Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş.

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Sonuç şöyle:

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ERDOĞAN: Yüzde 51.7

MUHALEFET: Yüzde 48.3

*

Yıl: 2018

Erdoğan’ın ikinci cumhurbaşkanlığı seçimi. Yeni hükümet sistemiyle yapılan ilk seçim.

Erdoğan’ın rakipleri: Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu.

*

Sonuç şöyle:

*

ERDOĞAN: Yüzde 52.5

MUHALEFET: Yüzde 47.5

*

İlk yorum... İlk analiz... İlk bakış... Erdoğan’ın galibiyeti muhalefetin mağlubiyeti

Ve gelelim dünkü seçime...

Sonucu biliyoruz:

*

ERDOĞAN: Yüzde 52.1

KILIÇDAROĞLU: Yüzde 47.8

*

Bu sonuçtan yola çıkarak...

İlk saptamalarım şunlardır:

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- Ekonomideki durum, deprem, pandemi, savaş falan... Hiçbiri bana mısın demedi. Erdoğan, yine kazandı.

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- Bu koşullarda kazanmak, Erdoğan açısından çok büyük başarı. Bu zafer, geçmiş zaferlerden daha önemli.

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- Muhalefet ayrı ayrı girdi, olmadı. Muhalefet birleşerek girdi, yine olmadı. İşin bu kısmı çok önemli.

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- Altılı Masa kurgusu, dışarıdan HDP desteği, bol keseden dağıtılan cumhurbaşkanı yardımcılıkları... Hiçbiri fayda etmedi.

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- İmamoğlu ve Yavaş... Bu yarışta öyle ön plana çıktılar ki... Zafer kazanılsaydı bunda pay sahibi olacaklardı, mağlubiyet çıktığına göre bunda da pay sahibi oldular.

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İlk yorum... İlk analiz... İlk bakış... Erdoğan’ın galibiyeti muhalefetin mağlubiyeti

- Kılıçdaroğlu’nun aldığı oyların içinde İYİ Parti oyu var, HDP oyu var, dört küçük partinin oyu var, Özdağ’ın oyu var. Bu nedenle CHP’nin, “Tarihimizdeki en yüksek oyu aldık” demesi, kendini kandırmasıdır.

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- 2014... 2018... 2023... Hiçbir şey değişmiyor. Hep aynı. Hep ama hep. Ayrı ayrı giriyorlar, kaybediyorlar. Birleşerek giriyorlar, kaybediyorlar.

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- Muhalefetin bu çıkmazdan kurtuluşunun iki yolu var: Önce partilerinin yönetimlerini değiştirecekler, sonra da bu kafayı değiştirecekler.

#Altılı Masa#Erdoğan#HDP
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