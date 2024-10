Hani fırsat verilirse memlekete hizmet edecektin

Haberin Devamı

Çeyrek asır sonra bu sözü, yeniden gündeme getiren isim MHP Lideri Devlet Bahçeli oldu.

*

“Senin memlekete hizmet sözün vardı. Hadi hizmetini yap. Dağıt örgütünü” dedi.

*

Çok zekice bir yaklaşım.





Bahçeli’nin bu zekice çıkışından rahatsız olacak tek bir kesim var:

Kandil ve Kandil’den nemalananlar.

*

Bahçeli’nin bu çıkışı...

- Yeni bir çözüm süreci anlamına gelmez.

- Terörle mücadelede gevşeme anlamına gelmez.

- Teröre karşı alttan alma anlamına da gelmez.

*

Peki ne anlama gelir?

*

Öcalan’a çeyrek asır önce vaat ettiğini yapması için bir fırsat verme anlamına gelir.





ÖZGÜR ÖZEL BİR ŞANS

KEMAL Kılıçdaroğlu olsaydı...

Bahçeli’nin Öcalan’a “örgütü dağıt” çağrısı üzerinden...

Hiçbir toplumsal yararı olmayan bin türlü polemik cümlesiyle bağırıp çağırırdı.

*

Özgür Özel ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı şeyi yapmadı.

*

Toplumsal yararı ön planda tuttu. Olumlu yaklaştı. Polemiğe tenezzül etmedi.

*

Özgür Özel, gerçekten bir şans.





MAYMUNLAR CEHENNEMİ SERİSİNİN ENTERESAN TARAFLARI

- Her film serisinin kendine özgü tutkunları var. Maymunlar Cehennemi’ne tutkuyla bağlı olan pek yok. Buna rağmen seriyi uzattıkça uzatıyorlar. Çok enteresan.

*

- Her filmde başrollerle özdeşleşmek için yanıp tutuşursun. Maymunlar Cehennemi’nde ise özdeşleşeceğin birileri yok. Buna rağmen bu filmin hâlâ çekiliyor olması... Çok enteresan.

*

- Maymunlar ile insanlar arasındaki mücadeleyi anlatan bu filmlere karşı aşırı bir bağımlılık göstermiyorsun ama kayıtsız da kalamıyorsun. Çok enteresan.

*

- Filmlerin en önemli özelliği şu: İnsanlardan yana mı olacaksın, maymunlardan yana mı olacaksın, bilemiyorsun. Bazen kendini “maymunlar kazansın” derken yakalıyorsun. Çok enteresan.

SON TARTIŞMA YILMAZ GÜNEY TARTIŞMASI DEĞİLDİ

MEMLEKETİMİZDE geleneksel olarak altı ayda bir Yılmaz Güney tartışması yapılır.

Fakat son tartışma tipik bir Yılmaz Güney tartışması değildi.

*

Son olay Nur Sürer tartışmasıydı.

*

Nur Sürer, aldığı Altın Portakal ödülünü...

Hem şiddet gören kadınlara hem de Yılmaz Güney’e adamıştı.

Tartışma, işte bu ödül adama biçimindeki çelişkinin doğurduğu bir tartışmaydı.

*

Bu tartışmanın ardından...

“Yılmaz Güney şöyleydi, Yılmaz Güney böyleydi” falan denmesinin pek yeri yok yani.

ÖĞRENMESİ ÇOK ZOR ÜÇ ŞEY

- BİR: Amerikan futbolu.

*

- İKİ: Salıncak eyalet meselesi.

*

- ÜÇ: Çince.

DİLAN POLAT TEDAVİ OLMALI

BAŞINA gelen belaların en az yarısı sosyal medyadaki performansından geldi.

*

Mahpus damlarına düştüler. Perişan oldular. Başlarına gelmeyen kalmadı. Malları mülkleri zarar gördü. İşlerini kaybettiler.

Şirketleri darmaduman oldu.

*

Normal bir insan ne yapar?

“Allah kahretsin şu sosyal medyayı! Tövbe! Bir daha da bulaşmam” falan der değil mi?

*

Fakat bakıyoruz Dilan Polat’a.

Israrla ve inatla hayatını sosyal medyada sergilemeye devam ediyor. Kendisine yönelik laf atmalara sosyal medya üzerinden cevaplar veriyor. Sosyal medyayla yatıyor, sosyal medyayla kalkıyor.

*

Bence Dilan Polat bir hasta. Sosyal medya hastası.

Öleceğini bilse yine de uzak duramaz sosyal medyadan.

*

Engin! Onu bir psikiyatriste götür!





MELONİ İLE MERKEL ARASINDAKİ 7 FARK

- BİR: Meloni her şeyi gözleriyle anlatabiliyor. Merkel ise gözlerine hiçbir anlam yüklemiyordu.

*

- İKİ: Meloni tepeden tırnağa bir Akdeniz duygusallığı içinde. Merkel ise Alman disiplininin yürüyen örneği gibiydi.

*

- ÜÇ: Meloni, duygularını belli etmede aşırı cömert. Merkel ise duygularını belli etmede süper cimriydi.

*

- DÖRT: Meloni, her an her şeyi bırakıp gidebilir. Merkel ise bir istikrar abidesi gibiydi.

*

- BEŞ: Meloni birinden hoşlanmıyorsa saklayamıyor. Merkel birinden hoşlanmıyorsa idare ediyordu.

*

- ALTI: Meloni’nin nefreti de sevgisi de sınırsız gibi. Merkel ise öfkede de sevgide de acayip ölçülüydü.

*

- YEDİ: Meloni, biraz ehli keyf bir hava estiriyor. Merkel ise tepeden tırnağa iradeydi.

750 LİRA İLE VATAN SEVGİSİNİ ÖLÇMEK

KREDİ kartı limitini düşürüp Savunma Sanayisi’ne 750 liralık pay vermekten kaçınanları “hain” ilan edenler var.

*

Çok yanlış bir tutum bu.

*

Sen önce savunma sanayisinin neden böyle bir ihtiyaç içinde olduğunu anlatacaksın. Bu ihtiyacın öneminin vatandaşlar tarafından kavranmasını sağlayacaksın. Samimiyetini ortaya koyacaksın. Halkı ikna edeceksin.

Yani bu olayın iletişimini doğru dürüst yapacaksın.

Böylece bundan kaçınanları, marjinal bir yerde bırakacaksın.

*

Ancak bunları yaptıktan sonra yargı dağıtabilirsin.

Ama hemen söyleyeyim:

Söylediklerim yapılırsa...

Yargı dağıtmaya da pek gerek kalmazdı.