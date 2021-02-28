Grevle ortaya çıkan polemiklere dalıyorum

MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.
*
Kumpas zamanı...
Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.
*
Maklube zamanı ise...
Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.
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- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.
*
- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.
Diyalog kültürü devreye girse...
*
Öğrenciler bir adım geri atsa...
Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...
*
Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...
*
Grevle ortaya çıkan polemiklere dalıyorum
Diyorlar ki:
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
*
Ben de diyorum ki:
*
Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
*
Diyorlar ki:
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İşçiler, politik ortamı göz önünde bulundurmalı.
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Ben de diyorum ki:
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Hadi ya! “Grev AK Parti’ye yarar... Aman greve gitmeyelim” mi diyecek işçiler? Bunlar ne akıllar böyle.
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Diyorlar ki:
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Belediye, siyasal istikbalini tehlikeye atıp popülizm yapmıyor. Belediye sırf bu yüzden alkışlanmalı.
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Ben de diyorum ki:
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Tamam, alkışlayalım da... İşçiler ne olacak? Ayrıca popülizm yapmamak uğruna sonuçları göze almış olan belediye, her türlü eleştiriye de katlanmak zorunda. Size ne oluyor?
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Diyorlar ki:
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İşçiler çok para istiyor. O kadar para verilemez? İşçi işçiliğini bilmeli.
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Ben de diyorum ki:
*
AK Partililer değil sosyal demokratlar söylüyor bunları... Hey gidi hey!
İKİ İTTİFAK ARASINDA
NECMETTİN ERBAKAN
ŞÖYLE bir bakıyorum:
‘Cumhur ittifakı’ da ‘millet ittifakı’ da Erbakan Hoca’yı anıyor.
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Seviniyorum. Memnun oluyorum. “Kıymeti bilindi” diyorum. “Her kesimin üzerinde ittifak ettiği bir siyasetçi oldu hoca” diyorum. Takdir ediyorum.
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Ama içim de rahat değil.
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Rahat değil çünkü...
Kafamda şöyle bir soru dönüp dolaşıyor:
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Saadet Partisi’nin iki ittifak arasında bir yerde duran pozisyonu olmasaydı... Erbakan Hoca’ya bu denli bir teveccüh gerçekleşir miydi acaba?
BİR MASALDIR YEŞİLÇAM
ATİLLA Dorsay, bugün Hürriyet’te Yeşilçam için “Bir masaldı” diyor.
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Doğrudur. Bir masaldır Yeşilçam. Oyuncuları da hiç değişmeyen masal kahramanları.
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Münir Özkul, hep aynı kimlikle çıkar seyircinin karşısına. Adile Naşit hiç değişmez, hep aynıdır. Cevat Kurtuluş hep uşaktır. Vahi Öz hep Adanalı tüccardır. Sami Hazinses hep içlidir. Ediz Hun hep elittir. İzzet Günay hep bıçkındır. Belgin Doruk hep alafrangadır. Ayhan Işık hep iyi adamdır. Erol Taş hep kötü adamdır.
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Biz de millet olarak Yeşilçam filmlerini, gerçek hayatın izlerini yakalamak için değil, bir masalın hayallerine dalmak için izledik, izliyoruz.
‘KATİL PRENS’ DENİYORSA TÜRKİYE’NİN SAYESİNDE
ABD, resmen açıkladı:
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“Kaşıkçı cinayetinin faili Suudi Prensi’dir”.
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Bu açıklamanın yapılmasında Türkiye’nin rolü büyüktür.
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Ne yaptı Türkiye?
Şunları yaptı:
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- Türkiye, İstanbul’da işlenen bu cinayetin üzerine gitti. Suudi Arabistan’la, Trump’la arasının açılmasını göze alarak gitti.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm uluslararası platformlarda bu barbar cinayeti anlattı, faillerine işaret etti.
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- İletişim Başkanlığı, ilk günden itibaren bıkmadan, usanmadan uluslararası medya kuruluşlarını, cinayetle ilgili doğru bilgilendirme çalışması yürüttü.
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- Cinayetle ilgili olarak ses kayıtları dahil birçok bilgi ve belge Türkiye tarafından ifşa edildi.
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Ve bugün...
ABD, Türkiye’nin ta en başta söylediklerini söylüyor.
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Eğer Türkiye, en başta...
“Aman Suudi Arabistan’la aram açılmasın” diye bu barbar cinayetin üzerini örtme yoluna gitseydi... Bugün ABD’den böyle bir rapor çıkmazdı.
DEVASA BEKLENTİ
KİM yaptı, nasıl oldu, bilmiyorum ama öyle yukarı çıktı ki mart beklentisi...
Eğer bir açılım olmazsa...
Mesela kafeler ve restoranlar açılmazsa...
Derin bir düş kırıklığı yaşayacak bütün bir memleket.
MİT KAPIYI ARALAMIŞ
TRT’de yeni bir dizi başlıyor.
Adı: “Teşkilat”.
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Tanıtımını izledim. Tam bir MİT dizisi.
Bir kapalı kutu olan Türkiye’nin istihbarat teşkilatının destanı anlatılacak dizide.
Galiba MİT de kapılarını sonuna kadar açmasa da birazcık aralamış bu dizi için.
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Bakalım nasıl bir şey çıkacak? Merakla bekliyorum.