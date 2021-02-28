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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Grevle ortaya çıkan polemiklere dalıyorum
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Grevle ortaya çıkan polemiklere dalıyorum

28 Şubat 2021

Diyorlar ki:

AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?

*

Ben de diyorum ki:

*

Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.

*

Diyorlar ki:

*

İşçiler, politik ortamı göz önünde bulundurmalı. 

*

Ben de diyorum ki:

*

Hadi ya! “Grev AK Parti’ye yarar... Aman greve gitmeyelim” mi diyecek işçiler? Bunlar ne akıllar böyle.

*

Diyorlar ki:

*

Belediye, siyasal istikbalini tehlikeye atıp popülizm yapmıyor. Belediye sırf bu yüzden alkışlanmalı.

*

Ben de diyorum ki:

*

Tamam, alkışlayalım da... İşçiler ne olacak? Ayrıca popülizm yapmamak uğruna sonuçları göze almış olan belediye, her türlü eleştiriye de katlanmak zorunda. Size ne oluyor?

*

Diyorlar ki:

*

İşçiler çok para istiyor. O kadar para verilemez? İşçi işçiliğini bilmeli.

*

Ben de diyorum ki:

*

AK Partililer değil sosyal demokratlar söylüyor bunları... Hey gidi hey!


İKİ İTTİFAK ARASINDA
NECMETTİN ERBAKAN

ŞÖYLE bir bakıyorum:

‘Cumhur ittifakı’ da ‘millet ittifakı’ da Erbakan Hoca’yı anıyor.

*

Seviniyorum. Memnun oluyorum. “Kıymeti bilindi” diyorum. “Her kesimin üzerinde ittifak ettiği bir siyasetçi oldu hoca” diyorum. Takdir ediyorum.

Grevle ortaya çıkan polemiklere dalıyorum

*

Ama içim de rahat değil.

*

Rahat değil çünkü...

Kafamda şöyle bir soru dönüp dolaşıyor:

*

Saadet Partisi’nin iki ittifak arasında bir yerde duran pozisyonu olmasaydı... Erbakan Hoca’ya bu denli bir teveccüh gerçekleşir miydi acaba?


BİR MASALDIR YEŞİLÇAM

ATİLLA Dorsay, bugün Hürriyet’te Yeşilçam için “Bir masaldı” diyor.

*

Doğrudur. Bir masaldır Yeşilçam. Oyuncuları da hiç değişmeyen masal kahramanları.

*

Münir Özkul, hep aynı kimlikle çıkar seyircinin karşısına. Adile Naşit hiç değişmez, hep aynıdır. Cevat Kurtuluş hep uşaktır. Vahi Öz hep Adanalı tüccardır. Sami Hazinses hep içlidir. Ediz Hun hep elittir. İzzet Günay hep bıçkındır. Belgin Doruk hep alafrangadır. Ayhan Işık hep iyi adamdır. Erol Taş hep kötü adamdır.

Grevle ortaya çıkan polemiklere dalıyorum

*

Biz de millet olarak Yeşilçam filmlerini, gerçek hayatın izlerini yakalamak için değil, bir masalın hayallerine dalmak için izledik, izliyoruz.


‘KATİL PRENS’ DENİYORSA TÜRKİYE’NİN SAYESİNDE

ABD, resmen açıkladı:

*

“Kaşıkçı cinayetinin faili Suudi Prensi’dir”.

*

Bu açıklamanın yapılmasında Türkiye’nin rolü büyüktür.

*

Ne yaptı Türkiye?

Grevle ortaya çıkan polemiklere dalıyorum

Şunları yaptı:

*

- Türkiye, İstanbul’da işlenen bu cinayetin üzerine gitti. Suudi Arabistan’la, Trump’la arasının açılmasını göze alarak gitti.

*

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm uluslararası platformlarda bu barbar cinayeti anlattı, faillerine işaret etti.

*

- İletişim Başkanlığı, ilk günden itibaren bıkmadan, usanmadan uluslararası medya kuruluşlarını, cinayetle ilgili doğru bilgilendirme çalışması yürüttü.

*

- Cinayetle ilgili olarak ses kayıtları dahil birçok bilgi ve belge Türkiye tarafından ifşa edildi.

*

Ve bugün...

ABD, Türkiye’nin ta en başta söylediklerini söylüyor.

*

Eğer Türkiye, en başta...

“Aman Suudi Arabistan’la aram açılmasın” diye bu barbar cinayetin üzerini örtme yoluna gitseydi... Bugün ABD’den böyle bir rapor çıkmazdı.

DEVASA BEKLENTİ

KİM yaptı, nasıl oldu, bilmiyorum ama öyle yukarı çıktı ki mart beklentisi...

Eğer bir açılım olmazsa...

Mesela kafeler ve restoranlar açılmazsa...

Derin bir düş kırıklığı yaşayacak bütün bir memleket.


MİT KAPIYI ARALAMIŞ

TRT’de yeni bir dizi başlıyor.

Adı: “Teşkilat”.

*

Tanıtımını izledim. Tam bir MİT dizisi.

Bir kapalı kutu olan Türkiye’nin istihbarat teşkilatının destanı anlatılacak dizide.

Galiba MİT de kapılarını sonuna kadar açmasa da birazcık aralamış bu dizi için.

*

Bakalım nasıl bir şey çıkacak? Merakla bekliyorum.

X

Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Şubat 2021
*

MADDE BİR

BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI

Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?

MADDE İKİ

AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?

Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.

MADDE ÜÇ

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Yeter artık! Bitsin şu PKK denilen bela

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Şubat 2021
PKK denilen örgüt, 40 yıldır gündemde.

Bu 40 yıl süresince...

Yapılmayan kalmadı.

*

- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...

*

- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...

*

- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...

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İki tarafın fanatikleri için değil... Sessiz çoğunluk için yazılmış bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Şubat 2021
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti liderlerini ziyaret edip Gara konusunda bilgilendirdiler.

Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.

Muhalefet dışlanmadı diye...

Demokratik bir tutum sergilendi diye...

Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...

Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...

Memnun oldum.

Fakat ne oldu?

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Kumpasta Zekeriya’yla maklubede Ariana’yla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Şubat 2021
Enes Kanter, gerçekten çok uyanık bir tip.

Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.

Kumpas zamanı...

Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.

*

Maklube zamanı ise...

Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.

*

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Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2021
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:

“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Bu nedir Allah aşkına?

*

Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?

*

Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?

*

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İskilipli Atıf için şu ikisini birden söylemek mümkün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2021
Bir İskilipli Atıf Hoca tartışması başladı.

Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.

Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.

*

Oysa İskilipli Atıf hakkında...


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Galiba ilk kez uzaya bir Türk astronot gönderilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2021
Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm:

 

Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.

*

Klip şundan ibaretti:



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Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2021
Bazı geceler uykuya dalmadan önce... “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim.

 

- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.

*

- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.

*

- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.

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Hayat bayram olsa

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2021
Sıkılı yumruklar birazcık gevşese...

Diyalog kültürü devreye girse...

*

Öğrenciler bir adım geri atsa...

Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...

*

Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...

*

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