Gençlik çok acayip ya

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Her kesimin dikkate aldığı, önem verdiği, referans olarak gösterdiği çok nitelikli bir araştırmadır bu.

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Bu yılki araştırmada 18/24 yaş grubundaki gençlere sorulmuş:

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“Kendinizi siyasi görüşünüz açısından nasıl tanımlarsınız?”

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Cevaplar şöyle:

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- Milliyetçi: Yüzde 23.1

- Muhafazakâr: Yüzde 20.8

- Siyasal İslamcı: Yüzde 17.1

- Kemalist: Yüzde 11.5

- Sosyal Demokrat: Yüzde 5.4

- Ulusalcı: Yüzde 5.4

- Liberal: Yüzde 5.4

- Sosyalist: Yüzde 3.1

- Ülkücü: Yüzde 2.3

- Apolitik: Yüzde 2.3

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Araştırma sonuçlarını inceleyince mırıldandığım cümleler şunlardır:

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- E hani bu gençlik “Tayyip gitsin de ne olursa olsun” kafasındaydı. Semiramis Hanım’ın şarkısı nasıldı? Hah buldum! “Bize yalan söylediler / Bize yalan söylediler / Rakamlardan bahsetmediler”

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- “Z kuşağı çok acayip abi. Çok değişik bir kuşak bu” falan dediğiniz kuşak bu mu abiler? Meğer rahmetli dedemgilin kuşağından daha ağır milliyetçi ve daha ağır muhafazakâr bir kuşakmış Z kuşağı.

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- Ekrem İmamoğlu’nun Anadolu şehir gezileri programlarında mutlaka “Cuma Namazı: Falanca Cami” diye yazılıyor ya... Nedenini şimdi anladım. Demek ki Ekrem Bey, Z kuşağına oynuyormuş.

ADNAN BEY’LE CELAL BEY ACI ACI TEBESSÜM EDERDİ



“YETER, Söz Milletindir” sloganı, şu şartlarda doğmuştu:







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Millet, seçimlerde iktidarı seçemiyordu. Tek parti vardı çünkü. CHP dışında hiçbir partiye izin verilmiyordu. İnönü, çok partili hayata evet deyince Demokrat Parti doğdu. Ve slogan, Demokrat Parti’nin sloganı oldu.

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Neydi bu sloganla anlatılmak istenen?



Şöyle şeylerdi:

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Artık sadece CHP yok. Artık millete tek seçenek dayatılmayacak. Millet ilk kez oy kullanarak sözünü söyleyebilecek. Söz, artık millete geçecek. Söz artık sadece CHP’de olmayacak.

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Bugünlerde CHP Genel Merkez binasının duvarlarında kocaman bir afiş var.







Afişte Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı yer alıyor. Afişin en üstünde ise mahcup harflerle “Yeter, Söz Milletindir” sloganı yazılmış.

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Adnan Menderes ve Celal Bayar, bugün mezarlarından kalkıp CHP Genel Merkezi’ne asılan “Yeter, Söz Milletindir” afişini görseler, mutlaka tebessüm ederlerdi.

Fakat çok buruk, çok şaşkın, çok tuhaf ve çok da acı acı bir tebessüm olurdu bu.



KEDİLİ EVDE MUM



CANSU Dere kedili evde mum yakmış. Az kalsın ev yanıyormuş. Bu yüzden “kedili evde mum yakılmaz” diye hüküm verenler var.

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Kedim Sekter, öyle molla tabiatlı, öyle temkin kumkuması, öyle hareketsizlik abidesi, öyle miskinler tekkesi mensubu bir kedidir ki...







Onun bulunduğu evde yüzlerce mum yakılsa da bir ihtimal olarak bile yangından söz edilemez.



IVIR ZIVIR NOTLARI



- Nihat Doğan, “Antidepresan” adlı şarkıyı yorumlamış. Dinledim. Depresyondan çıktım. Hem de gülerek.

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- “Şahmaran” adlı dizi... Ne olur uzak durun. Ben yandım siz yanmayın. Aman diyeyim. Aman aman.

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- Geçen gün çarşıda adamın biri şöyle bağırıyordu: “Ne zaman açıklayacaksınız adayı? Mayısın sonunda mı?”

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- Son günlerde hayatımın en büyük eğlencesi: Aynı anda en az yirmi sekiz WhatsApp grubuna laf sokuşturabilme becerimi kanıtlamak.



AŞIRI YORUCU ŞEYLER



BAVUL hazırlamak. / Ruh haline uygun dizi ya da film aramak. / Herkesi memnun edecek bir şarkı listesiyle arkadaşların huzuruna çıkmak. / Siyasi hiçbir mevzuyu takip etmemiş ve her şeyi kulaktan dolma bilen biriyle siyaset konuşmak. / Soğuk havalarda sokak hayvanlarının durumunu akla getirmek. / İçinden gülmek geldiği halde somurtmak zorunda kalmak. / Spora başlamak için gereken o son enerji kırıntısını bulmaya çalışmak. / Esprili, öngörülemez ve farklı biri olmaya çalışmak. / Gerçekleri duymak istemeyen birine gerçekleri anlatmak. / “Cennetteki huriler” konulu vaazlara maruz kalmak. / İlyada okumak. / Cihan Paçacı niye böyle yaptı ya diye düşünmek. /