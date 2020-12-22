FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları neden etkili olamıyor?

Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.
*
ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?
DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.
*
BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.
*
Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”
*
İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.
Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.
*
“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.
Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.
Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!
Nasıl şokta olmasın!
“İkinci Orhan Pamuk”
Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
*
“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”
*
Niye “gerici” diyorlar?
İşin içinde dine dair bir şey var ya...
Ondan dolayı.
*
Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu
ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
*
SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.
*
Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:
*
Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.
*
Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:
*
FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları neden etkili olamıyor?
Bütün bir Türkiye, artık şunları çok iyi anladı:
- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.
- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.
- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.
- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!
- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.
- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.
- İcabında dans ederler, içki içerler, top sakal bırakırlar.
- Kılıktan kılığa girmekte, sızmakta, sokulmakta üstlerine yoktur.
- Çokyüzlülüğün zirvesine ulaştıkları için deşifre olmazlar.
- Öyle inandırıcı yalan söylerler ki... Saf gibi aldanırsın.
- Öyle etkileyici rol yaparlar ki... “Acaba” mı dersin.
- Yukarıdan bir emir alırlar, hepsi aynı yalanı söyler.
- Tarihte hiç görülmemiş bir senkronize yalan örgütüdür bu.
*
Kimimiz iş işten geçtikten sonra...
Kimimiz ta en başta...
Bunların hepsini anladık.
*
İşte tam da bu yüzden...
Bu örgüt mensuplarının beyanlarını esas almak...
İnsanın kendini mal gibi hissetmesine yol açmakta.
*
“Çıplak arama” konusunda anlattıkları korkunç hikâyelerin toplumda sarsıcı bir etki yapamamasının en temel nedeni budur.
2021’DE DUYMAK İSTEMEDİĞİM ŞEYLER
TEST/Maske/Çin aşısı/Mesafe/Alman aşısı/Hijyen/65 yaş üstü/Karantina/14 gün/Vaka sayısı/Vuhan/Vefat sayısı/Gargara/Turkuvaz tablo/Bulaş/Entübe/Geçici onay/Yoğun bakım/Ben de korona oldum/Kısıtlama/Avrupa kapandı.
MİLLİ SPORUMUZ CİMNASTİK Mİ OLUYOR?
- “Pehlivan” dendiğinde akla biz geliriz.
*
- “Karakucak” dalmak, fıtratımızda vardır.
*
- “Yağlı güreş” diye bir şey bile bizim işimizdir.
*
- “Grekoromen” biraz hızımızı kesse de engelleyememiştir.
*
- “Kurtdereli” hâlâ övüncümüzdür.
*
Velhasıl-ı kelâm...
Güreş ata sporumuzdur, milli sporumuzdur.
¡
Ve fakat 2020 yılının son çeyreğinde bir şey oldu.
Tuhaf bir şey.
*
“Cimnastik” adı verilen ve bizim yıllarca “uzaylı sporu” izler gibi izlediğimiz spor alanında...
Kızlarımız bir yandan, erkeklerimiz bir yandan...
Üst üste muhteşem zaferler kazandılar.
*
Neler oluyor yahu?
Milli özelliklerimiz kökten mi değişti?
Kaba kuvvetten muazzam senkronizeye, çift dalmaktan aşırı ritmik artistliğe, bireysel güçten zorlu koreografilere, serbest stilden müthiş disipline mi geçtik?
*
40 sene, 50 sene sonra...
“Biz neden hep cimnastikte başarılı oluyoruz? Neden güreşteki eski gücümüzü kaybettik” konulu tartışmalar mı yapılacak televizyonlarda?
MUTASYON HABERLERİNİ OKURKEN MIRILDANDIKLARIM
- Gayya kuyusu dedikleri şey bu olsa gerek, düştük, kurtulamıyoruz.
*
- En başa mı dönüyoruz? Hafazanallah.
*
- Çok şükür kötü günleri geride bıraktık, şimdi sırada daha kötü günler var.
*
- Bu ne be! Virüsün bile yeni sürümü ortaya çıkıyor.
*
- Galiba hepimizi “Walking Dead” yapmadan yakamızı bırakmayacak bu virüs.
*
- Birleşik Krallık’a baktıkça umudumu kaybediyorum.
*
- Yoksa 2020 sadece fragman mıydı? Aman Allah’ım.
*
- 2021 öyle bir geliyor ki... Gümbür gümbür!
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