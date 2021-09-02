Faşist olduğu kadar müptezelmiş de

Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
*
İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
*
Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
-
Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
*
Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
*
Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Bir süre önce epey popüler olmuştu.
*
“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
Süreç şöyle işledi:
*
- Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.
- Bir süre olayın ayırdına varamadık.
- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.
- Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.
*
Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:
*
Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.
Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.
Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.
Tepin Allah tepin.
- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...
*
- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.
Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.
*
Gözlemliyorum:
“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.
*
Demet Akalın’a bakıyorum:
Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.
*
Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir anısını paylaşmış.
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
BİR yalan haber uydurdular. Uydurdukları haber şuydu:
*
Filenin Sultanları, son galibiyetlerini İzmir Marşı’yla kutladılar ama TRT canlı yayında o bölümü kesti.
TRT işin doğrusunu açıkladı. Maçın resmi yayıncısı Bulgaristan’mış. TRT herhangi bir kesintiye gitmeden gelen görüntüleri yayınlamış. Maç sonrası grafikler ekrana yansımış. İzmir Marşı da o sırada alt ses olarak duyulmuş.
*
Yayıncılıktan az buçuk çakanların kolayca anlayabilecekleri bir durum bu.
*
TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Zahid Sobacı’nın şu açıklaması ise tüm tartışmaya nokta koyacak nitelikte:
*
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz, hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir.”
*
İzmir Marşı’yla ilgili sorun yaşanması, zaten anlaşılır bir şey değildi.
İzmir’in dağlarında çiçeklerin açmasını, altın güneşin orada sırmalar saçmasını, bozulmuş düşmanın yel gibi kaçmasını, Mustafa Kemal’e yaşa denmesini mesele etmek için ancak kafayı yemiş olmak lazım.
KURAN VE NUTUK
AK Parti Ordu Ulubey İlçe Başkanı, şöyle bir paylaşım yapmış:
*
“Nutuk okuyanlar barda kafa çekerken, Kuran okuyanlar göklerde SİHA uçuruyor.”
*
Kuran-ı Kerim ile Nutuk arasında yapılan her türlü kıyaslama....
Kıyaslamaların en dangalakçasıdır.
Kutsal kitaba büyük saygısızlıktır.
Kuran’ın ne olduğunu bilmemektir.
Atatürk’e haksızlıktır.
Süper şuursuzluktur.
*
İşin bu kısmını bir tarafa bıraksak bile...
Mantığı da sakattır.
*
Çünkü göklerde SİHA uçuran mühendislerimiz arasında...
Hem Kuran okuyan... Hem de bu ülkenin düşmandan kurtuluşunu sağladığı için Atatürk’e derin saygı duyanlar enimin ki çoğunluktadır.
SADECE KEDİSİ OLANLARIN BİLMESİ GEREKEN ŞEYLER
Sen istediğinde sevemezsin, o istediğinde sevebilirsin... Sakın takma!
*
Gaiplerden gelen bir ses duyar gibi kalakalır... Sakın şaşırma!
*
Öyle bir saklanır ki iki buçuk saat arasan bulamazsın... Sakın aramayı kesme!
*
Gecenin bir vakti koridorlarda deparlar atabilir... Sakın aldırma!
*
Isırmak ve tırmıklamak onun sevgi gösterisidir... Sakın yanlış anlama!
*
Bedenini yalamak, onun yogasıdır... Sakın o sırada yanına yaklaşma!
*
Mukavva kutular, onu delirtebilir... Sakın mahrum bırakma!
*
Bazen yalnız kalmak ister... Sakın mahremiyetini ihlal etme!
FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI’NIN 12.5 DAKİKALIK KÜFÜRLERİ
SOSYAL medyada dolaşıyordum.
Bir videoya tıkladım.
Hay tıklamaz olaydım.
*
Adamın biri, karşısındakine küfürler yağdırıyor. Her cümlesi küfür. Hem de en aşağılık türden. Ana, bacı falan karıştırarak sıralıyor küfürleri adam. Durmuyor. Hayatta işitmediğim türde küfürlerine bıkmadan devam ediyor.
*
Muhayyilemi daha fazla kirletmemek adına küt diye kapattım videoyu.
*
Kimmiş bu adam diye şöyle bir araştırınca...
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca olduğunu öğrendim.
*
Partisini bilmiyordum. Baktım. CHP’li imiş.
*
Var ya...
On iki buçuk dakika süren küfürlerin sadece buçuğunu AK Partili bir belediye başkanı etseydi...
Bazıları manşetlere çekerler ve en az iki buçuk gün bu konuyu tartışırlardı.
İNCİ ÇAYIRLI’YI BİR ŞARKIYLA YÂD ETTİM
DÜN törensel bir edayla...
Açtım müzik kutusunu.
Ve İnci Çayırlı Hanımefendi’nin büyük bir asaletle icra ettiği bir şarkıyı dinledim.
*
Hacı Arif Bey’in nihavent makamında bestelediği şu şarkı:
*
“Vücud ikliminin sultanısın sen / Efendim derdimin dermanısın sen.”
*
İnci Çayırlı’ya Allah’tan rahmet diliyorum.