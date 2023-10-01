Ergenekon’dan Cumhuriyet’e... Anlatılan senin hikâyendir

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Müze ve parkın tek amacı var:
Türk tarihini heykel, resim rolyef ve bilgi panolarıyla anlatmak.
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60 bin metrekare alana kurulu.
54 bin metrekare açık alan, 6 bin metrekare kapalı alan.
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Gezmezi en az üç saat sürüyor.
Türk dünyasının en büyük müzesi olma özelliğine sahip.
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Anlamlı isimler verilmiş sokaklardan geçerek geziyorsunuz parkı. Her tarafta bilgilendirme panoları yer alıyor.
Müzede şunlar var: 216 heykel, 7 kompozisyon, 4 panoramik resim, 8 Türk yazıt replikası, 750 kişilik konferans salonu, 45 bin kitaplık kütüphane.
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Müzedeki heykellerin tamamı Etimesgut Belediyesi Heykel Atölyesi’nin heykeltraşları tarafından yapılmış.
Ankara’nın en çok ziyaret edilen müzelerinin başında gelen müze, 2 yılda yurtiçi ve yurtdışından 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlamış.
BİR TÜR ÜNİVERSİTE
BU müzeyi gezmek, Türk tarihi dersi almak gibi.
Ama sıkıcı olmayan bir ders bu. Görerek, dokunarak, hissederek bilinçli bir şekilde öğreniyorsunuz. Üstelik çok titiz bir akademik çalışma yapılmış. Yani doğru anlatımla.
Bir tür üniversite burası.
DEVİRLER VE TÜRKLER
KAPIDAN girişte iki heykel karşılıyor sizi. Eşit büyüklükte iki heykel. Biri Bilge Kağan’ın heykeli. Diğeri Bilge Kağan’ın eşi İlitmiş Kağan’ın heykeli...
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, bu iki heykelin anlamını şöyle açıklıyor:
“Türk töresinde kadın ile erkek aynı çizgidedir. Bilge Kağan, eşiyle birlikte yönetmiştir. Biri önde diğeri arkada olmamıştır. Yan yana olmuşlardır. Bunun mesajını vermek istedik”.
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İskit/Saka döneminden başlıyor olay. Göktürk kağan ve hatunları, 17 Türk devletinin kurucuları, Selçuklu sultanları, Osmanlı padişahları derken cumhuriyet devri geliyor.
Başta Atatürk olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı komutanlarını görüyoruz. Türk düşünürleri, Türk Cumhuriyetleri kurucuları, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden fikir adamları ve Cumhuriyet dönemi biliminsanı, şair, yazar ve sanatçıları da unutulmamış.
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Ayrıca Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 Çerisi, Göktürk Okçuları, Kurtuluş Savaşı Koşan Atlıları, İstanbul’un Fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonları da son derece etkileyici biçimde yer alıyor müzede.
MÜZEDE NELER VAR?
216 heykel
7 kompozisyon
8 Türk yazıtı replikası
4 dev panoramik resim
3 Frig kabartması
45 bin kitaplık kütüphane
650 kişilik çok amaçlı salon
1500 kişilik amfi tiyatro
3 Türk otağı yer almaktadır.
KOMPOZİSYONLAR
Ergenekon Destanı
Kürşat ve 40 Çerisi
Göktürk Okçuları
Kurtuluş Savaşı Koşan Atlıları
İstanbul’un Fethi
Kurtuluş Savaşı
Çanakkale Savaşı
PANORAMİKROMİK RESİMLER
Ergenekon Destanı
1071 Malazgirt Zaferi
1453 İstanbul’un Fethi Kurtuluş Savaşı
ENVER DEMİREL: ATATÜRK’ÜN SÖZÜNDEN İLHAM ALDIK
ATATÜRK şöyle demiş:
“Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır”.
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Etimesgut Belediye başkanı Enver Demirel, park ve müzeyi yaparken Atatürk’ün bu sözünden yola çıktıklarını söylüyor.
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Enver Demirel, dışa açık, mesafesiz, samimi bir belediye başkanı.
Park ve müzeyi onunla gezmek, tarihin heyecanını yaşamak açısından şart.
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