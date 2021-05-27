En büyük en acil ve en önemli sorunumuz

KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
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ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
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ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
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Tabii benim de.
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- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
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Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
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“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
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Şu cevabı verdi:
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“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
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Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
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CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
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Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
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- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
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Neye dayanarak söylemiştim bunu?
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Şu iki şeye:
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- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
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“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
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Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
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Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
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Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
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- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
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- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
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- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
*
Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
*
Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
*
- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
En büyük en acil ve en önemli sorunumuz
Optimar Araştırma’nın nisan ayı anketinden bir sonucu aktarıyorum:
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir.
BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
Başlarlar büyük laflar etmeye.
Başlarlar kırk türlü senaryo üretmeye.
Başlarlar “şöyle olacak, böyle olacak” demeye.
*
Sessizlik bittiği anda ise...
Büyük laflar güme gider, senaryolar batar, olacak denenin hiçbiri olmaz.
Sonuç:
Boşa geçirilmiş vakitler, boşa gelinmiş gazlar, boşa kapılmış hayaller.
*
Benim son 15 günüm neredeyse bu türden kulis bilgileri ve analizleri işitmekle geçti.
Kulislere daldım. İşitmediğim dedikodu, işitmediğim senaryo, işitmediğim rivayet kalmadı.
*
Ve fakat... Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’a sahip çıkan konuşmasından sonra...
İşittiklerimin tümü bir anda çöp oluverdi.
*
Birden aklım başıma geldi.
“Ben kulislere dalmayı hiç sevmezdim, bekleyip görmeyi tercih ederdim, nasıl oldu da kapıldım bu rüzgâra, kulislerde vakit geçireceğime oturup bir sezonluk Homeland izlerdim” falan diyerek dövündüm.
*
Son kararım şudur:
Ben artık eski ben olacağım ve bundan sonra asla kulislere dalmayacağım.
SÜLEYMAN SOYLU’NUN EKRANDAKİ TARZINA DAİR
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’yu ekranda birkaç kez konuk ettim.
Dikkatler kendisine bu denli çevrilmediği zamanlarda konuk olmuştu bizim programa.
Her programdan sonra ulaştığım kanaat şu oldu:
Süleyman Soylu, ekranda yönetilmesi çok zor ama çok zor bir konuk.
*
Süleyman Soylu, ekranda genellikle...
Kendi gündemini ısrarla takip eder. Mesajlarını vermenin peşindedir. Sürekli soruların ötesine geçer. İstediği temayı istediği sürede anlatmaya çalışır. Araya girmelere genellikle pek izin vermez. Araya girilse de ustalıkla savuşturur...
*
Moderatörler için de soru soran gazeteciler için de zor bir konuktur yani.
Bu Süleyman Soylu’nun tarzıdır.
Kolay zamanlarda da böyledir.
Zor zamanlarda da böyledir.
*
Soylu’nun son TV performansını analiz edenler, bunu gözden ırak tutmamalı.
İŞİNE ODAKLI BİR ŞAMPİYON
OECD’NİN “Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu” diye bir ligi varmış. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, işte bu şampiyonlar ligine alınmış. Koalisyonda New York, Paris, Liverpool gibi dünya genelinde başarılı 60 kentin belediye başkanı yer alıyormuş.
Kimsenin kendi işiyle pek meşgul olmadığı ve kendi işiyle başarı kazanmaya kendini pek adamadığı şu günlerde bravo Fatma Şahin’e...
Aşkınan koşmak işte böyle şampiyonluk getirir.
BİR BRAVO DA BÜYÜKERŞEN HOCA’YA
BENİM gibi kedi severleri, kalbinden vurmayı başardı Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. Bir kedi müzesi açıyormuş. Rengârenk kedi biblolarıyla dolu bir müze... Bibloları görünce “Ben bunlardan birkaçını kesin araklarım” dedim. Bütün kediler ve kediciler adına teşekkürler bu müze için Yılmaz Hocam.
DÖRT MADDEDE BİZİM PROTESTO ANLAYIŞIMIZ
BİR: Bizde kimse protestodan hoşlanmıyor. İşin içine şiddetin hiç girmediği medeni protestoya bile katlanamıyor bizimkiler.
İKİ: “Vatandaş tepkisi” diye bir şeyin olabileceğine kimse ihtimal vermiyor. Her tepki gösteren vatandaşın, mutlaka “parayla tutulmuş bir görevli” olduğuna inanılıyor.
ÜÇ: “Şiddet olmadığı müddetçe her protesto haktır” anlayışı yok bizde. Hiç fark etmiyor: Protestocumuz da şiddete meyyal, protesto edilenimiz de şiddete meyyal.
DÖRT: Protesto başkasına yapılınca alkış, kendine yapılınca “auvv”. Bizdeki anlayış budur.
AMAN ALLAH MUHAFAZA
Defalarca “ne oldu, bir şey mi var” diye sorduğun halde... Hiçbir gerekçe belirtmeden surat asıp oturanlardan...
Yüzlerine sürekli ve daimi bir aptalca gülümseme kondurup bu yüz ifadesinden hiçbir durumda taviz vermeyenlerden...
En komik olaylar ile en ciddi olaylar karşısında bile çatık kaşlı olmayı marifet bilenlerden...
Hepimizi muhafaza buyur Allah’ım.
ALEM-İ MAGAZİNDE HOŞUMA GİDEN ÜÇ ŞEY
BİR: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un teknelerde kimseleri hiç sallamadan kafalarına göre takılmaları.
İKİ: Hülya Avşar’ın 80’lerde de, 90’larda da, 2000’lerde de, 2010’larda da ve hatta 2020’lerde de gündemi belirleme başarısı.
ÜÇ: Gonca Vuslateri’nin daha önce hiç duymadığım “Eski bilete piyango vurmaz” gibi Demirelvari bir sözü dolaşıma sokması...