Elif Çakır’ın tercihine laf etmek kimsenin haddi değildir

Ümit Aktaş.
*
Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.
*
Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.
*
Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.
*
Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:
*
- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.
*
- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.
*
- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.
*
- Muhterem kanaat önderlerimiz.
- Sayın Türkan Şoray’ımız.
- Değerli tarihçilerimiz.
- Severek okuduğumuz romancılarımız.
- Sayın Tarkan’ımız.
- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.
- Yüce gönüllü şairlerimiz.
- Sayın
Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.
*
Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:
*
Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.
*
Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...
*
MIRANDA KERR: Açılsın çakralar
SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)
VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta
ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.
MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı
SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.
RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü
GÜN
2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
*
3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
*
Sırf tahtaya üst üste
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
*
Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
*
Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
*
- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
*
Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
*
Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
*
İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
*
Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
*
Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
*
Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Elif Çakır’ın tercihine laf etmek kimsenin haddi değildir
Başı örtmek de kişisel bir tercihtir, başı açmak da...
Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.
Peki ya ne yapılır?
Hiçbir şey yapılmaz.
*
Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?
O zaman saygı duymayı denemelisin.
*
Bu arada Elif Çakır’ın başını açmasından yola çıkarak...
“Tabii gördü iktidarın gideceğini” diye başlayan politik yorumlar yapanlara bir gerçeği hatırlatmak isterim:
*
Elif Çakır, uzun bir süredir, hem de çok uzun bir süredir iktidar karşıtı bir pozisyonda... Ve Millet İttifakı’nın yılmaz savunucusu yani.
SIĞINMACI KARŞITI DEĞİLİM AMA
SURİYELİ denilince tüyleri diken diken olan tiplerden değilim. Sığınmacı karşıtlığına prim vermem. “Al evinde besle” türü çıkışlardan acayip rahatsız olurum. İnsanlığımı korumaya özen gösteririm.
*
Bütün bunlara rağmen...
Kafamın tasının attığı bir yer var.
*
Ne zaman Suriyeli ya da Afganlı bir göçmenin...
“Türkiye benim için atlama taşı... Ben asıl Almanya’ya gideceğim. Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek istiyorum, benim asıl hedefim bu” falan dediğine tanıklık etsem...
İşte o anda kafamın tası atıyor.
*
Çünkü böylesi acayip hesapçı bir tutum...
Hiç de “zulümden ve ölümden kaçıp kendine sığınacak bir yer bulabilmiş mazlum insan” tipolojisine uymuyor.
BAKAN KASAPOĞLU’NUN OLİMPİYAT PERFORMANSI
İlk günden itibaren sporcularımızın hemen yanı başında.
Zafer anında sevince ortak oluyor.
Yenilgi anında “Yensen de yenilsen de bizimsin” diyerek teselli ediyor.
Sporcularımızı sürekli motive ediyor.
Sosyal medyadan yayınlar yapıyor.
*
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun olimpiyat performansı gerçekten muazzam.
*
Ben şahsen olimpiyatlarla ilgili heyecanı Kasapoğlu’nun Instagram hesabından takip ediyorum.
Şu kadarını söyleyeyim:
Bakan’ın story’lerini izleyince insan Tokyo’ya gitmiş gibi oluyor.
EN AZ GÜLÜMSEYEN ÜLKE TÜRKİYE İMİŞ
AMERİKAN araştırma şirketi Gallup bir araştırma yapmış.
Ve bu araştırmada dünyada en az gülümseyen ülkeleri saptamış.
*
İşte ilk beş:
*
BİR: Türkiye. İKİ: Bangladeş. ÜÇ: Nepal. DÖRT: Lübnan. BEŞ: Sırbistan.
*
Şu işe bakın hele!
*
Suriye, ilk beşte değil. Savaşın, sefaletin, göçün, acının, parçalanmanın içindeki Suriyeliler sürekli gülümsüyorlar demek ki.
*
Afganistan da yok ilk beşte. Taliban türlü komiklikler, şakalar falan yapıp eğlendirdiği için Afgan halkı sürekli basıyor kahkahayı demek ki.
*
Irak halkı da ilk beşte yok. Pazar yerlerinde patlayan bombalar ya da daimi istikrarsızlık yüzlerin gülmesine neden oluyor demek ki.
*
Yoksul Afrika ülkelerinin, perişan Güney Amerika memleketlerinin bahsini açmaya bile gerek duymuyorum.
Neyse deyip geçeyim.
*
Hey Gallup!
Dünyanın en az gülümseyen ülkesinin bir vatandaşı olarak asık suratımda bir gülümseme belirmesine yol açtın.
Çok teşekkürler valla.
KUTUPLAŞMA İNSANI NE HALE GETİRİYOR?
Akıllı bir insandan delirmiş bir insan çıkarıyor.
*
Bir sağduyuludan iflah olmaz bir holigan çıkarıyor.
*
Düşünen bir akıldan slogan atan bir ağız çıkarıyor.
*
Bir hakkaniyet sahibinden amansız bir tarafgir çıkarıyor.
*
Her sese kulak verenden tek bir sese kulak kesilen çıkarıyor.
YAKIYORLAR
BEN artık şüphe aşamasını çoktan geçtim.
*
Ben artık ormanlarımızın kasıtlı olarak cayır cayır yakıldığına inanıyorum.
*
Ateşin şeytanları mıdır nedir, PKK’lı terörist grubunun bu işin içinde olmadığına hiç kimse inandıramaz beni.
*
Aynı anda bu kadar geniş bir alanda orman yangınlarının çıkması, asla tesadüfle açıklanamaz.
*
Elimde bir kanıt yok.
Sadece içinde PKK’nın da bulunduğu bazı terör odaklarının, bu yangınları üstlendiğini görüyorum, biliyorum.
Ve artık bu işin içyüzünün ortaya çıkmasını, sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyorum.