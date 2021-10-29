Efendiler!

O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
*
10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
*
- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
*
ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
*
DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
*
BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Efendiler!
Efendiler!
BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
Efendiler!
*
“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” cümlesinde özetlenen temel motivasyonla FETÖ’cü alçakların milletin iradesine el koyma girişimi püskürtülmüşse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
Efendiler!
*
Isparta’nın bir köyünden, Malatya’nın bir mahallesinden, Kayseri’nin bir sokağından, Kasımpaşa’nın bir evinden Cumhurbaşkanlarımız çıktıysa...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
Efendiler!
*
Laiklik ilkesiyle tek bir dini yorumun bütün dini yorumları bastırmasının önüne geçildiyse... Dini yorumlama özgürlüğü ve hakkına sahip olma imkânı tanındıysa...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
Efendiler!
*
Bulduğunuz her fırsatta “Yaşasın Cumhuriyet” demeyi, bize Cumhuriyet’i armağan eden Atatürk’e minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyiniz.
Çünkü bütün bunlar Cumhuriyet sayesindedir.
BİR BAŞ SELAMI BARİ VEREYDİN BE LİNET
ASLI Şen isimli sosyetik bir hanım, Maslak 1453’te Yeni Gazino diye bir mekâna Linet isimli şarkıcımızı dinlemeye gitmiş. Linet isimli şarkıcımız, Aslı Şen’in gazinodaki en ön masasıyla göz teması bile kurmamış. Bunun üzerine Aslı Şen Hanım, çok bozulmuş. Görgüsüzce mesajlar atıp “Ben hep ön sıralarda otururum, hiç böyle bir şey başıma gelmedi” falan diye tepki göstermiş.
Üç beş gündür tartışılan hikâye bu. Herkes haklı olarak Aslı Şen’in yaptığının ne kadar yanlış olduğunu yazıp duruyor.
*
Fakat bu hikâyede Linet’in de bir kusurcuğu yok mu? Ne yani? Bir baş selamı veremez miydi? Bir gülücük atamaz mıydı? Hepsini geçtim... Bir göz teması kuramaz mıydı?
Eski gazinoları yaşatmak güzel de “masası olan sanatçı” olayını da yaşatmak gerekmiyor mu?
AN GELİR
AK Partili Zeytinburnu Belediyesi, 30 Ekim’de büyük şair Attila İlhan için bir anma töreni düzenlemiş.
Törenin adı şu:
“AN GELİR–Vefatının 16. Yılında Attila İlhan.”
*
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’u, Attila İlhan gibi bir değerimizi unutmayıp böyle bir törenle andığı için kutluyorum.
CHP’NİN TEZKEREYE HAYIR DEMESİYLE İLGİLİ SÖYLENMEYEN BİR ŞEY
CHP, tezkereye hayır deyince...
İktidar kanadı, CHP’ye şu sözlerle yüklendi:
*
“HDP ile aynı yönde oy kullandılar. HDP’ye selam gönderdiler. HDP’den bir farkları kalmadı. HDP istedi, onlar uydu.”
Eğer CHP, tezkere konusunda söylediği cümlelerin en başına...
“Bizim hayır dememiz ile HDP’nin hayır demesi aynı şey değildir. Bizim hayır dememiz, HDP’nin hayır demesinden farklıdır. Farklar da şunlardır” ibaresini yerleştirseydi...
Bu türden eleştirileri, bir miktar boşluğa düşürebilirdi.
*
Ama bunu yapmadı CHP.
*
Niye yapmadı acaba?
*
Yoksa yapmak mı istemedi? Yoksa HDP’den bu konuda ayrışmak mı istemedi. Yoksa HDP ile aynı dalga boyunda olmaktan o kadar da rahatsız değil mi?
BURSA’DA ÇİĞKÖFTELİ BİR KUTLAMANIN ÇAĞRIŞIMLARI
BURSA’da üniversite okuyordum. Yoksul bir öğrenci evinde kalıyorduk arkadaşlarla. Su faturası, elektrik faturası... Nasıl da zorluyordu bizi.
*
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrenci evleri için su faturalarında yüzde 50 indirim kararı almış ve bu kararı ziyaret ettiği bir öğrenci evinde çiğköfte partisiyle kutlamış.
*
Öğrencilik dönemimi hatırladım resmen. Biz de bazen çiğköfte partileri yapardık. Alinur Aktaş Başkan’a bravo diyorum. Hem öğrenci dostu bu politikası nedeniyle hem de beni geçmiş günlerime götürdüğü için.
YENİ NESİL YEDİ ÖLÜMCÜL GÜNAH
BİR: Samimi olunmayan kişileri pazar günü telefon mesajlarına boğmak.
İKİ: Habersizce, küt diye, durup dururken görüntülü aramak.
ÜÇ: Takipten çıkmayı ceza, takibe almayı ödül olarak görmek.
DÖRT: WhatsApp mesajlarında her yazılan kelimeden sonra göndere basmak.
BEŞ: Önüne geleni kurulan WhatsApp gruplarına dahil etmek.
ALTI: Takipçi sayısının çokluğuyla övünmek.
YEDİ: Atılan her mesaja anında cevap verilsin istemek.