Danimarka çok medeni ülke şekerim

Ama yüzyılların izini taşıyan türküleri severim. Çağlar ötesinden gelip bizi tam kalbimizden yakalayanları... İlk söyleyeni belirsiz anonimleri... Sözleri gayet basit ama bir o kadar da derinlikli olanları...
İşte bu yüzden “Ben bir türkü sözü yazdım, üstelik de besteledim” diye ortaya çıkanlara karşı hep mesafeli olmuşumdur. Çünkü bu tür iddialardan genellikle yapay sonuçlar çıkar.
*
İbrahim Kalın’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Hiç Oldum’ adlı bir türküyü seslendirdiğini duyunca...
“Eyvah” dedim.
Ve bin türlü önyargıyla açıp dinledim türküyü.
*
Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...
“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.
*
Ne olmuştu o günlerde?
Başta Tuncay olmak üzere...
CHP’nin tüm ekâbir takımı...
Öfkeyle, kinle, hınçla...
İki gündür...
Kumpas lafları dolaşıma sokulmaya başlandı.
*
Söylenenlere göre...
- Aslında bildiri, gece yarısı yayınlanmayacakmış.
- Bazı eller devreye girmiş, bildiri gece yarısı yayınlanmış.
- Bazı amiraller, bildirinin son halini görememişler.
- Bildiri, amirallerden kaçırılarak yayınlanmış.
İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
İlk sorum şu oldu:
“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”
Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:
*
“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”
*
Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz.
*
Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz.
*
Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor.
*
Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber.
Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.
- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?
*
- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?
- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.
*
- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?
- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.
*
“Yüce Türk milletine!” diye başlayan hiçbir bildiriden hoşlanmıyorum.
Çünkü bu seslenişin tınısında...
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve de 15 Temmuz var!
*
Kaldı ki...
Radyo zamanlarının üslubudur bu.
Siyah beyaz televizyonlarda kalmıştır.
*
Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.
*
“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.
Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.
*
Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.
Hemen Sinovac’a ısınıyorum.
Avrupa birincisiyiz.
Dünyada dördüncüyüz.
40 binleri geçmiş durumdayız.
Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.
En çok da İngiliz varyantı.
*
Durduramıyoruz.
“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”
*
Ne demek bu?
Hadi biraz anlamaya çalışalım.
“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?
*
Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de
Ben her zaman ve her durumda...
“Suçun şahsiliği” prensibinden zerre kadar ödün vermedim.
*
Ensar olayında böyle davrandım.
Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak...
*
CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında...
Yine aynı prensibe göre hareket ettim.
Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.
*
Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:
*
Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.
*
Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...
“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”
*
Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...
O kalıp, şuna dönüşmüş:
*
“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”
*
VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...
*
2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.
*
3- TAM KAPANMA
Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.
BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.
*
İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.
Kısacası...
Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.
*
Tezgâh şöyle işliyor:
Danimarka çok medeni ülke şekerim
Hop şöyle cümleler yükselir sağımızdan, solumuzdan:
- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.
*
- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.
*
- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.
*
Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.
*
Fakat bir kusurcuğu vardır bu modern, medeni, uygar ülkelerin.
Bunlar hep kendilerine moderndir, hep kendilerine medenidir, hep kendilerine uygardır.
*
İşte bakın:
Danimarka nasıl bir karar almış?
*
Kanda pıhtılaşmaya ve başka sorunlara yol açan AstraZeneca aşısını, kendi vatandaşlarına yaptırmayı durdurup...
“Bu aşıları ekonomik açıdan gelişmemiş ülkelerle paylaşalım” demişler.
*
Çok medeniler şekerim.
Çok aşırı medeniler yani.
AHMET ALTAN POLİTİKAM
AHMET Altan, hapisten çıktı.
İyi oldu.
Güzel oldu.
Hoş oldu.
*
Ahmet Altan’a verilecek ceza, hapis cezası olmamalı.
Taraf gazetesinde yapıp ettikleri nedeniyle...
Onu vicdanlarda mahkûm etmek gerekir.
*
Çok şükür, verilmemesi gereken hapis cezası bitti.
Diğer ceza ise müebbet.
BENİ EĞLENDİREN ŞEYLER
- “En kritik iki hafta / En kritik bir hafta” türü cümleler.
*
- Twitter’da “128 milyar dolar nerede” yazınca hükümetin işinin biteceğini zannedenlerin bir hayli çok olması...
*
- Sergen Yalçın’ın aşı olurken sergilediği aşırı dehşet tablosu...
GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU’NUN MİADI DOLMADI HENÜZ
GÜLSEREN Budayıcıoğlu’nun kitaplarından yapılan diziler, kapış kapış gidiyor.
*
Son dizi: Camdaki Kız.
*
O da şaşmadı.
Reytingleri silip süpürüyor.
*
Bazıları “milletçe bıktık, fenalık geldi, hafakanlar bastı” falan diye ortalığı inletiyorlar.
*
Kendi adlarına konuşsunlar.
Zira veriler hiç de öyle demiyor.
AH KEMAL BEY AH
ŞUBAT 2021...
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis kürsüsünden sesleniyor:
*
“Sen soğan üreticilerine para verip ürünlerini aldın, fakir fukaraya dağıttın, biz karşı mı çıktık?”
*
Nisan 2021...
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis kürsüsünden sesleniyor:
*
“Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi. Patates dağıtıyor şimdi. Şu akla bakın. Şu mantığa bakın”.
*
“Başka sözüm yok. Tanık sizin” deyip geçeceğim ama geçemiyorum.
*
Sevgili Kemal Bey...
Çok güzel bir öneride bulunmuşsunuz.
Hükümet de iki ay sonra önerinizi yerine getirmiş.
Tam sırası değil mi farklı bir muhalefet üslubunun?
*
Lütfen iki dakika düşünün:
*
“Şu akla bakın, şu mantığa bakın” demek yerine...
“Ben iki ay önce önermiştim bunu... Doğru bir iş yaptılar. Hem üreticiye yararı var hem fakire fukaraya...” deseydiniz...
Taraftar mı kaybederdiniz, taraftar mı kazanırdınız?
KIBRIS’A ÖZGÜRLÜKÇÜ LAİKLİK İTHAL EDELİM
ESKİDEN bu ülkede...
Kuran kursu falan gördüklerinde...
“Gitti laiklik” diyerek...
Kazma kürek dalanlar olurdu.
*
Neyse ki...
Bu yasakçı ve baskıcı laiklik anlayışı terk edildi bizde.
*
Peki Kıbrıs’ta durum nedir?
*
Kıbrıs’ta sanki postalsız bir 28 Şubat süreci yaşanıyor gibi...
“Kuran kursları laikliğe aykırıdır” diye hükümler verilmiş.
*
Ana vatanın, yavru vatana...
Derhal “özgürlükçü laiklik” ithal etmesinde sayısız fayda var.