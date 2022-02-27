Çıkardığım yedi sonuç

- SONUÇ BİR: Avrupa’ya asla güven olmaz.
- SONUÇ İKİ: Birleşmiş Milletler zaten tırıvırıydı, iyice tırıvırı oldu.
*
- SONUÇ ÜÇ: ABD artık şu üç kelime: Yaşlı, egoist ve hantal.
*
- SONUÇ DÖRT: NATO çoktan ölmüş de ağlayanı yok.
*
- SONUÇ BEŞ: “Liderlik” denilen olgu, sanılandan da önemli.
*
- SONUÇ ALTI: Merkel’in boşluğu dolmuyor, dolmayacak.
*
- SONUÇ YEDİ: Putin’in hiç insafı yok.
BİR PUTİN ANALİZİ
SATRANCI BIRAKTI TAVLAYA GEÇTİ
PUTİN denilince aklıma şunlar gelirdi:
*
Satranç ustasıdır... Sekiz hamle sonrasını hesap eder... “Soğuktan gelen casus”un vücut bulmuş hali gibidir... Maceradan uzak bir hesapçıdır... Gözünü asla karartmayacak bir adamdır... Pek romantikleşmez... Tarihe savruk dalışlar yapmaz... İdeolojik takıntıları yoktur... Reel politiği asla göz ardı etmez... Soğukkanlılığını asla terk etmez... Kafasında en az kırk tilki dolaşır, kırkının da kuyruğu birbirine değmez...
Şu son Ukrayna çıkarmasından sonra...
Benim açımdan artık her şey değişti.
*
Putin denilince artık aklıma şunlar geliyor:
*
“Haydi yavrum kemik” diyerek zar atıyor... Yani satrancı bırakıp tavlaya geçmiş gibi... Yedi büyük günahın en az dördünü sırtlanmış gibi... Tamahkâr ve hesapsız... Özgüven patlaması yaşıyor... Gözünü karartmış gibi... “Sonunu düşünen kahraman olmaz” türü dizi film repliklerine fazlasıyla bağlanmış görünüyor... Düşmanlarının pasifliğine acayip bel bağlıyor... “Akıllı olun yoksa alayınızı yakarım” der gibi bir eda takınmış durumda...
BAZEN MUHALEFET YAPMAK TATSIZLAŞIR
TÜRKİYE ne yapıyor?
Ne yapacak?
Yapılması gerekeni.
*
- İki tarafla görüşüyor olmaya özen gösteriyor.
- Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına itiraz ediyor.
- Batı’nın sadece nasihatle yetinmesini eleştiriyor.
- Hakkaniyetli bir yol izlemeye çalışıyor.
*
Yani öyle yerlere vurulacak, çekiştirilecek, muhalefet edilecek, uyarıda bulunulacak, “Ne yapıyorsunuz kardeşim?” denilecek falan bir durum yok.
*
Durum bu olduğu halde...
Bazı muhalefet unsurlarının...
- Kısıtlı bir süre için frene basmayı başaramadıklarını...
- Tam gaz muhalefete devam etmeye çabaladıklarını...
- Zorlama biçimde ille de eksik gedik bulmak için arandıklarını...
Gözlemliyorum.
*
Bunun hayli tatsız, hayli sevimsiz, hayli gereksiz kaçtığını söylemek isterim.
*
Ben danışmanları olsam...
“Şu günlerde biraz sakin olun” diye tavsiyede bulunurum.
UKRAYNALI GÖÇMEN ZEVZEKLİĞİNE SON
Bazıları şaka şenlik, bazıları da ciddi ciddi...
Ukrayna’dan gelecek göçmen kadınların hayalini kuruyor.
*
Öncelikle kadınlara yönelik böyle cinsiyetçi bir yaklaşımın çirkin ve yakışıksız olduğunu söylemeliyim.
Ayrıca orada insanlar can derdindeyken...
Burada nasıl oluyor da bu derece kudurmuş bir tutum takınılıyor, anlayabilmiş değilim.
*
Bebekler ölüyor yahu bebekler!
Kendinize gelin ve kesin şu leş zevzekliği.
ÜÇ GÜNDÜR EN SIK İŞİTTİĞİM CÜMLELER
- Merkel olacaktı ki... Neredesin Merkel Reis!
*
- Komedyen momedyen ama Zelenski iyi direndi.
*
- “Moskof mezalimi” sözü, hiç de boş bir söz değilmiş.
- Hey gidi Finlandiya! Demek sen de endişeyle titreyecektin.
*
- Tarihe “Şanlı Kiev Direnişi” diye bir şey geçecek mi acaba?
*
- Ateşten gömlek: NATO üyeliğine aday olmak.
DOST UYARISI
DİKKAT! Dikkat!
İnternette üzerinize boca edilen her iki videodan, fotoğraftan ve bilgiden biri yalan... Kesin bilgidir.
Yayınız.
BİR DUR ALLAH’INI SEVERSEN GÖKÇEK
MELİH Gökçek’in bir videosu dolaşıyor ortalıkta.
Stephen Hawking’in balmumu heykeline eğilmiş...
“Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun. Bak susmuş oturuyorsun” falan diyor.
*
Delireceksen de biraz sonra ve biraz ötede delir Melih Gökçek.
Zaten ortalık karışık, bir de seninle uğraşmayalım.
Çıkardığım yedi sonuç
- SONUÇ BİR: Avrupa’ya asla güven olmaz.
- SONUÇ İKİ: Birleşmiş Milletler zaten tırıvırıydı, iyice tırıvırı oldu.
*
- SONUÇ ÜÇ: ABD artık şu üç kelime: Yaşlı, egoist ve hantal.
*
- SONUÇ DÖRT: NATO çoktan ölmüş de ağlayanı yok.
*
- SONUÇ BEŞ: “Liderlik” denilen olgu, sanılandan da önemli.
*
- SONUÇ ALTI: Merkel’in boşluğu dolmuyor, dolmayacak.
*
- SONUÇ YEDİ: Putin’in hiç insafı yok.
BİR PUTİN ANALİZİ
SATRANCI BIRAKTI TAVLAYA GEÇTİ
PUTİN denilince aklıma şunlar gelirdi:
*
Satranç ustasıdır... Sekiz hamle sonrasını hesap eder... “Soğuktan gelen casus”un vücut bulmuş hali gibidir... Maceradan uzak bir hesapçıdır... Gözünü asla karartmayacak bir adamdır... Pek romantikleşmez... Tarihe savruk dalışlar yapmaz... İdeolojik takıntıları yoktur... Reel politiği asla göz ardı etmez... Soğukkanlılığını asla terk etmez... Kafasında en az kırk tilki dolaşır, kırkının da kuyruğu birbirine değmez...
Şu son Ukrayna çıkarmasından sonra...
Benim açımdan artık her şey değişti.
*
Putin denilince artık aklıma şunlar geliyor:
*
“Haydi yavrum kemik” diyerek zar atıyor... Yani satrancı bırakıp tavlaya geçmiş gibi... Yedi büyük günahın en az dördünü sırtlanmış gibi... Tamahkâr ve hesapsız... Özgüven patlaması yaşıyor... Gözünü karartmış gibi... “Sonunu düşünen kahraman olmaz” türü dizi film repliklerine fazlasıyla bağlanmış görünüyor... Düşmanlarının pasifliğine acayip bel bağlıyor... “Akıllı olun yoksa alayınızı yakarım” der gibi bir eda takınmış durumda...
BAZEN MUHALEFET YAPMAK TATSIZLAŞIR
TÜRKİYE ne yapıyor?
Ne yapacak?
Yapılması gerekeni.
*
- İki tarafla görüşüyor olmaya özen gösteriyor.
- Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına itiraz ediyor.
- Batı’nın sadece nasihatle yetinmesini eleştiriyor.
- Hakkaniyetli bir yol izlemeye çalışıyor.
*
Yani öyle yerlere vurulacak, çekiştirilecek, muhalefet edilecek, uyarıda bulunulacak, “Ne yapıyorsunuz kardeşim?” denilecek falan bir durum yok.
*
Durum bu olduğu halde...
Bazı muhalefet unsurlarının...
- Kısıtlı bir süre için frene basmayı başaramadıklarını...
- Tam gaz muhalefete devam etmeye çabaladıklarını...
- Zorlama biçimde ille de eksik gedik bulmak için arandıklarını...
Gözlemliyorum.
*
Bunun hayli tatsız, hayli sevimsiz, hayli gereksiz kaçtığını söylemek isterim.
*
Ben danışmanları olsam...
“Şu günlerde biraz sakin olun” diye tavsiyede bulunurum.
UKRAYNALI GÖÇMEN ZEVZEKLİĞİNE SON
Bazıları şaka şenlik, bazıları da ciddi ciddi...
Ukrayna’dan gelecek göçmen kadınların hayalini kuruyor.
*
Öncelikle kadınlara yönelik böyle cinsiyetçi bir yaklaşımın çirkin ve yakışıksız olduğunu söylemeliyim.
Ayrıca orada insanlar can derdindeyken...
Burada nasıl oluyor da bu derece kudurmuş bir tutum takınılıyor, anlayabilmiş değilim.
*
Bebekler ölüyor yahu bebekler!
Kendinize gelin ve kesin şu leş zevzekliği.
ÜÇ GÜNDÜR EN SIK İŞİTTİĞİM CÜMLELER
- Merkel olacaktı ki... Neredesin Merkel Reis!
*
- Komedyen momedyen ama Zelenski iyi direndi.
*
- “Moskof mezalimi” sözü, hiç de boş bir söz değilmiş.
- Hey gidi Finlandiya! Demek sen de endişeyle titreyecektin.
*
- Tarihe “Şanlı Kiev Direnişi” diye bir şey geçecek mi acaba?
*
- Ateşten gömlek: NATO üyeliğine aday olmak.
DOST UYARISI
DİKKAT! Dikkat!
İnternette üzerinize boca edilen her iki videodan, fotoğraftan ve bilgiden biri yalan... Kesin bilgidir.
Yayınız.
BİR DUR ALLAH’INI SEVERSEN GÖKÇEK
MELİH Gökçek’in bir videosu dolaşıyor ortalıkta.
Stephen Hawking’in balmumu heykeline eğilmiş...
“Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun. Bak susmuş oturuyorsun” falan diyor.
*
Delireceksen de biraz sonra ve biraz ötede delir Melih Gökçek.
Zaten ortalık karışık, bir de seninle uğraşmayalım.