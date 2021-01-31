CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’ye dair birkaç şey

Binali Bey...
Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.
*
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...
Bazı önemli şahıslara...
Şöyle bir soru soruluyordu:
*
“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”
*
Önemli şahıslar, bu soruya...
Önleri kesilir, tartışılırdı.
Sayıları artar, tartışılırdı.
Mağdur edilirler, tartışılırdı.
Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.
Tartışılır babam tartışılırdı yani.
*
Bu nedenle de...
İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının
İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...
*
- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...
*
- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...
İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.
*
Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.
Ve şu mesajları vermiş:
- Et olumsuz etki yaratıyor.
- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.
“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık, yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.”
*
Tarih profesörü titrim yok ama aklım ve izanım var.
Akıl ve izan çerçevesinde...
Bir ABD yetkilisi...
“Our boys have done it” demişti.
Yani...
“Bizim çocuklar başardı.”
ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.
Bir yetkilimiz çıksa da...
“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...
*
Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?
*
- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.
*
SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK
- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?
*
CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’ye dair birkaç şey
CHP’de milletvekiliyken de gözümde “delikanlı adam” idi... İstifa ettikten sonra da... Zerre değişmedi gözümdeki değeri yani.
- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.
*
- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...
*
- Partilerinden istifa eden milletvekilleri, genelde “bizim oylarımızla seçildin, milletvekilliğinden de istifa et” türü çağrılara kulak tıkarlar. Fakat Mehmet Ali Çelebi, kendisine yönelen bu türden çağrılara kulak tıkamayarak... Bir başka delikanlılık daha sergilemiş oldu.
*
- Meydan okuyarak cevap veriyor bu tür çağrılara Çelebi... Diyor ki: “Benim tezlerimi parti üyeleri arasında referanduma götürelim. Kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim.” Sandıkla geldiğini ve sandıkla gideceğini vurgulayan Çelebi, parti üyelerinin kendisiyle aynı kanaatleri paylaştığından emin.
*
- Gerçekçi bir öneri mi Çelebi’nin önerisi? Uygulanması mümkün mü bu önerinin? Parti içi bir referandum mekanizması çalıştırılabilir mi? Bilmiyorum, bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var. O da şu: “Milletvekilliğinden de istifa et” çağrılarını kulak arkası etmedi Çelebi. İşin bu kadarı bile önemlidir.
*
- Gelelim istifa gerekçelerine... Uzun, upuzun bir mektupla anlatmış kendisini istifaya sürükleyen süreci. Mektubunu dikkatle okudum...
*
- O mektuptan çıkardığım sonuca göre... İstifasının üç temel nedeni var: BİR: Partinin ideolojik olarak yörüngesinden çıktığını söylüyor. İKİ: Partinin iyi yönetilmediğini söylüyor. ÜÇ: Partinin taktik ve stratejilerinin doğru olmadığını söylüyor.
*
- CHP açısından büyük bir kayıptır Mehmet Ali Çelebi’nin istifası... CHP, “dostlarımız” dediği çevreleri yanı başında tutmak için gösterdiği gayretin en az bin katını, Mehmet Ali Çelebi’yi parti içerisinde tutmak için sergilemeliydi.
*
- “Giderse gitsin” kibrine kapılmamak gerekirdi. Sabırla, inatla gönlü alınmalıydı Çelebi’nin. İtirazlarına kulak verilmeliydi. Dertleşilmeliydi kendisiyle. Yapılanların neden yapıldığı doğru dürüst anlatılmalıydı. İkna edilmeliydi. Bir-iki göstermelik temastan söz etmiyorum, esaslı bir çabadan söz ediyorum.
*
- Mehmet Ali Çelebi, buna değerdi.
SARAY OPERASYONU HA!
İKTİDAR cenahından ne zaman...
“Dış güçler bize operasyon çekiyor” cümlesini işitseler...
Alay edenler...
Küçümseyenler...
“Yok artık” diyenler...
Bugünlerde...
CHP’yi zor durumda bırakan en küçük bir olay karşısında bile...
Hiç düşünmeden...
“Bu bir saray operasyonudur” diyorlar.
*
İşin daha fenası şu:
*
Alay ettiklerinin, küçümsediklerinin, “yok artık” diye karşıladıklarının durumuna düştüklerinin...
Farkında bile değiller...
BİZ GÖZLÜKLÜLER BİR İCAT BEKLİYORUZ
MASKE taktığımda gözlüğüm buğulanıyor ve etrafı göremiyorum.
*
Ben ve benim gibi tüm gözlüklüler, bilim dünyamızdan bir icat bekliyoruz aylardır:
Maskeye rağmen buğulanmayan gözlük icadı...
*
Biz gözlüklüler açısından...
Klimanın icadı kadar mühim bir icat olacaktır bu.
GÜLNAZ ŞIRINGA OLAYI ŞUNU GÖSTERMİŞTİR Kİ
TÜRKİYE’de her şey oluyorsun ama rezil olmuyorsun.
*
Gülnaz Şırınga olayından sonra...
Bir kez daha...
Test edilip onaylanmıştır.
BİZ TÜRKLERİN PEK BECEREMEDİĞİ ŞEYLER
- Mimaride gerideyiz... Mimar Sinan’ın yanına bile yaklaşamıyoruz.
*
- Uzlaşmayı bilmiyoruz... Kamplara çekiliyoruz anında.
*
- Heykelden hiç anlamıyoruz... Yaptığımız her heykel acayip.
*
- Pasta yapamıyoruz... En azından Batı’daki kadar iyisini.
*
- Şehir planlaması... İyi niyetliyiz ama beceremiyoruz.
*
- Restorasyon... Gıcır seviyoruz, gıcır olunca iyi oldu sanıyoruz.
*
- Araba kullanmak... Otobanın en solunda ağır ağır gitmeye bayılıyoruz.
KORONA HOCALARINA MİNİK BİR SESLENİŞ
SEVGİLİ hocalarım.
Özellikle Bilim Kurulu üyesi hocalarım.
*
Şubat diyorsunuz, mart diyorsunuz. Vaka sayısı diyorsunuz, ölüm sayısı diyorsunuz. Mutasyon diyorsunuz, mutant diyorsunuz. Çin aşısı diyorsunuz, Alman aşısı diyorsunuz. 14 gün diyorsunuz, 28 gün diyorsunuz.
*
Kısacası...
Diyorsunuz da diyorsunuz.
Fakat bir türlü...
“Açılsın artık kapılar” demiyorsunuz.
*
Sevgili hocalarım.
Bilmem farkında mısınız?
Otel, restoran, kafe sektöründe yüz binlerce işletmecimiz, servis elemanımız, aşçımız, komimiz, bulaşıkçımız perişan durumda.
Hastalıktan değil işsizlikten gidecekler.
*
Çok sıkı kurallarla, çok sıkı denetimlerle...
Açın lokantaların, kafelerin önünü.
Duyun feryadı.
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