Celal Şengör’ün Zübeyde Hanım’dan af dilemesi gerekirdi

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Celal Şengör, İzmir’e gitti.

Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikte konuşma yapmak için.

*

Ancak konuşma yapacağı salonun önünde toplanan kadınlar, Şengör’ün “tacizci” olduğunu söyleyerek protesto ettiler.

*

Nedir bu taciz olayı?

Hatırlayalım:

*

Celal Şengör, bir kız öğrencisiyle ilgili anısını anlatırken, “Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım” demişti.

*

İzmir’de kadınların protestosuyla karşılaşan Celal Şengör, ertesi gün Zübeyde Hanım’ın İzmir Karşıyaka’daki anıt mezarına koştu.

Anıt mezarda diz çöküp şöyle dedi:

*

“Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım. Sana milletçe şükran borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti oğlunun dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır.”





*

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Celal Şengör, bu şekilde taciz protestosunun etkisini kırabileceğini düşündü sanırım.

Etkiyi kırmış mıdır?

Belki. Biraz. Azıcık.

*

Oysa etkiyi tamamen ortadan kaldırabilecek bir şey yapabilirdi.

Mesela şöyle bir şey:

*

Zübeyde Hanım’ın anıt mezarının önünde diz çökecekti.

Ve şunları diyecekti:

*

“Ülkemde modern eğitimin ışığını yakan büyük adamın annesi. Milletin bana okut diye emanet ettiği bir kız öğrencimi taciz ettim. Çok ayıp ettim. Senin şahsında bütün analardan af diliyorum.”





BİRİNCİYİ SEÇTİM: ALİ YERLİKAYA’NIN MESAJI

Dün resmen kutlama mesajları yağdı üzerimize.

Herkes kutladı. Herkes.

Birbirinden şahane, birbirinden anlamlı mesajlar.

*

Ama ben birinciliği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın mesajına verdim.

*

Bir video mesaj... Özenle hazırlanmış bir fon...

Yerlikaya konuşuyor.

Konuşurken içtenliği gözlerinden okunuyor.

Mesajı, alabildiğine kuşatıcı. Enerjisi hayli yüksek.

Bugüne yönelik vurgular yaparken dünün hakkını tam teslim etmeyi ihmal etmiyor.

*

Mesaj veren herkese teşekkür.

Ama Ali Yerlikaya’ya bin teşekkür.

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ANGELİNA’NIN DOKTRİNİ BENİM DE DOKTRİNİM

Şöyle demiş Angelina Jolie:

*

“İsrail’de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze’de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkânı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez.”

*

Bu yaklaşımın altına mührümü vuruyor imzamı atıyorum.

JAKUZİDE BOĞULMAK

FrIends dizisi öyle ünlü bir dizi ki diziyi pek izlememiş olanlar bile dizideki oyunculara mutlaka aşinadır.

*

Dizideki oyunculardan Matthew Perry’in 54 yaşında öldüğünü öğrenenler, fotoğrafına baktıkları anda hemen tanıyacaklardır kendisini.

Friends’te Chandler Bing karakterini canlandırıyordu Perry.

*

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Fakat benim dikkatimi asıl ölüm nedeni olarak haberlerde yazılan şu cümle çekti:

“Jakuzide boğularak öldü.”

*

Ne kadar büyük, ne kadar derin, ne kadar janjanlı olursa olsun herhangi bir jakuzide boğulmak, boğulmamaktan daha zor bir şeydir.

Matthew Perry

TEVRAT’TAN ALINTILARLA GAZZE’Yİ BOMBALAMAK

BİR Müslüman, Kuran’dan alıntı yaparak bomba fırlatsa...

Batı dünyasından yükselen sesler şöyle oluyor:

*

Bunlar fanatik. Bunlar cihadist. Bunlar bu şekilde cennete gideceklerini sanıyorlar. Bunlar din savaşı veriyor. Uygar dünyada bunlara yer yok.

*

İsrail Başbakanı Netanyahu, günlerdir Tevrat’tan alıntılar yaparak, dini literatürden bir sürü örnekler vererek, kutsal metinden metaforlar sunarak...

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Gazze’yi bombalıyor, taş taş üstünde bırakmıyor, okul hastane her şeyi dümdüz ediyor, çoluk çocuk katlediyor.

*

Batı dünyasından bir tanecik...

“Bu adam fanatik. Bu adam din savaşı veriyor. Bu adam Tevrat’ı bombalarına alet ediyor” diyen çıkmadı.

*

Hepsini geçtim.

“Gerçek Yahudilik bu değildir. Tevrat böyle yorumlanmaz” diyen bile yok.

CUMHURİYET’E YAKIŞIR ŞAHANE BİR RESEPSİYON

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna bir resepsiyon verdi.

Tersane İstanbul’da henüz açılmayan Rixsos Oteli’nin kocaman salonunda düzenlenen resepsiyonla ilgili bazı bilgileri paylaşmak isterim:

*

- Üç bin kişi katıldı. Oysa bunun yarısı bile katılmazdı eskiden.

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- Tüm siyasi partiler davet edildi. Ayrımsız. CHP’nin yeni İl Başkanı da oradaydı.

- Tüm basın kuruluşları davet edildi. Akreditasyonsuz. Hep böyle olsa keşke.

- Vali Gül ve eşi, tüm davetlileri kapıda karşıladı ve uğurladı.

- Sanat, kültür, spor, bilim dünyasından ünlü isimler oradaydı.

- İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı filmler ile Valiliğin hazırladığı filmler izlendi.

- Kuran-ı Kerim okundu. İstiklal Marşı söylendi.

- Askeri bando, 100. Yıl Marşı’nı icra etti.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi de oradaydı.

- Azınlık cemaatlerin liderleri oradaydı.

- İstanbul’daki konsolosların neredeyse tamamı oradaydı.

- Öğretmen korosu, 7 bölgeden 7 Türkü seslendirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

*

Cumhuriyet’in şemsiyesi öyle geniştir ki...

O şemsiyenin altına girmeyen kalmaz.

Bunu şahane bir şekilde herkese gösteren İstanbul Valisi Davut Gül’e çok teşekkürler.