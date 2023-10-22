Bu sanatçıları severdim şimdi daha çok seviyorum

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ÜNLÜ sanatçılar, Biden’a mektup yazdılar. Şöyle seslendiler ABD Başkanı’na:

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Gerilimin düşürülmesini sağla. Ateşkesin gerçekleşmesini iste. Gazze’nin bombalanmasını bitir. Rehinelerin kurtarılmasına yardım et.

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Mektuba imza atan sanatçıların bir kısmına duygularımla şöyle bir baktım. Çıkan sonuç şudur:

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- Cate Blanchett: Hayranı olmaktan bir kez daha gurur duydum.

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- Channing Tatum: İyi bir insan olduğu izlenimi veriyordu, doğruymuş.

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- Dua Lipa: Bugün iki şarkısını dinledim. İkisi de harikaydı.

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- Jeremy Strong: Succession’da kötüyü canlandırıyordu, gerçek hayatta iyiyi.

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Joaquin Phoenix: Oyunculuğu göz kamaştırıcıdır. İnsanlığı da öyleymiş.

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- Kristen Stewart: Aykırı bir tarafı var gibiydi. Gerçekten varmış.

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- Mark Ruffalo: Ailecek severek izlerdik. Aynen devam.

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- Susan Sarandon: Toplumsal duyarlılığın kraliçesidir zaten o.

YAS

HASTANE vurulmuş, bebekler katledilmiş.

Devlet de tutmuş, üç günlük yas ilan etmiş.

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Bunu tartışmaya bayılan, bu konunun üzerinde tepinmekten bıkmayan, buna alerji duyan bir kitle var.

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Bu kitleyle aramda muazzam bir mesafe olmasından mutluluk duyuyorum.

ÖLDÜ / ÖLDÜRÜLDÜ

BATI basınının dili şöyle:

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İsrailli ölünce...

“Öldürüldü” diyorlar.

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Filistinli ölünce...

“Öldü” diyorlar.

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Çok aşağılıklar. Çok.

FAZIL’A MADALYADIR

FAZIL Say’ın konserlerini yasaklamışlar Avrupa’da.

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Niye?

“Yaşasın Hamas” dediği için mi?

Hayır.

“Masum siviller ölmesin, Gazze bombalanmasın, ateşkes ilan edilsin” falan dediği için.

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Bu sansür, bu yasaklama...

Fazıl Say için madalyadır.

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Vicdan madalyası. İnsanlık madalyası. Merhamet madalyası.

RAKAMLARLA GAZZE

- ÖLDÜRÜLENLERİN sayısı: 3 bin 785

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- Yaralananların sayısı: 12 bin 500

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- Öldürülen çocukların sayısı: 1.524

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- Yıkılan ev sayısı: 12 bin 845

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- Ağır hasarlı ev sayısı: 9 bin 55

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- Bombalanan hastane sayısı: 4

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- Bombalanan okul sayısı: 178

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- Bombalanan kilise sayısı: 7

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- Bombalanan cami sayısı: 11

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Yerinden olanların sayısı: 1 milyon (Gazze’nin neredeyse yarısı)

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Sedat Ergin, dün Hürriyet’te Birleşmiş Milletler raporlarına dayanarak Gazze’nin durumunu ortaya koyan çok önemli bir yazı yazdı. Bu rakamları oradan aldım. Bu sayılara şunları da ekleyin: Su yok. Elektrik yok. Gıda yok.

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Sonuç şu: 2 milyonu aşkın nüfuslu Gazze, dünyanın gözü önünde tam olarak katlediliyor.

SON GÜNLERDE ÇOK SIK KULLANDIĞIMIZ KELİMELER

İNSANLIK / İsrail / Ateşkes / Netanyahu / Refah Sınır Kapısı / Hastane / Vicdan / Gazze Şeridi / Biden / Soykırım / Batı Şeria / Birleşmiş Milletler / Kahire zirvesi / Rehine / Hamas / Çocuklar / Barış / Savaş / Garantörlük / Kara harekatı...