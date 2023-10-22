Bu sanatçıları severdim şimdi daha çok seviyorum

Paylaş
ÜNLÜ sanatçılar, Biden’a mektup yazdılar. Şöyle seslendiler ABD Başkanı’na:
*
Gerilimin düşürülmesini sağla. Ateşkesin gerçekleşmesini iste. Gazze’nin bombalanmasını bitir. Rehinelerin kurtarılmasına yardım et.
*
Mektuba imza atan sanatçıların bir kısmına duygularımla şöyle bir baktım. Çıkan sonuç şudur:
*
- Cate Blanchett: Hayranı olmaktan bir kez daha gurur duydum.
*
- Channing Tatum: İyi bir insan olduğu izlenimi veriyordu, doğruymuş.
*
- Dua Lipa: Bugün iki şarkısını dinledim. İkisi de harikaydı.
*
- Jeremy Strong: Succession’da kötüyü canlandırıyordu, gerçek hayatta iyiyi.
*
Joaquin Phoenix: Oyunculuğu göz kamaştırıcıdır. İnsanlığı da öyleymiş.
*
- Kristen Stewart: Aykırı bir tarafı var gibiydi. Gerçekten varmış.
*
- Mark Ruffalo: Ailecek severek izlerdik. Aynen devam.
*
- Susan Sarandon: Toplumsal duyarlılığın kraliçesidir zaten o.
YAS
HASTANE vurulmuş, bebekler katledilmiş.
Devlet de tutmuş, üç günlük yas ilan etmiş.
*
Bunu tartışmaya bayılan, bu konunun üzerinde tepinmekten bıkmayan, buna alerji duyan bir kitle var.
*
Bu kitleyle aramda muazzam bir mesafe olmasından mutluluk duyuyorum.
ÖLDÜ / ÖLDÜRÜLDÜ
BATI basınının dili şöyle:
*
İsrailli ölünce...
“Öldürüldü” diyorlar.
*
Filistinli ölünce...
“Öldü” diyorlar.
*
Çok aşağılıklar. Çok.
FAZIL’A MADALYADIR
FAZIL Say’ın konserlerini yasaklamışlar Avrupa’da.
*
Niye?
“Yaşasın Hamas” dediği için mi?
Hayır.
“Masum siviller ölmesin, Gazze bombalanmasın, ateşkes ilan edilsin” falan dediği için.
*
Bu sansür, bu yasaklama...
Fazıl Say için madalyadır.
*
Vicdan madalyası. İnsanlık madalyası. Merhamet madalyası.
RAKAMLARLA GAZZE
- ÖLDÜRÜLENLERİN sayısı: 3 bin 785
*
- Yaralananların sayısı: 12 bin 500
*
- Öldürülen çocukların sayısı: 1.524
*
- Yıkılan ev sayısı: 12 bin 845
*
- Ağır hasarlı ev sayısı: 9 bin 55
*
- Bombalanan hastane sayısı: 4
*
- Bombalanan okul sayısı: 178
*
- Bombalanan kilise sayısı: 7
*
- Bombalanan cami sayısı: 11
*
Yerinden olanların sayısı: 1 milyon (Gazze’nin neredeyse yarısı)
*
Sedat Ergin, dün Hürriyet’te Birleşmiş Milletler raporlarına dayanarak Gazze’nin durumunu ortaya koyan çok önemli bir yazı yazdı. Bu rakamları oradan aldım. Bu sayılara şunları da ekleyin: Su yok. Elektrik yok. Gıda yok.
*
Sonuç şu: 2 milyonu aşkın nüfuslu Gazze, dünyanın gözü önünde tam olarak katlediliyor.
SON GÜNLERDE ÇOK SIK KULLANDIĞIMIZ KELİMELER
İNSANLIK / İsrail / Ateşkes / Netanyahu / Refah Sınır Kapısı / Hastane / Vicdan / Gazze Şeridi / Biden / Soykırım / Batı Şeria / Birleşmiş Milletler / Kahire zirvesi / Rehine / Hamas / Çocuklar / Barış / Savaş / Garantörlük / Kara harekatı...
Paylaş