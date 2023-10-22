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Bu sanatçıları severdim şimdi daha çok seviyorum

#İsrail#Gazze#Fazıl Say

***

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ÜNLÜ sanatçılar, Biden’a mektup yazdılar. Şöyle seslendiler ABD Başkanı’na:

*

Gerilimin düşürülmesini sağla. Ateşkesin gerçekleşmesini iste. Gazze’nin bombalanmasını bitir. Rehinelerin kurtarılmasına yardım et.

*

Mektuba imza atan sanatçıların bir kısmına duygularımla şöyle bir baktım. Çıkan sonuç şudur:

*

- Cate Blanchett: Hayranı olmaktan bir kez daha gurur duydum.

*

- Channing Tatum: İyi bir insan olduğu izlenimi veriyordu, doğruymuş.

*

- Dua Lipa: Bugün iki şarkısını dinledim. İkisi de harikaydı.

*

- Jeremy Strong: Succession’da kötüyü canlandırıyordu, gerçek hayatta iyiyi.

*

Joaquin Phoenix: Oyunculuğu göz kamaştırıcıdır. İnsanlığı da öyleymiş.

*

- Kristen Stewart: Aykırı bir tarafı var gibiydi. Gerçekten varmış.

*

- Mark Ruffalo: Ailecek severek izlerdik. Aynen devam.

*

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- Susan Sarandon: Toplumsal duyarlılığın kraliçesidir zaten o.

Bu sanatçıları severdim şimdi daha çok seviyorum

YAS

HASTANE vurulmuş, bebekler katledilmiş.

Devlet de tutmuş, üç günlük yas ilan etmiş.

*

Bunu tartışmaya bayılan, bu konunun üzerinde tepinmekten bıkmayan, buna alerji duyan bir kitle var.

*

Bu kitleyle aramda muazzam bir mesafe olmasından mutluluk duyuyorum.

ÖLDÜ / ÖLDÜRÜLDÜ

BATI basınının dili şöyle:

*

İsrailli ölünce...

“Öldürüldü” diyorlar.

*

Filistinli ölünce...

“Öldü” diyorlar.

*

Çok aşağılıklar. Çok.

FAZIL’A MADALYADIR

FAZIL Say’ın konserlerini yasaklamışlar Avrupa’da.

*

Niye?

“Yaşasın Hamas” dediği için mi?

Hayır.

Masum siviller ölmesin, Gazze bombalanmasın, ateşkes ilan edilsin” falan dediği için.

*

Bu sansür, bu yasaklama...

Fazıl Say için madalyadır.

*

Vicdan madalyası. İnsanlık madalyası. Merhamet madalyası. 

Bu sanatçıları severdim şimdi daha çok seviyorum

RAKAMLARLA GAZZE

- ÖLDÜRÜLENLERİN sayısı: 3 bin 785

*

- Yaralananların sayısı: 12 bin 500

*

- Öldürülen çocukların sayısı: 1.524

*

- Yıkılan ev sayısı: 12 bin 845

*

- Ağır hasarlı ev sayısı: 9 bin 55

*

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Bombalanan hastane sayısı: 4

*

- Bombalanan okul sayısı: 178

*

- Bombalanan kilise sayısı: 7

*

- Bombalanan cami sayısı: 11

*

Yerinden olanların sayısı: 1 milyon (Gazze’nin neredeyse yarısı)

*

Sedat Ergin, dün Hürriyet’te Birleşmiş Milletler raporlarına dayanarak Gazze’nin durumunu ortaya koyan çok önemli bir yazı yazdı. Bu rakamları oradan aldım. Bu sayılara şunları da ekleyin: Su yok. Elektrik yok. Gıda yok.

*

Sonuç şu: 2 milyonu aşkın nüfuslu Gazze, dünyanın gözü önünde tam olarak katlediliyor.

Bu sanatçıları severdim şimdi daha çok seviyorum

SON GÜNLERDE ÇOK SIK KULLANDIĞIMIZ KELİMELER

İNSANLIK / İsrail / Ateşkes / Netanyahu / Refah Sınır Kapısı / Hastane / Vicdan / Gazze Şeridi / Biden / Soykırım / Batı Şeria / Birleşmiş Milletler / Kahire zirvesi / Rehine / Hamas / Çocuklar / Barış / Savaş / Garantörlük / Kara harekatı...

#İsrail#Gazze#Fazıl Say
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