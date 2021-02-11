Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir

Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.
*
- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.
*
- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.
Diyalog kültürü devreye girse...
*
Öğrenciler bir adım geri atsa...
Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...
*
Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...
*
O açıklamayı okuyunca...
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.
Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:
*
“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”
*
Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.
*
- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...
*
Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.
*
Tamam...
Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...
Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.
İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.
Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.
Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.
Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.
*
Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.
Sürekli.
İnatla.
Durmaksızın.
*
Telefonuma mesajlar atıyor.
Atıyor, atıyor, atıyor.
*
Sonra da Twitter’dan...
Dediği şu:
*
“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”
*
Binali Bey...
Hem sözlerine açıklık getirdi hem de Ergenekon ve Balyoz konusunda ne düşündüğünü ayrıntılarıyla anlattı.
*
“İktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Daha sonra 2007’de Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler.”
*
Buraya kadar söyledikleri doğru.
*
Gerçekten de...
AK Parti’nin ilk döneminde darbe ve vesayet yanlıları meydanlardaydı.
*
Gerçekten de...
BİR: Kafe ve restoranların durumu.
*
İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.
*
Dünkü Hürriyet’te...
Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.
Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...
En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...
Telefonum çaldı.
Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:
*
“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”
*
Haberi aldığım anda şoke oldum.
*
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...
Bazı önemli şahıslara...
Şöyle bir soru soruluyordu:
*
“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”
*
Önemli şahıslar, bu soruya...
Önleri kesilir, tartışılırdı.
Sayıları artar, tartışılırdı.
Mağdur edilirler, tartışılırdı.
Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.
Tartışılır babam tartışılırdı yani.
*
Bu nedenle de...
İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının
İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, geçen gün şöyle bir tweet attı:
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Böyle bir adamın yönettiği ilahiyattan sevgi dili nasıl çıkacak?
*
“İşi bitiririz” derken ne demek istiyor bu dekan?
*
Kesecek mi? Öldürecek mi? Katliam mı yapacak?
*
Buradan YÖK’e soruyorum:
*
Bu adam, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı unvanını kullanmaya devam edecek mi?
*
Buradan savcılara soruyorum:
*
Bu adamın yaptığı bu açıklamada... Halkı kin ve nefrete sürükleme suçu işlenmiş olmuyor mu?
APARTMAN TOPLANTILARINDA NELER OLUYOR ACABA?
KORONA yasakları nedeniyle millet öyle bir gerilmiş durumda ki...
İşittiğime göre apartman toplantıları, gerilim filmleri ile aksiyon filmleri karışımında geçiyormuş.
Apartman toplantılarında ıvır zıvır mevzulardan çıkan çeşitli vakaları, en az sekiz arkadaşımdan dinledim.
*
Millet patlayacak yer arıyor yani...
Bulabildikleri ilk ve tek platform olan apartman toplantılarında patlıyorlarmış.
*
Millet bıktı, sıkıldı, depresyona girdi, stres içinde.
Buna bir çare ey yetkililerimiz!
BİR PİSLİK YUVASI: CLUBHOUSE
DEDİKODU orada... İftira orada... Özel hayata saldırı orada... Ağza geleni söyleme orada... Haysiyet cellatlığı orada... Çirkin gıybet orada... İsim vererek aşağılık yalanlar uydurma orada...
“Clubhouse” denilen bu yer, resmen leş bir pislik yuvası haline dönüşmüş durumda.
*
İşte tam da bu yüzden...
Girmemle çıkmam bir oldu.
MUHARREM İNCE BU SORUYU CEVAPLAMALI
İKİ yıl önce...
Muharrem İnce...
Partisi CHP tarafından “cumhurbaşkanı adayı” yapılmıştı.
*
Ne yani?
İki yıl önce CHP...
Yeterince Atatürkçüydü de şimdi mi Atatürk’ten uzaklaştı?
FETÖ’den alabildiğine uzaktı da şimdi mi yakınlaştı?
“Kefere Kemal” diyenlere yer vermiyordu da şimdi mi veriyor?
Çok demokratik yönetiliyordu da şimdi mi antidemokratik oldu?
*
Muharrem İnce’nin bu konuya bodoslama dalması ve bu konuyla çok esaslı bir şekilde hesaplaşması şarttır.
*
“İki yıl önce seni cumhurbaşkanı adayı yapan parti, iki yıl içinde mi bu hale geldi?” sorusuna esaslı bir cevap üretmeden...
Muharrem İnce’nin yol alabilmesi zor...
Çok zor!
GEZİSEL ESPRİLERDEN BANA GINA GELDİ
GEZİ zamanı üretilen espriler iyiydi.
O konjonktürde bolca güldük, eğlendik.
*
Ama yeter yahu!
Bir türlü o esprilerin girdabından kurtulamıyor bazıları.
*
Her olayda Gezi türü espri yapma çabalaması... Her mevzuda Gezi kopyası espri yapma kasması... Her demeçten Gezi türü bir espri çıkarma zorlaması...
*
Ben acayip sıkıldım bu girdaptan...
Yeter yahu!
Yeni bir yaklaşım, yeni bir üslup, yeni bir tarz geliştirilemiyor mu?
MELİH BULU’YLA İLGİLİ İNTİHAL İDDİASINA DAİR
BOĞAZİÇİ Üniversitesi’nin rektörlüğüne atanan Melih Bulu’nun doktorasında ve yüksek lisansında intihal varmış.
İddia bu.
*
Melih Bulu, hangi üniversitede yüksek lisans yaptı?
Boğaziçi’nde.
*
Melih Bulu, hangi üniversitede doktora yaptı?
Boğaziçi’nde.
*
Ne yani?
Türkiye’nin en zeki öğrencilerinin yer aldığı, öğretim standartları acayip yüksek olan, akademik standartları zirvede olan, akademik titizlik açısından toz kondurulamayan Boğaziçi Üniversitesi’nde...
İntihal yapılarak yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerine “GEÇER” not mu veriliyor?
*
En çok merak ettiğim soru ise şudur:
*
Üniversite önünde günlerdir sırtlarını dönerek eylem yapan öğretim üyeleri arasında...
Melih Bulu’nun yüksek lisans ve doktorasına imza atan hocalar var mı, yok mu?
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