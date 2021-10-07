Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
*
ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
*
DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
*
BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
*
Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
*
Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
*
- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
*
- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
*
- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
*
Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
*
Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
*
Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
*
Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
*
Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu
Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Her görüşe saygı, buranın en önemli özelliğidir.
*
Buranın her köşesinden hümanizm fışkırır.
*
Burada yapılan eylemler, zekâ doludur.
*
Şiddet, buranın kapısından bile geçmez.
*
Türkiye’nin en zeki çocukları, buradadır.
*
Bütün bunlar söylendi, söylendi, söylendi.
*
Ve en sonunda gelinen yer şurası oldu:
*
Güya protesto adına Rektör’ün makam aracının üzerine çıkıp çılgınca debelenen vandal tiplerin sergilediği anlamsız tepinmeler...
DÜN ‘GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER’ GÜNÜYDÜ
1918 yılı.
İstanbul işgal altındaydı.
Dolmabahçe önünde...
22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan zırhlısı demirlemişti.
Atatürk, bunlara şöyle bir bakıp...
“Geldikleri gibi giderler” demişti.
*
Dün “Geldikleri gibi giderler” sözünün gerçekleştiği günün yıldönümüydü.
*
98 yıl sonra bugün...
Kim “Geldikleri gibi giderler” tarafındadır?
*
“Geldikleri gibi giderler”i, içerideki siyasi rakiplerine karşı sopa gibi sallayanlar mı?
Yoksa...
İngiliz, İtalyan, Fransız, Yunan tarafından gelen haksız taleplere karşı dimdik duranlar mı?
*
Bunun üzerine iki dakika düşünmeye ne dersiniz?
LAİKLİKLE UĞRAŞAN ORTADA KALIVERİYOR
İKTİDAR kanadından ne zaman laiklikle ilgili tartışmalı bir açıklama gelse...
Önce MHP Lideri Devlet Bahçeli, ardından da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gerekeni fazlasıyla söylüyorlar.
Ve laiklikle ilgili ileri geri laflar edilmesinin önünü kesiyorlar.
*
Sonuç?
Sonuç şudur:
*
Laikliğe dil uzatanlar, hükümet cephesinde yalnızlığa mahkûm oluyorlar.
BAŞAK DEMİRTAŞ
CHP’li eski milletvekillerinden Aydın Ayaydın’ın T-24 için yazdığı son yazıda şöyle bir cümle yer alıyordu:
*
“HDP’nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş.”
*
Yazının yayınlandığı tarih:
2 Ekim.
*
Dün 6 Ekim’di.
Ve Başak Demirtaş, muhalefetin popüler kanalında konuk olarak ağırlanıyordu.
*
Neler oluyor yahu?
Yoksa Aydın Ayaydın’ın kehaneti, doğru mu çıkacak?
KESEEERRRR!
ÖNCEKİ gün pek işim yoktu.
Mustafa Keser’in anlattıklarını dinledim.
Bülent Ersoy’la yaptığı programın niye yürümediğini anlatıyor ve Bülent Ersoy’a verip veriştiriyordu.
*
Mustafa Keser’in anlattığından öğrendiğime göre...
Bülent Ersoy, Mustafa Keser’e yönelik bir şey söyleyeceği zaman...
“Keseeeeerrrrr” diye bağırıyormuş.
*
Bu bilgiyi aldığım andan beri...
Kulaklarımda çınlıyor Bülent Ersoy’un “Kessseeeerrrr” diye haykırışı.
SERENAY’LI AKBANK REKLAMINI İZLERKEN MIRILDANDIKLARIM
Durup dururken bütün mahallenin dans ettiği Hint filmleri gibi bir reklam.
*
Ama bu Akbank reklamından ziyade Serenay reklamı gibi olmuş.
*
Gençlik dizileri şapşallığı diye bir şey var ya... Hah işte öyle bir şey.
*
“Seviyorsun madem e tak bir yüzük” cümlesini duyunca kahveyi püskürttüm.
*
Ben hayatımda hiç bu kadar antipatik bir “kalp hareketi” görmedim.
WHATSAPP ÇÖKÜNCE
Nereden yürüyeceğimizi bilemez olduk.
Taş devrine dönmüş gibi SMS’e yüklendik.
Yakınıyorduk yoğunluktan, yoğunluğu arar hale geldik.
BiP’e, Telegram’a geçerek hızlı bir ihanet sergiledik.
Gruplardaki dedikodulardan mahrum kaldık.
“Biz eskiden ne yapıyorduk yahu?” sorusuna cevap aradık.