“Birazcık efendi ol, bırak elinden şu sazı”

Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
Birazcık efendi ol bırak elinden şu sazı
“Ekrandaki Muharrem Sarıkaya’yı betimle” deseler...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Üslubu, karşısındakine çekidüzen verdirecek denli aşırı naziktir.
*
Mesela...
Yaklaşımlarında en küçük bir falso bile bulamazsınız.
*
Ekranda hiç delirmez, hiç asabileşmez.
Bir saniyecik olsun çirkinleşmez.
Ne çirkinleşmesi yahu!
“Siz”den “sen”e geçmeyi bile aklının ucundan geçirmez.
*
Televizyon ekranından tanıdığım Muharrem Sarıkaya buydu, bundan ibaretti.
*
Peki ya ekran arkası?
Onu da artık biliyorum.
Bütün Türkiye gibi ben de gördüm.
*
Kameraların kendisini çekmediği bir anda program için çalışan bir emekçiye öyle bir hırsla vurdu ki Muharrem Sarıkaya...
Şaşkınlıktan elimdeki telefonu düşürüyordum az daha.
*
Asimetrik nezaketten muazzam bir barbarlığa ışık hızında bir geçiş. Dillere destan kibarlıktan müthiş bir magandalığa anında kayış.
*
Meğer kameraların kendisini çektiği anda “Karıncaezmez Şevki” rolü yapan bu adam, kameraların kendisini çekmediği anlarda kamera arkasında çalışan bir emekçiyi kalpsizce, insafsızca, vahşice ezmeye meyyal tipin tekiymiş.
*
Meğer bütün o nezaketten kırılmalar, mesafeli kibarlıklar, ölçülü hitaplar falan... Hepsi ama hepsi tiyatroymuş.
*
Görüntüyü izleyince çok ama çok öfkelendim.
*
Fakat öfkemin nedeni...
Kişilik bozukluğuna varan bu riyakârlık değildi. Sınırlarda dolaşan bu samimiyetsiz haller de değildi.
Öfkemin nedeni başkaydı ve ne olduğunu tam olarak bilemiyordum.
*
Biraz üstünde durunca, biraz düşününce buldum nedenini!
*
Kendinden azıcık üstte olana “Aman efendim, yaman efendim” türü bir üslup, kendinden azıcık altta olana ise elinin tersiyle çakış.
İşte tam olarak buydu öfkemin temel nedeni!
*
Yani adamın gözü dönüyor ama o kadar da dönmüyor!
Kime karşı nazik olacağının, kime karşı maganda olacağının sımsıkı bilincinde!
Gözü dönerken bile hesap kitap yapıyor ve asla hesap hatası yapmıyor!
*
Gözü alt üst dinlemeden dönse... Önüne gelene bin tekme atacak denli delirse... Amir / memur hiç bakmadan çileden çıksa...
Kendisine...
“Kişiliğini bastırıyorsun. Bu bir hastalık. Git de bir tedavi ol” derdim.
*
Fakat bin türlü hesap kitap içeren bu aşırı kontrollü göz dönme vakası karşısında...
Kendisine sadece bir Ahmet Kaya şarkısıyla seslenmekten başka yapacak bir şey bulamıyorum:
*
“Birazcık efendi ol, bırak elinden şu sazı”
FATMA ŞAHİN’E DE BİR ÇİFT SÖZÜM VAR
ÇOK severim Fatma Şahin’i.
Çalışkanlığını, işine odaklı oluşunu, kuşatıcılığını falan takdir ederim.
*
Muharrem Sarıkaya’nın davranışı karşısında...
Buz kestiğinin, donup kaldığının farkındayım.
*
Ama insan, şaşkınlıktan çıkar çıkmaz...
“Ne yapıyorsunuz Muharrem Bey? Hiç yakışıyor mu size? Neden şiddet uyguluyorsunuz?” falan demeyi nasıl olur da aklına getirmez?
*
Nasıl olur da...
Karşısındaki insanın sınırlarda gezinen bu kişilik bozukluğu karşısında hiç değilse ürküp korkmaz ve programı terk edivermeyi düşünmez?
*
Nasıl olur da...
Olay çıkarmadan da olsa anında minik bir tutum almaz?
“BÜYÜK LİDER” İDİ “KABİLE REİSİ” OLDU
ALİ Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şöyle demiş:
*
“Reis, reis diyorlar. Herhalde kabile reisini kastediyorlar.”
*
Bu Ali Babacan...
Erdoğan hükümetlerinde bakanken ne diyordu?
“Kıymetli liderimiz... Büyük lider... Müthiş bir liderlik yapıyor” falan.
*
Aynı Ali Babacan, bugün çıkmış, “kabile reisi” diyor.
*
Ali Babacan, bir türlü beklediği çıkışı yapamıyor ya...
Bunun sırrı galiba düşüncesizliğinde yatıyor.
*
Birazcık düşünceli olsa... Kendi kendisine şunu telkin eder: “Ben Erdoğan’a liderimiz demiş adamım. Bari hakkında konuşurken biraz daha dikkatli olayım. Kaba saba benzetmeler yapıp da eskiden kendisi hakkında söylediklerimi akıllara getirmeyeyim.”
TÜSİAD DEVREYE GİRİNCE
- Geçmişten bugüne kadar getirdiği bagajı nedeniyle kime vurursa o kazanır.
*
- Bu zamana kadar geliştirdiği aşırı suskunluk nedeniyle “Bu zamana kadar neredeydin?” sorusuna muhatap olur.
*
- Hep kendi çıkarını düşünen imajı nedeniyle yanına yöresine birilerini çekme ihtimali sıfırdır.
*
- Olağanüstü durumlardan olağanüstü vazifeler çıkaran genel tutumu nedeniyle “Neler oluyor yahu?” dedirtir.