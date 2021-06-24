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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir
GeriAhmet HAKAN Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

24 Haziran 2021

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyarmış.

Demiş ki:

*

“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”

Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

Tam olarak ne demek istiyor Akşener?

Pek anlayamadım.

*

Erdoğan’a, “Yerli aşı üzerinden propaganda yapma” mı demek istiyor acaba?

*

İyi ama yerli aşı üzerinden propaganda yapmak, Erdoğan’ın hakkı değil mi?

Dünyada çok az sayıda ülkenin geliştirebildiği bir aşıyı geliştirmiş Türkiye.

Erdoğan, bunun havasını atmayacak mı?

*

Meral Akşener, Erdoğan’a bu tür bir çağrıda bulunmak yerine...

Yerli aşı konusunda Erdoğan’dan daha fazla gurur duyduğunu gösterse...

Yerli aşı sevincini, sadece Erdoğan’a bırakmamayı tercih etse...

Yerli aşıyı üreten biliminsanlarımızı bağrına bassa...

Yerli aşı için “emeği geçenlere bin teşekkür” dese...

“Olmasın” dediği algı operasyonlarını küt diye tersine çevirir.

*

Üstüne üstlük...

Gayet düzgün, gayet milli, gayet Türkiyeci, gayet inandırıcı, gayet hakkaniyetli, gayet şık, gayet kuşatıcı, gayet müspet bir tutum da almış olur.

MÜZİK RACONU

GECENİN ikisinde, üçünde sonuna kadar açık müzikle bütün bir mahallenin esir alınmasına sonuna kadar karşıyım.

Bunun bir sınırlaması olmalı ve sağlam bir kurala bağlanmalı.

“Saat 24.00’ten sonra etrafı rahatsız edecek tarzda müzik yayını yapılamaz” denilmeli.

Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

Ama koskoca ülke için genel düzenleme de yapılmamalı.

İstisnalar mutlaka gözetilmeli.

*

Mesela gece kulüpleri var. Saat 23.00’ten sonra faaliyet gösteren.

Onlar için özel bir düzenleme şart.

Tabii ses yalıtımı konusunda önlem almayı zorunlu tutarak.

*

Turizm bölgelerimiz var.

Mesela Bodrum... Mesela Çeşme... Mesela Antalya...

Ve daha niceleri...

Saat 24.00’ten sonra müzik, oraların en önemli eğlence ve geçim kaynağı.

Oralar için de özel düzenlemeler yapılmalı.

*

Bu söylediklerimin salgın tedbirleriyle alakası yok.

Salgın olsa da olmasa da...

Türkiye’nin bu soruna el atması ve mantıklı kurallar içinde çözmesi gerekir.

Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

REHBERLERİM

SEDAT ERGİN: Sezgin Baran Korkmaz davasını titizlikle inceliyor. İlk yazısı dün Hürriyet’te çıktı. Bu konuda rehberimdir kendisi.

YILDIZ ECEVİT: “Orhan Pamuk’u okuyorum, bir şey anlamıyorum” diyenlere hep kendisinin kitabını önerirdim. Vefat etmiş. Nur içinde yatsın.

Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

ŞENER ŞEN - EZGİ MOLA - HALUK BİLGİNER

“ÜNLÜLER aşı kampanyasında yer alacak” cümlesini işittiğim andan itibaren...

Hep şu soruyu soruyordum kendi kendime:

*

Bu denli kutuplaşmış bir memlekette her kesimin önem vermediği, bir iki mırın kırın dışında herkesin üzerinde mutabık olacağı, kamuoyunun huzuruna çıktıklarında kimsenin yadırgamayacağı...

İsimleri bulmak mümkün olabilir mi acaba?

*

Meğerse mümkünmüş.

*

İşte bakın:

Bu kapsama girebilecek nitelikte üç isim bulunmuş bile.

*

Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer...

Aşı kampanyasının öncüleri olmuş.

*

Demek ki neymiş?

Ne kadar kutuplaşırsak kutuplaşalım...

Bütün kutupların “evet” diyecekleri ünlülerimiz varmış.

Enseyi karartmaya gerek yokmuş demek ki.

AŞAĞILIK İŞLER

FOTOĞRAFLARDAN biri...

“Fransa’da yasaklar kalkıyor” haberinin.

Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

Fotoğraflardan biri de...

“Türkiye’de yasaklar kalkıyor” haberinin.

Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

Reuters’ın bu yaptığı...

Habercilik falan değildir. Aşağılık bir iştir.

AK PARTİ’NİN MASASINDAKİ ANKETLER NE DİYOR?

AK Parti’nin elindeki anket sonuçları ne diyor? AK Parti’de düşüş var mı? Varsa ne boyutta?

*

İşte bu soruların cevabını almak için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e başvurdum. Şen, Tarafsız Bölge’de AK Parti’nin masasındaki anketlerin sonucunu açıkladı. Dikkatinize sunuyorum:

*

Elimizde yapılmış çeşitli anketler var. Bu anketlerde AK Parti’nin oyu yüzde 38/yüzde 40 arasında değişiyor.

*

AK Parti, yüzde 49’u görmüş bir parti. Buna bakarsak büyük düşüş diyebiliriz. AK Parti, son seçimde yüzde 42.5 oy aldı. Buna göre de düşüş var ama daha az oranda.

*

AK Parti’nin yüzde 20’leri gördüğü doğru değil. Yaptığımız hiçbir araştırmada yüzde 38’in altını görmedik.

*

Diğer partilerin oylarına gelince... CHP’nin oyu yüzde 22/yüzde 25 civarında. İYİ Parti’de küçük bir kıpırdama var: Yüzde 11 civarında. MHP yüzde 8/yüzde 9 civarında. HDP yüzde 10’a taht kurmuş durumda.

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Şenol Güneş için yazdım: Ne zaman istifa edilir ne zaman istifa edilmez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Haziran 2021
Eğer grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

EZİP GEÇERSEN NE OLUR?

EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

Gol yağdırmışsan...



Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...

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Silahla poz verenlerden korkmalı mıyız korkmamalı mıyız?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Haziran 2021
İki hafta önce...

Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.

*

Yazıda şöyle demiştim:

*

“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”

*

“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.

Temel kaygısı buydu yazının.

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Aslanlar ha! Aslanlar ha!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Haziran 2021
HDP İzmir il binasında...

Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.

*

Lanetledik.

Lanetliyoruz.

Lanetleyeceğiz.

*

Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.

Oysa

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Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Haziran 2021
En son HDP’ye yönelik saldırının faili olan katilin fotoğrafları çıktı ortaya.

Elinde silahla poz veriyor adam.

*

Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.

Eline silahı kapan pozunu veriyor.

Makineli tüfekler, tabancalar falan.


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Puslu havanın çakalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Haziran 2021
Bugünlerde ortada bir parça puslu hava ve çokça da karambol var ya...

İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...

*

İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.

Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.

*

Şunun farkındayım:

*

Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda

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Meyhane tebliğcileri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Haziran 2021
Kendilerine “Tebliğciler” adını veren bir grup var.

Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.

Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.

Üç beş sakallı, cübbeli adam...

Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.

Ve başlamışlar tebliğe...

*

Hitapları gayet nazik.

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En görgüsüz davranış listesinin bir numarası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Haziran 2021
“En görgüsüz davranışlar” diye bir liste yapmam istenseydi...

Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:

*

“Plaja helikopterle inmek.”

*

Çünkü bana göre...


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Artık hiç kimsede ‘Atıyoruz bari usturuplu atalım’ kaygısı yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Haziran 2021
İki koca gazete manşet atmış:

“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”

*

Nedir bu haberin kaynağı?

Şudur:

CHP’nin hazırladığı bir rapor.

*

Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.

*

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Manşet müdafaası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Haziran 2021
Konya’nın bozkırına milyonlarca dolarlık yatırımı yapmışlar mı?

Yapmışlar.

*

Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?

Yönelmişler.

*

Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?

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Kahrolası bir geyik: Doğulular şöyle batılılar böyle

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Haziran 2021
Geçen akşam elimde kumanda, televizyon kanalları arasında minik bir gezintiye çıkmıştım.

Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.



Şöyle bir şey diyordu:

*

“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”

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Bizim millet proje sever

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Haziran 2021
Kanal İstanbul’a karşı çıkmak, muhalefetin bileceği bir iştir.

Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.

Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

*

Sorun şuradadır:

Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.

*

Yani demem o ki...

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Selamı sabahı sakın kesmeyin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Haziran 2021
Geçenlerde bir Kemal Kılıçdaroğlu videosu izliyordum.

Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:

*

“Bunlarla selamı sabahı kesin.”

Bunu duyunca “Eyvah” dedim.

Hem memleket için...

Hem de CHP için...

*

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19 yıllık siyaset pratiğinin öğrettiği beş şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Haziran 2021
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...

BİR: Olmuyor olamıyor

Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...

Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.

*

İKİ: Hızlandırmıyor

Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...

İktidarın gidişini hızlandırmıyor.

*

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Akşener’in stratejisi: Biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Haziran 2021
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, elini açık etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:

*

- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.

*

- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.

*

Peki bu teklifin...

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Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerler midir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Haziran 2021
Sosyal medyada dolaşırken bir habere rastladım.

Haber aynen şöyleydi:

*

“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.

*

Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.


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Erdoğan karşısında kimi görmek ister

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Haziran 2021
Kılıçdaroğlu’nu kesin ister.

- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.

*

- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.



*

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Hasan Saltık ah!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Haziran 2021
Hasan Saltık denilince...

Benim aklıma şunlar gelir:

*

- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.

*

- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.

*

- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.

*

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Ali Babacan’ın ömrü sanki Alman Yeşiller Partisi’nde geçmiş gibi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Haziran 2021
Ali Babacan, çevrecilik açısından hükümeti eleştirmiş.

Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:

*

“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”

Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!

*

O Ali Babacan ki...

AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.

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Özgür Özel’den Bakan Varank’a sürpriz alo

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Haziran 2021
CHP’li Özgür Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı telefonla aradı.

Şunları söyledi:

*

- Sayın Bakan!

- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.

- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.

- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.

- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.

-

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