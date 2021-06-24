Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
*
İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
*
Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
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- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
*
Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
*
“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
*
Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
*
- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
*
Benim aklıma şunlar gelir:
*
- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
*
- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
*
- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
*
Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyarmış.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a, “Yerli aşı üzerinden propaganda yapma” mı demek istiyor acaba?
*
İyi ama yerli aşı üzerinden propaganda yapmak, Erdoğan’ın hakkı değil mi?
Dünyada çok az sayıda ülkenin geliştirebildiği bir aşıyı geliştirmiş Türkiye.
Erdoğan, bunun havasını atmayacak mı?
*
Meral Akşener, Erdoğan’a bu tür bir çağrıda bulunmak yerine...
Yerli aşı konusunda Erdoğan’dan daha fazla gurur duyduğunu gösterse...
Yerli aşı sevincini, sadece Erdoğan’a bırakmamayı tercih etse...
Yerli aşıyı üreten biliminsanlarımızı bağrına bassa...
Yerli aşı için “emeği geçenlere bin teşekkür” dese...
“Olmasın” dediği algı operasyonlarını küt diye tersine çevirir.
*
Üstüne üstlük...
Gayet düzgün, gayet milli, gayet Türkiyeci, gayet inandırıcı, gayet hakkaniyetli, gayet şık, gayet kuşatıcı, gayet müspet bir tutum da almış olur.
MÜZİK RACONU
GECENİN ikisinde, üçünde sonuna kadar açık müzikle bütün bir mahallenin esir alınmasına sonuna kadar karşıyım.
Bunun bir sınırlaması olmalı ve sağlam bir kurala bağlanmalı.
“Saat 24.00’ten sonra etrafı rahatsız edecek tarzda müzik yayını yapılamaz” denilmeli.
Ama koskoca ülke için genel düzenleme de yapılmamalı.
İstisnalar mutlaka gözetilmeli.
*
Mesela gece kulüpleri var. Saat 23.00’ten sonra faaliyet gösteren.
Onlar için özel bir düzenleme şart.
Tabii ses yalıtımı konusunda önlem almayı zorunlu tutarak.
*
Turizm bölgelerimiz var.
Mesela Bodrum... Mesela Çeşme... Mesela Antalya...
Ve daha niceleri...
Saat 24.00’ten sonra müzik, oraların en önemli eğlence ve geçim kaynağı.
Oralar için de özel düzenlemeler yapılmalı.
*
Bu söylediklerimin salgın tedbirleriyle alakası yok.
Salgın olsa da olmasa da...
Türkiye’nin bu soruna el atması ve mantıklı kurallar içinde çözmesi gerekir.
REHBERLERİM
SEDAT ERGİN: Sezgin Baran Korkmaz davasını titizlikle inceliyor. İlk yazısı dün Hürriyet’te çıktı. Bu konuda rehberimdir kendisi.
YILDIZ ECEVİT: “Orhan Pamuk’u okuyorum, bir şey anlamıyorum” diyenlere hep kendisinin kitabını önerirdim. Vefat etmiş. Nur içinde yatsın.
ŞENER ŞEN - EZGİ MOLA - HALUK BİLGİNER
“ÜNLÜLER aşı kampanyasında yer alacak” cümlesini işittiğim andan itibaren...
Hep şu soruyu soruyordum kendi kendime:
*
Bu denli kutuplaşmış bir memlekette her kesimin önem vermediği, bir iki mırın kırın dışında herkesin üzerinde mutabık olacağı, kamuoyunun huzuruna çıktıklarında kimsenin yadırgamayacağı...
İsimleri bulmak mümkün olabilir mi acaba?
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Meğerse mümkünmüş.
*
İşte bakın:
Bu kapsama girebilecek nitelikte üç isim bulunmuş bile.
*
Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer...
Aşı kampanyasının öncüleri olmuş.
*
Demek ki neymiş?
Ne kadar kutuplaşırsak kutuplaşalım...
Bütün kutupların “evet” diyecekleri ünlülerimiz varmış.
Enseyi karartmaya gerek yokmuş demek ki.
AŞAĞILIK İŞLER
FOTOĞRAFLARDAN biri...
“Fransa’da yasaklar kalkıyor” haberinin.
Fotoğraflardan biri de...
“Türkiye’de yasaklar kalkıyor” haberinin.
Reuters’ın bu yaptığı...
Habercilik falan değildir. Aşağılık bir iştir.
AK PARTİ’NİN MASASINDAKİ ANKETLER NE DİYOR?
AK Parti’nin elindeki anket sonuçları ne diyor? AK Parti’de düşüş var mı? Varsa ne boyutta?
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İşte bu soruların cevabını almak için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e başvurdum. Şen, Tarafsız Bölge’de AK Parti’nin masasındaki anketlerin sonucunu açıkladı. Dikkatinize sunuyorum:
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Elimizde yapılmış çeşitli anketler var. Bu anketlerde AK Parti’nin oyu yüzde 38/yüzde 40 arasında değişiyor.
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AK Parti, yüzde 49’u görmüş bir parti. Buna bakarsak büyük düşüş diyebiliriz. AK Parti, son seçimde yüzde 42.5 oy aldı. Buna göre de düşüş var ama daha az oranda.
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AK Parti’nin yüzde 20’leri gördüğü doğru değil. Yaptığımız hiçbir araştırmada yüzde 38’in altını görmedik.
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Diğer partilerin oylarına gelince... CHP’nin oyu yüzde 22/yüzde 25 civarında. İYİ Parti’de küçük bir kıpırdama var: Yüzde 11 civarında. MHP yüzde 8/yüzde 9 civarında. HDP yüzde 10’a taht kurmuş durumda.