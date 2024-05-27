Beni de uyutun saçmalığı

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Bakınız: Ajda Pekkan, Deniz Çakır falan.

*

Neden böyle yapıyorlar?

Bazılarının amacı gündeme gelmek, bazılarının amacı gündemde kalmak, bazılarının amacı hatırlanmak.

Nasıl olsa herhangi bir bedeli yok.

Söylüyorsun, dikkat çekiyorsun, konuşuluyorsun ve şahane biçimde gündem oluyorsun.

Oh mis!





*

“Beni de uyutun” diyenlerin hepsi böyledir diyemem. Bazıları kuşkusuz samimiler, iyi niyetliler.

Çarpıcı bir çıkış yaparak bir etki yaratmak istiyorlar.

Sarsıcı bir çıkış yaparak bir sonuç almak istiyorlar.

*

Oysa yaptıkları bu tür çıkışlar, tam tersi bir etkinin ortaya çıkmasına yol açıyor.

“Yok artık, daha neler” dedirten bu tür mübalağalı çıkışlar, konuyu sulandırıyor.

Maksat hasıl olmuyor.

*

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Hayvanları tabii ki çok seviyoruz. Onların canlarına kıyılmamasını tabii ki istiyoruz.

Ama bunu yaparken konuyu “insan” ile “hayvan”ı bir tutmaya kadar vardırmaya ne gerek var ki?

*

Bir köpeğin hüzünlü bakışından söz etmek, bir sanatçının “Beni de uyutun” tarzı çıkışından bin kat daha etkilidir.

*

Bir köpeğin sevilme ihtiyacından söz etmek, bir sanatçının “Önce beni uyutun” demesinden on bin kat daha etkilidir.

*

“Ne kadar mübalağalı bir şey söylersem, çıtayı ne kadar yükseltirsem... O kadar etkili olurum” anlayışı, işe yarayan bir anlayış değildir.

Fazla mübalağa, fazla çıta yüksekliği...

“Yok artık, daha neler” dedirtir. Toplumsal kayıtsızlığa yol açar. Duyarlılığı azaltır. Konuyu sulandırır.

KÜSKÜN VE ÖFKELİ ÇOCUK: HANZALA

Kimdir Hanzala? Bir çizgi karakterdir.

*

Hanzala karikatürlerinde şu iki şey hiç değişmez:

*

BİR: Hanzala’nın arkası hep dönüktür. İKİ: Hanzala elini hep arkadan bağlar.

*

İtirazı vardır Hanzala’nın ama eyvallahı yoktur. “Büyümez esir çocuklar” der gibi her zaman 10 yaşındadır.

Bir çığlıktır Hanzala. Alttan almayan bir çığlık. Bir sitemdir Hanzala. Pervasız ve minnetsiz bir sitem. Bir itirazdır Hanzala. Net ve ödünsüz bir itiraz.

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Hanzala’nın çizeri Filistinli Naci El-Ali’dir.

O Naci El-Ali ki...

İşgali görmüş, sürgüne maruz kalmış, mülteci kamplarında yaşamıştır.

En sonunda bir karikatür sanatçısı olarak dünyaya “Hanzala” karakteriyle seslenmiştir.

Hanzala, Filistin mücadelesinin sembolü haline gelmiştir.

*

22 Temmuz 1987’de Londra’da katledildi Naci El-Ali.

Faili meçhul bir suikast olarak kayıtlara geçti ama aslında faili meşhur bir suikasttı. Çünkü bütün parmaklar Mossad’ı gösteriyordu.

*

Naci El-Ali’nin Hanzala karikatürleri, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Samed Karagöz’ün küratörlüğünü yaptığı bu serginin İstanbul’da da açılmasını bekliyoruz, istiyoruz.

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ÇOK İŞE YARAYAN BİR CÜMLE

- Uzun uzun cevap vermeye üşendiğiniz anlarda...

- Kafası karmakarışık bir tipin saçmalamalarıyla karşılaştığınızda...

- Zorla size bir şeyler empoze etmeye çalışanlara...

“Gibi” dizisinin şu harika repliğini söyleyin yeter:

*

“Seni hiç dinlemedim ama bence haksızsın.”

*

Süper işe yarıyor.

DEVLET BEY’İN TECAHÜLÜARİFANE YAKLAŞIMI

Tecahülüarif nedir?

Şudur: Bilmezlikten gelme.

*

Bu bir sanattır. MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu sanatı “köpeklerin uyutulması” konusunda şahane biçimde yapmış. Şöyle diyerek:

*

“Köpekleri uyutacaklarmış. Ama bu uyutma nedir? Kim yapacak? Sınırı ne kadar? Kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz. Anadolu’ya gidin. Genellikle öğle sıcağında uyurlar bu köpekler.”

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Tecahülüarifanenizle gülümsettiniz bizi Devlet Bey.





EN ANLAMLI ZAMANDA EN ANLAMLI MEKÂNDA EN ANLAMLI BULUŞMA

Zaman: 27 Mayıs darbesinin yıldönümü. Yer: Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yani Yassıada). Buluşma amacı: Gençlerle Türkiye’nin yeni anayasasını konuşmak.

*

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı kutluyorum.

Böyle bir günde, böyle bir yerde, böyle bir içerikte etkinlik düzenlediği için.

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27 Mayıs’ta... Vesayetin millet iradesini yargıladığı yerde... Gençlerin yeni anayasayı konuşması... Cuk oturmuş. Gerçekten cuk oturmuş.

JENNİFER LOPEZ’İN ‘ATLAS’ FİLMİ HAKKINDA

- Yapay zekâyla ilgili öyle kötü bir film ki... Yapay zekâ bile ciddiye almaz.

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- Klişeler sarmış filmin dört yanını... Kafayı zerre kadar yormadan izlemek mümkün.

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- Film sırasında kahve koymaya git, telefonla konuş falan... Hiçbir şey kaçırmış olmuyorsun.

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- Oyunculuğu o kadar kötü ki Jennifer Lopez’in... Sürekli görüntüsünü kritik etmek durumunda kalıyorsun.