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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bekir Coşkun’un ardından

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Bekir Coşkun’un ardından

20 Ekim 2020

Yazdığını okutturmak...

Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.

*

Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.

Bekir Coşkun’un ardından

*

Yazıyla var olmak...

Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.

*

Yazıyla var olmanın profesörüydü Bekir Coşkun.

*

Kurdun, kuşun, kedinin, köpeğin... Yani sesi çıkmayanların sesi olmak...

Mühim, çok mühim bir görevdir.

*

Hayvan sevgisinde bayrağı ilk açandı Bekir Coşkun.


ADİL GÜR İÇİN FETVA LÜTFEN

CUMHURBAŞKANLIĞI sistemi için yapılan tarihi oylamadan önce...

Şu sonucu açıklamıştı Adil Gür adlı ünlü anketçimiz:

Bekir Coşkun’un ardından

*

- EVET: YÜZDE 60.8

*

- HAYIR: YÜZDE 39.2

*

Bu büyük fiyaskonun ardından...

Bir anketçi olarak Adil Gür’ü defterimden silmiştim.

O da zaten adını unutturmaya çalışmıştı uzun bir süre.

*

Kafayı Kıbrıs seçimleriyle yeniden kaldırdı.

Mustafa Akıncı’nın yüzde 60, Ersin Tatar’ın yüzde 40 alacağını söyledi.

*

Ve bingo!

Yine yanıldı.

Yanılma oranı yine muazzamdı, yine destansıydı.

*

Diyanet Fetva Hattı’na açıktan soruyorum:

*

İki kere üst üste destansı yanılma oranlarıyla yanılan bir anketçinin bir daha anket yapması caiz midir?


ŞİMDİ SIRA BIDEN’DA

AKINCI kaybetti.

*

Şahsım sevindi bu işe.

Bekir Coşkun’un ardından

*

Şimdi sırada aynı ekolü benimsemiş gibi duran Biden var.

*

O da kaybederse şahsım pek sevinecek.


ALEVİNİN YAPTIĞI YEMEK… GAYRİMÜSLİME RAHMET…

ALEVİNİN YAPTIĞI YEMEK

Densizin teki gittiği lokantanın sahibine, “Senin Alevi olduğunu bilmiyordum, bilsem senin yaptığın yemekten yemek yemezdim” demiş.

Bu ilkel, bu ayrımcı, bu yerlere batasıca anlayışa sahip şahsa sesleniyorum:

Ehil olmayanlara haramdır zaten o yemek.

Sen bana getir o yemeği...

Afiyetle, iştahla yerim ben Alevinin yaptığı yemeği...

Mişlen yıldızlı şeflerin elinden çıkmış gibi yerim ben Alevinin yaptığı yemeği...

*

GAYRİMÜSLİME RAHMET

Gayrimüslimler ölünce arkalarından rahmet dilenmezmiş.

Hangi kitapta yazıyor bu anlayış? Bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey varsa o da şudur: Allah’ın rahmeti sonsuzdur, engindir, deryadır...

O rahmeti gayrimüslimlerden esirgemek, Allah’ın rahmetinin sonsuzluğuna yakışmaz.

Ben dilerim.

Hem de gani gani dilerim. Fatiha da okurum.

Bunu yaptığım için Allah’ın beni cezalandıracağını bir salise bile aklımdan geçirmem.


ALLAH’IN BELASI ÇAPRAZ RETRO

İKİ gündür uyuyamıyorum.

*

Tam dalacağım, başlıyor bende az sonra deprem olacakmış hissi... Tam uyku için yatıyorum, başlıyor “Acaba korona olmuş muyumdur” vesvesesi... Tam kafayı yastığa gömeceğim, başlıyor tıkırtılardan bile evhamlar üreten bir gerginlik...

*

Nedir, ne oluyor falan derken...

Bu muammanın sebebini Zeynep Turan isimli astroloğumuzun sosyal medyada paylaştığı kısacık bir mesajda buldum.

*

Mesaj aynen şöyleydi:

“Gökyüzünde çapraz retro! Sanki bir şey olacakmış gerginliği verir. Uyutmaz!”

*

Hay Allah belanı versin senin e mi çapraz retro!

Düş yakamdan düş.

Uykuya hasret bıraktın kavim kardeşi.


EN GÜZEL ‘NASIL BAŞLADI/NASIL GİDİYOR’ PAYLAŞIMI

ÖNÜMDEN onlarca “Nasıl başladı/Nasıl gidiyor” paylaşımları geçip gidiyor.

Hepsine bakıyorum.

Dikkatlice.

Çok zekice, “cuk” oturmuş, harika paylaşımlar görüyorum.

Bekir Coşkun’un ardından

*

Ama birincilik Cüneyt Arkın Baba’nın...

Onun çizgisi gerçekten de bu iki fotoğraftaki gibi...


DAVUTOĞLU VE BABACAN ANKETLERDE NE DURUMDA?

KIBRIS seçimlerinin birinci ve ikinci turunu isabetle tahmin eden Optimar’ın son anketini gördünüz mü?

*

Sonuçlar şöyle:

*

AK Parti: 41.4/CHP: 23.8/HDP: 10.5/MHP: 9.5/İYİ PARTİ: 9.3

*

Peki ya Babacan’ın ve Davutoğlu’nun partileri?

Bekir Coşkun’un ardından

- Babacan’ın partisi: 1.5.

- Davutoğlu’nun partisi: 1.0

*

Anketlerde yüzde 2’lik hata payı oluyor.

Bu gerçeği de göz önünde bulundurursak...

Bugün itibarıyla...

Babacan’dan da Davutoğlu’ndan da bir numara çıkmayacak gibi. 

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Vali Bey’in alması gereken kurslar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Ekim 2020
Denizli Valisi, Denizli sokaklarında gerçekleştirdiği korona teftişinde şu iki olaya imza attı:

BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.

*

Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:



*

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Garo Paylan’a vicdani noktadan bir sesleniş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2020
Sayın Garo Paylan...

Ermenistan, bebekleri katlederken...

HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:

*

“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.

*

Sayın Garo Paylan...

Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?

“İki taraf da yapıyor”

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Peki, iyi tamam... Sunmayın halkoyuna

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ekim 2020
İyi niyetli bir yazı yazdım.

Dedim ki:

*

“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”

*



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Hiç utanmadan üstleniyorlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2020
Yangınlar çıktı.

- Börtü böcek, kurt kuş yandı.

- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.

- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.

- Evler, ocaklar söndü.

*

“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...

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Bozulur bu ateşkes

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2020
Dikkatinizi çekti mi?

Şu ana kadar...

Şu koca yeryüzünde...

Bir tek kişi bile...

“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.

Putin’i, Macron’u, Trump’ı...

Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...

Böyle bir şey demedi, diyemedi.

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Uyan da bak ey Denktaş başımıza gelen şu işe!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2020
Rauf Denktaş, bizim açımızdan şu iki şeyi temsil ediyordu:

- BİR: Statükoculuğu...

- İKİ: Çözümü çözümsüzlükte aramayı...



*

Şimdi Rauf Denktaş’ın koltuğunda

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Azerbaycan’dan üç kadın portresi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2020
Tarafsız Bölge’de üç Azerbaycan kadınını tanıdım.

Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...

Üçüne de hayran kaldım.

*

Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...

*

Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:

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Tarikatçıların devlette görev almasına dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2020
Bir tarikata ya da bir cemaate gönül vermiş bir insanın devlet kademelerinde görev almasına hiç karşı değildim ben.

Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...

*

Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.

FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:

*

Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...

Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.

*

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GATA’nın meczubuna dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2020
Adı Ali Edizer...

GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:

*

Adam, tam bir magazin düşkünü.

Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.

*

Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.

Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.

*

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Ayıptır ayıp

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2020
Bir sosyal medya hesabı var.

Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.

*

Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.



“Ali Erbaş şöyle dedi”

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Bir Paşinyan ağlıyor gözleri yaşlı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2020
“Paşinyan” sözcüğünü duyunca nedense aklıma ilk gelen şey kafiye uydurmak.

- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...

- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...

Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.



*

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300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2020
Azerbaycan’a 300 cihatçı gitmiş.

 

Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.

*

“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.



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Hasta sayısı vaka sayısı meselesine dair

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını dikkatle dinledim.

Bakan Fahrettin Koca...

Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.

*

Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.

Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

*

Sorun şurada:

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İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2020
Ermenistan...

- Haksız.

- İşgalci.

- Saldırgan.

*

Azerbaycan ise...

- Haklı.

- İşgale uğramış.

- Saldırıya cevap veriyor.

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‘Orada ne işimiz var’ sorusunun cevapları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Eylül 2020
Azerbaycan’da şöyle bir işimiz var:

 

Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.



*

Libya’da şöyle bir işimiz var:

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Mazlum Azerbaycan’ın yanındayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2020
Bir Azerbaycan duyarlılığım yoktu benim eskiden.

 

Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.

Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.

*

Ve şunu fark ettim:


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