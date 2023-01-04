Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlar Ahmet HAKAN Aslı Baykal’dan mesaj geldi
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Aslı Baykal’dan mesaj geldi

#Aslı Baykal#Kılıçdaroğlu#Deniz Baykal

Dünkü yazımda şöyle bir soru sormuştum:

Haberin Devamı

“Bir dedikodu dolaşıyor ortalıkta. Kemal Kılıçdaroğlu / Deniz Baykal görüşmesinde Deniz Baykal’ın ‘Kızım Aslı’yı milletvekili yapın’ dediği söyleniyor. Bu doğru olabilir mi acaba?”

*

Soruya yanıt, dün sabah Aslı Baykal’dan geldi.

Aslı Baykal’dan mesaj geldi

Kısacık bir mesaj göndermiş Aslı Baykal.

Mesaj şu:

*

“Günaydın Ahmet Bey. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal’ı ziyareti sırasında hiçbir şekilde adım gündeme gelmemiştir. Aslı Baykal.”

*

Bugün yazı günüm olmamasına rağmen bu önemli mesajı iletmek istedim.

YILLAR SONRA TOM VE JERRY’Yİ İZLEYİNCE

Kafayı çok taktığım bir konu daha var. Yazı günüm değil ama onu da yazmadan edemedim:

*

BEN de herkes gibi “Tom ve Jerry” çizgi filmiyle büyüdüm.

Aslı Baykal’dan mesaj geldi

*

Haberin Devamı

Bayılırdım bu çizgi filme... Fare Jerry’nin her defasında kedi Tom’u alt etmesini insafsız kahkahalarla karşılardım. Tom’a karşı en küçük bir empati geliştirmez, sürekli Jerry’den yana olurdum.

*

Geçenlerde yepyeni bir “Tom ve Jerry” filmi çekmişler. Teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak. Eski günlerin hatırına oturup izleyeyim dedim.

*

Kedim Sekter’in hayatıma girmesiyle birlikte iflah olmaz bir kedici olup çıktım ya... Bu durum, filmi izlerken de etkisini göstermeye başladı. Hissettiklerim şunlardı:

*

Fare Jerry’nin süper uyanık bir tip olarak gösterilmesine resmen uyuz oldum. Kedi Tom’un sürekli bir “kaybeden” olarak yansıtılmasına da fena içerledim. Kedi-fare oyununda fareden yana net tavır konmasına çok bozuldum. Zavallı Tom’la empati geliştirmekten helak oldum. Birazdan filmin yapımcılarına dokunaklı bir mektup yazacağım. Dünyanın tüm kedileri adına. 

#Aslı Baykal#Kılıçdaroğlu#Deniz Baykal
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Akşener, Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek mi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Satır aralarından çıkan sonuç şu

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Bu bir milat

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

6’lı değil tekli masa var

 FUAT BOL
FUAT BOL

İncili Gastronomi Rehberi dünyaya açılıyor

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ
TÜM YAZARLARIMIZ