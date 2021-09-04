Aşı karşıtlarının mitinginde açılması gereken pankart

Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
*
Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
*
İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
*
Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?
*
- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.
*
- DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.
*
- YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.
-
Uluslararası gözlemciler...
- Önce bir yıl dediler.
- Sonra üç ay dediler.
Büyük bir felaket.
*
Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.
Kayıplarımız var.
*
Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.
*
Şu anda yapılması gereken tek şey var:
Nasıl bir tuhaf duruş?
Şöyle bir şey:
*
Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.
“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.
*
Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.
Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Bir süre önce epey popüler olmuştu.
*
“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
Süreç şöyle işledi:
*
- Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.
- Bir süre olayın ayırdına varamadık.
- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.
- Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.
*
Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:
*
Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.
Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.
Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.
Tepin Allah tepin.
Aşı karşıtlarının mitinginde açılması gereken pankart
11 Eylül’te Maltepe’de miting var.
Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
*
Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
*
- VAKALARIN YÜZDE 80’İ: Aşı olmayanlar.
*
- HASTALARIN YÜZDE 90’I: Aşı olmayanlar.
*
- VEFAT EDENLERİN YÜZDE 90’I: Aşı olmayanlar.
*
O mitingde böyle bir pankart açılırsa...
Mitingin zehirleyen havasına şahane bir panzehir olur.
CİHAT TAMER’İN YAPTIĞI KÖTÜLÜK
FERHAN Şensoy, ideolojik tutumu olan bir sanatçıydı. Solcuydu. Muhalifti. Eleştireldi.
Buna rağmen ölümünün ardından...
Toplumun her kesiminde “Büyük bir sanatçıyı kaybettik” duygusu hâkim oldu.
Çirkince çıkıntılıklar yapanların sayısı hesaba katılmayacak kadar az kaldı.
*
Ne güzel!
Demek ki biz artık büyük sanatçılara veda etmesini öğreniyoruz.
*
Tam böyle bir duygu içindeydim ki...
Cihat Tamer’in Ferhan Şensoy’un cenaze töreninde Okan Bayülgen’in yanına sokulup “Ben de bir şeyler söylemek istiyorum” diyerek yaptığı konuşmaya rastladım.
Cihat Tamer, yaptığı kısacık konuşmada dini siyasete, siyaseti de tiyatroya alet ederek şöyle dedi:
“70 senedir ülkeyi din bağımlısı iktidarlar yönetiyor ama biz inadına tiyatro yapmaya devam ediyoruz.”
*
Neresinden tutsan elinde kalacak bir tez bu... O yüzden herhangi bir yerinden tutmayacağım. Sadece şunu söylemekle yetineceğim:
*
Cihat Tamer’in yaptığı kötülüktür.
Ferhan Şensoy’un vefatının ardından oluşan havayı bozmaya niyet etmiş bir kötülük.
ŞÖYLE OLUYOR BİZDE SİYASİ PROPAGANDA
- Kabaca yapılıyor, incelikli yapılmıyor.
*
- Hedefe odaklı yürümüyor, abanma usulü yürüyor.
*
- Yüklenmeye dayanıyor, stratejiye dayanmıyor.
*
- Karşıdakileri etkilemeyi değil, taraftarı coşturmayı hedefliyor.
AŞI / ÂŞIK
POSTA’da bir haber başlığı:
*
“Nesrin Cavadzade: Âşık olmak cesaret ister.”
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Ben bunu “Aşı olmak cesaret ister” diye okudum, iyi mi?
BENİMLE UĞRAŞACAĞINA ŞU SORULARA CEVAP VER TANJU
TÜRKİYE’nin gündelik hayatı, dini yaşamı, çoğulcu yapısı, özgürlük ortamı karşısında...
Taliban’ın baskıcı, müdahaleci, tek tipçi gündelik hayatının hiç şansı yoktur.
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Bunu vurgulamayı amaçlayan bir yazı yazdım dün. “Taliban bizden korksun, biz Taliban’dan niye korkalım ki” diye de başlık attım.
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Bolu’nun müptezelliği tescilli Belediye Başkanı Tanju Özcan, benim bu yazımın başlığının altına şu yorumu yaptı sosyal medyada:
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“Duayen gazeteci Ahmet Hakan :) Madem Taliban’dan korkmuyorsun, al evine üç Taliban teröristini, grupça selfie çekip Aleyna Tilki dinlersiniz. Ya da o kadar cesursan sen git Kabil’e yerleş. Taliban serden korksun civanım delikanlım.”
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Bu yorumunu okuduktan sonra Tanju için söyleyeceklerim şunlardır:
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Tanju!
Sen bırak Taliban’ı, korkmayı, Aleyna Tilki’yi falan da...
Söyle bakalım:
- Tüp bebek için senden yardım isteyen kadına karşı sergilediğin o ahlaksız tutum nedeniyle niye özür dilemiyorsun?
- Yaptığını marifet gibi anlatma müptezelliğin için niye en küçük bir nedamet göstermiyorsun?
- Yoksa her faşist gibi sen de özür dilersen küçüleceğini, yenilmiş olacağını mı varsayıyorsun?
- Partinin bile sahip çıkmadığı yaklaşımınla ilgili niye “Yaptık bir adilik, bir daha olmayacak, söz” falan demiyorsun, diyemiyorsun?
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Bırak benimle uğraşmayı da sen bu sorulara cevap ver Tanju.