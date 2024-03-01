Ali Yerlikaya izlenimleri I Polisime en havalı gözlüğü takın dedim

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Bakanlık sürecinin ilk dokuz ayını değerlendirdi. Ali Yerlikaya’yla ilgili izlenimlerimi yazıyorum.

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Çalışma arkadaşlarını motive etme konusunda bir numara. Başarılarını anlatırken onları ihmal ettiği tek bir an bile olmadı.

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Millete karşı şefkatli, suç örgütlerine karşı şiddetli. Genel yaklaşımının tüm özeti bu. Tüm vurgularında bu var.

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Samimiyet de samimiyetsizlik de ekranda çarpan etkisi yaratır. Yerlikaya’dan yansıyan samimiyetti.

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Ana başlıkları şunlar: PKK, FETÖ, DEAŞ ve bilumum terör örgütleri... Organize suç çeteleri... Düzensiz göçmenler... Uyuşturucu tacirleri...

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Lüks araçları polisin hizmetine vermişti. Bu araçların 13’ü Komançero çetesininmiş. Bir tanesi ise fenomenlerden gelmiş.

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Lüks araçlar konusunda şöyle diyor Yerlikaya: “Anket yaptık, yüzde 98 polise verilmesinden memnun. Polislere en havalı gözlüğü takın diyorum. Bu aracın distribütörü diyor ki, polisimize öyle yakıştı ki, tüm bakımları benden.”

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Baronlara diz çöktürüyor polis. Yerlikaya’nın bununla ilgili yorumu şu: “Diz çöktürülmesi gayet doğal bir durum. Bunların taptıkları tek şey para. Paranın verdiği güç bunlara ayrı bir kibir katıyor. Bu ‘Sizden daha büyük millet, kolluk, kanun, polis, savcı var’ demek. O yüzden böyle oturuyor ve vesikalık veriyor”.

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“Şekil yapmak” diye bir tabir var. Ali Yerlikaya da bu tabiri kullanıyor. “Kimse milletimize şekil yapamaz” diyor.

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Düzensiz göçmenlere karşı mobil merkezler oluşturma fikrini geliştirdi Yerlikaya. Bu uygulama çok başarılı olmuş ve yaygınlaştırılıyormuş.

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Ekran önünde çok rahat ve çok profesyonel Yerlikaya. Derdini basit, sade ve anlaşılır biçimde anlatmasını iyi başarıyor.

ALİ YERLİKAYA’NIN İLK KEZ AÇIKLADIKLARI

Bakanlık döneminde 125 terör eylemi engellenmiş. Bunların 91’i bombalı eylem.

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9 ayda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 107 tonmuş.

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İstanbul’da 10 bin MOBESE kamerası varmış. Bunu ilk etapta 50 bine, daha sonra 75 bine çıkaracaklarmış.

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Düzensiz göçün transit ülkesiydi Türkiye. Bakan Yerlikaya, “Rota değişti. Artık Türkiye, transit ülke değil” diyor.

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2025’te tüm polislere yaka kamerası takılacakmış. ASELSAN’ın geliştireceği kameralarda “yüz tanıma sistemi” olacakmış.

SON GÜNLERDE ÇOKÇA İŞİTTİĞİMİZ ŞEYLER

KİMSİN sen / Sen kimsin / Sen kimin borazanısın / Seni kim yolladı buraya / Senin sahibin kim / Kimsin sen / Asıl sen kimsin / Seni kim besliyor / Kimsin ya sen.

SEÇİM KAMPANYALARINDA VAZGEÇİLMESİ GEREKENLER

Projelerin anlatıldığı ansiklopedi gibi kitaplar. Yazık, günah. İsraf.

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Sokaklarda avaz avaz bağırtılan seçim otobüsleri. Kafa şişiriyor.

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Duvarlara asılan rastgele afişler. Kirlilik yaratıyor, başka bir şey değil.

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Bir tür tacize varan telefon mesajları. Açıp okumuyorsun bile.