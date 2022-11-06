AK Parti’nin HDP ile verdiği fotoğrafa dair

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Bunun üzerine özellikle AK Parti içinden homurtular yükseldi:

*

“Hani HDP şeytandı? Bu buluşma da neyin nesi? Bundan sonra muhalefeti HDP üzerinden nasıl eleştireceğiz? Şunu CHP yapsa demediğimizi bırakmaz mıydık?”

*

Bu homurtulara kısmen hak veriyorum.







Hak vermediğim kısmı ise şurası:

*

HDP’nin oyunu almak için HDP’ye başı sonu belirsiz göz kırpmak başka bir şey...

Anayasa değişikliği gibi başı sonu belli bir konuda görüşmek başka bir şey.

*

Hem ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı” manifestosunda?

*

“Kimlik siyaseti yerine birlik siyaseti... Kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyaseti... İnkâr siyaseti yerine kucaklama siyaseti... Tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyaseti... Nefret siyaseti yerine özgürlük siyaseti.”

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GEMİDEN DÜŞMEK



HAYAT dolu bir işinsanı olan Dilek Ertek, tatil için gittiği Tahiti’de devasa bir tur gemisinden düşerek denizde kaybolmuş.

*

Galataport’ta apartman büyüklüğündeki yolcu gemilerini uzaktan izlerken hep düşünürdüm.







“Bu gemilerden düşer mi insan? Düşerse sesini duyurabilir mi? Yardım eli uzatan çıkar mı?” falan diye.

*

Demek ki o kadar da boş bir düşünce değilmiş.

NE ZAMAN SEVDİĞİM BİR ÜNLÜYLE TANIŞSAM

- Hayal kırıklığı kaçınılmaz olur.

- Bir pişmanlık kaplar her tarafımı.

- “Keşke hiç tanışmasaydım” der dururum.

- Eski sevgimden pek eser kalmaz.

- Sevdiğim bir ünlüyü kaybetmiş olurum.



HAY AKSİ! ÜRETİM BANDI VARMIŞ



ÖNCE “Yapılamaz, hayal bu” dediler. Fabrika binası yapılmaya başlanınca “Burası anca tekstil atölyesi olur” dediler. Arabanın şekli şemali ortaya çıkınca bin tane kulp taktılar. Arabanın üretileceği anlaşılınca “Şusu şuradan, busu buradan... Nesi yerli bunun?” dediler. Otomotivde yerliliğin, fikri ve sınai haklara sahip olmak anlamına geldiğini öğrenince biraz sustular. Fabrika çalışmaya başlayınca bu sefer “Üretim bandı yok. Robotlar falan hikâye” dediler. Hatta ortaya çıkan otomobillerin gizlice İtalya’dan getirildiğini söylediler. En sonunda üretim bandının, robotların görüntüleri yayınlandı.

*

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Yatışırlar mı? Sakinleşirler mi? Susarlar mı? Hiç ihtimal vermiyorum.

Ve dört gözle bekliyorum bu sefer ne diyecekler diye.



HAMBURGERİMİ YEDİM BEKLİYORUM



TÜRK magazin tarihinin en unutulmaz cümlelerinden biri şuydu:

“Tostumu yedim, bekliyorum.”

Kim söylemişti, niye söylemişti? Unuttum. Ama cümle hafızamda kazılı.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kayıp sekiz saatini izah ederken hamburger yediğini söylemesi üzerine...







Hamburger üzerinden bayağı üzerine gidildi Kılıçdaroğlu’nun.

*

O da olayı muhteşem bir mavraya çevirerek...

Londra’da bir gençle hamburger yemesinin fotoğrafını paylaştı, altına da “Hamburgerimizi yedik” yazdı.

*

Aklıma Türk magazin tarihinin efsane repliği, “Tostumu yedim, bekliyorum”u getiren bu cümleden de anlıyoruz ki...

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Kemal Bey, kendisine yönelik eleştirilerden mavra çıkarmasını başarabiliyormuş.

İyi de madem böyle...

KRT’de sorulan “Londra’da kaybolacak mısınız?” sorusu üzerine bozulmak yerine neden mavra çevirmedi ki?

*

Yoksa sorun, mavra yapmayı içselleştirememe sorunu mu?

BEREN/KENAN PEMBESİ



BİR grup arkadaş bir araya geldik.







Buluşmanın başında da hiç siyaset konuşmama üzerine anlaştık.

*

Herkes telefonlarına gömülmüştü ki...

Aramızdan biri, “Beren’le Kenan’ın giydiği pembe kıyafet için ne diyorsunuz?” diye anket başlattı.

*

Sonuçları açıklıyorum:

*

Erkekler beğendi. Kadınlar burun kıvırdı.

İKTİDARIN MORALİNİ ARTTIRAN ŞEYLERİN YÜZDELERİ



- YÜZDE 20: Muhalefetin dağınıklığı.

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- YÜZDE 10: Kılıçdaroğlu’nun performansı.

- YÜZDE 20: Erdoğan’ın uluslararası liderliği.

- YÜZDE 10: Sosyal konut projesi.

- YÜZDE 10: “Yaparsa yine bunlar yapar” duygusu.

- YÜZDE 10: Enflasyon etkisini azaltan adımlar.

- YÜZDE 5: Altılı Masa kurgusunun doğurduğu bezginlik.

- YÜZDE 5: Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı.

- YÜZDE 10: Kılıçdaroğlu’nun İngiltere, Almanya gezileri.

HAKKINDA YAZMAK İSTEMEDİĞİM ŞEYLER



- Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu.

*

- Elon Musk ve mavi tik.

*

- Nükhet Duru ve tayt.

*

- Aşk ve toksik ilişkiler.

*

* Onur Ünlü ve sevgilisine tavsiyesi.

*

- Çin ve yeryüzüne düşecek füzesi.

- Londra ve tefecileri.

*

- Trump ve geri dönme ihtimali.

*

- Sinema festivalleri ve atılan siyasi nutuklar.