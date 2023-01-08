AK Parti rakip olarak kimi ister

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- SORU: Siz kendi aranızda “Keşke rakibimiz Kılıçdaroğlu olsa” türü muhabbetler çeviriyor musunuz?

- CEVAP: Hiçbir toplantımızda böyle bir konuşma yapmadık.

*

- SORU: Valla mı?







- CEVAP: Yemine gerek yok. Gerçekten öyle.

*

- SORU: Ama mutlaka bir biçimde konuşuyorsunuzdur. Rakip kim olacak konusu konuşulmayacak bir konu değil ki.

- CEVAP: Kendi aramızda yaptığımız kişisel sohbetlerde tabii ki bu konu geçiyor. Ama toplantılarımızda gündeme almadık, üzerinde hiç durmadık. Biz kendi işimize odaklanmayı tercih ediyoruz.

*

- SORU: Kendi aranızda konuşurken Ekrem İmamoğlu’nu “yaman bir rakip” olarak nitelendiriyor musunuz?

- CEVAP: Nitelendirmiyoruz. İstanbul’da kuvvetli bir icraat gerçekleştirseydi belki dikkate almaya değer olabilirdi. Ama İstanbul’un hali ortada. Bunca zamandır ortaya koyduğu pek bir şey yok. Zaafları görülüyor. Hırsının icraatının önünde gittiğinin herkes gibi biz de farkındayız.

*

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- SORU: Peki ya Mansur Yavaş?

- CEVAP: Kendisinin aday olmasını isteyenler bile “Aday olduğunda mümkün olduğunca konuşmamalı. Konuşmaktan kaçınmalı. Konuşursa yanarız” diyorlar. Böyle cumhurbaşkanı adayı mı olur?

*

- SORU: Kılıçdaroğlu kolay aday mı sizin için?

- CEVAP: En son “Altı lider, beraberce ülkeyi yönetecek” dediler. Yani ülkeyi komisyona havale edeceklermiş. Vaatleri bu. Bizim için asıl kolaylık buradadır. İsimlerde değil.

HDP’NİN ADAY ÇIKARMA KARARI NELERE YOL AÇAR



- Seçimin ilk turda bitme ihtimali azalır, ikinci tur ihtimali artar.

*

- Eğer seçim ilk turda biterse... Kazanan Erdoğan olur.

*

- İlk turda Millet İttifakı’nın adayının kazanma şansı pek olmaz. Çünkü Millet İttifakı, ilk turda HDP oylarının katkısından mahrum kalır.



İDEAL TELEFON KONUŞMASI SÜRESİ



NEW York Times, ideal telefon konuşma süresi önermiş:

8 dakika.

*

Ne kadar uzun!

*

Benim standartlarıma göre ideal telefon konuşma süresi 45 saniyeyi geçmemeli.

AMAN SEN ÖVME CELAL ŞENGÖR



“OTTOMAN” belgeselinde Celal Şengör’ü dinliyordum.







Fatih Sultan Mehmet’ten söz ederken...

Şöyle dedi:

*

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“Gerektiğinde saygı gösterirsin. Gerektiğinde korku salarsın. Ama bir amacın vardır. Bu amaca ulaşmak için ne gerekiyorsa yaparsın. İşte bu dehanın işaretidir.”

*

Fatih’i övmek için söylüyor bunları Celal Şengör.

Fakat çizdiği portre, bir dâhinin portresinden ziyade bir Makyavelist’in portresi.

*

Ne deniyordu bu tür durumlarda?

Hah buldum:

Sen övme kardeşim, sen övme.

KLAS BİR YOUTUBE İŞİ



YOUTUBER piyasasında pırıl pırıl parlayan bir isim var: Adem Metan.







*

Koşturuyor, konuşuyor, konuşturuyor, enteresan işler yapıyor. Ekmeğini resmen taştan çıkarıyor.

*

En son Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile tatlı bir sohbet yapmış. Baştan sona zevkle dinledim. Fuat Oktay gibi ağırlıklı bir devlet adamını Youtube röportajına ikna etmeyi başarmış Adem. Bravo yani.

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GÜNDÜZ KUŞAĞI KONUKLARI OLARAK HARRY İLE MEGHAN



NEREDEYSE olaylar şuraya kadar varacak:

*

Prens Harry, bizim gündüz kuşağı programlarından birine çıkıp “Abim beni döverdi. Ben ‘Abi ne olur vurma, canım çok acıyor’ derdim. Ama o vurmaya devam ederdi” diye ağlayacak.







Hatta dayanamayıp sehpanın üzerindeki bardağı alıp kafasında kıracak.

Prens Harry’nin eşi Meghan da neredeyse bizim gündüz programlarında “Eltim hep benimle uğraşıyordu. Cincilere gidip bana büyü bile yaptı” diye eltisini çekiştirecek.

*

Harry ile Meghan, bu hızla giderse... İş buralara kadar varacak.

FRANSIZ EDEBİYATI DİYORLAR TÜRK EDEBİYATI DEMİYORLAR



ÇOK kıl olduğum bir tabir var: Türkçe edebiyat.

*

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Can, Metis, İletişim falan... Anlı şanlı yayınevlerimiz, Türk edebiyatı yerine Türkçe edebiyat demeyi tercih ediyorlar.

*

Ama aynı yayınevleri göğüslerini gere gere Alman edebiyatı diyorlar, Fransız edebiyatı diyorlar, İspanyol edebiyatı diyorlar, İngiliz edebiyatı diyorlar, Rus edebiyatı diyorlar.

Almanca edebiyat, Fransızca edebiyat gibi tabirleri asla kullanmıyorlar.

*

Alman, Fransız, İspanyol, İngiliz, Rus demek meşru... Türk demek meşru değil.

Bu mudur? Budur.

*

Bu öyle kıl, öyle gıcık, öyle sinir bozucu bir tutum ki... Benim gibi bir evrenselcinin bile tepeden tırnağa milliyetçi kesilmesine yol açıyor.