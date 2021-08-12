Afganlar, Suriyeliler... Nasıl bakmalı, ne yapmalı?

Bir süre önce epey popüler olmuştu.
*
“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.
Geçti ve izledim.
Süreç şöyle işledi:
*
- Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.
- Bir süre olayın ayırdına varamadık.
- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.
- Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.
*
Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:
*
Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.
Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.
Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.
Tepin Allah tepin.
- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...
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- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.
Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.
*
Gözlemliyorum:
“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.
*
Demet Akalın’a bakıyorum:
Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.
*
Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.
*
Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.
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- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.
Bir yanda da nifak yangınları...
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Nedir nifak yangını?
Mesela şudur:
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“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.
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Nedir nifak yangını?
İzlediğim video aynen şöyleydi:
*
Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...
“Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.
Trafik polisi de gayet kibar bir dille...
“650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.
*
Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...
“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.
Hatta ve hatta...
Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.
Ne yapsın bu insanlar?
Aniden ortaya çıkmış bir durum.
*
Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.
*
Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.
Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.
*
Bu ortam var ya bu ortam...
En az yangın kadar tehlikeli.
Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.
Peki ya ne yapılır?
Hiçbir şey yapılmaz.
*
Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?
O zaman saygı duymayı denemelisin.
*
Ümit Aktaş.
*
Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.
*
Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.
*
Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.
*
Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:
*
- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.
*
- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.
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- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.
*
- Muhterem kanaat önderlerimiz.
- Sayın Türkan Şoray’ımız.
- Değerli tarihçilerimiz.
- Severek okuduğumuz romancılarımız.
- Sayın Tarkan’ımız.
- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.
- Yüce gönüllü şairlerimiz.
- Sayın
Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.
*
Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:
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Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.
*
Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...
*
MIRANDA KERR: Açılsın çakralar
SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)
VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta
ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.
MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı
SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.
RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü
GÜN
2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
*
3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
*
Sırf tahtaya üst üste
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
*
Afganlar, Suriyeliler... Nasıl bakmalı, ne yapmalı?
ALTINDAĞ OLAYI ALARM ZİLLERİNİ ÇALDIRMALI
Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?
Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.
Alarm zilleri çalıyor!
Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.
Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.
Tam bu noktada...
Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.
Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.
Çünkü yarın çok geç olabilir.
IRKÇILIK YAPMADAN DA BİR ŞEY SÖYLEMEK MÜMKÜN
KAYITSIZ şartsız göçmen karşıtlığı yapmak, insanı -Allah muhafaza- ırkçılığa ve faşistliğe kadar götürür.
Bu konuda ille de karşıtlık yapılacaksa...
Elimizde mis gibi “Düzensiz göç karşıtlığı” var.
Düzensiz göçe karşı çıkmak, ırkçılık ve faşizm değildir.
Bir insan düzensiz göçe karşı çıkınca vicdanını kaybetmiş olmaz.
Göçmenlere karşı olmayalım, düzensiz göçe karşı olalım.
AFGAN VİDEOLARINA AMAN DİKKAT EDELİM
SON zamanlarda pıtrak gibi çoğalan Afgan videoları var sosyal medyada.
Nerede çekilmiş?
Ne zaman çekilmiş?
Hiçbir şey belli değil.
Zihnim komplolara hiç yatkın olmadığı halde gizli bir elin, bu videoları servis ettiğini düşünüyorum.
Bize düşen dikkatli olmak.
Her gördüğümüz görüntünün üzerine atlamayalım.
Teyit edelim.
GÖÇ VE UYUM BAKANLIĞI BİR GEREKLİLİK HALİNE GELDİ
MİLAT gazetesinin manşetinde yer alan bir teklif gördüm:
“Göç ve Uyum Bakanlığı” diye bir bakanlığın kurulmasını öneriyordu gazete.
Yüzde yüz katılıyorum.
Böyle bir bakanlığa gerçekten de büyük ihtiyaç var.
Bakanlık düzeyinde konunun ele alınması gerekiyor.
Bu öneriye şans verilmeli.
TÜRKİYE GÖÇMEN KAMPI DEĞİLDİR, OLAMAZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin en üst düzey isimlerinin katıldığı toplantının ardından şu açıklamayı yaptı:
“Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Birileri bu toprakları, toplama kampı olarak düşünmesin.”
Bu çok kıymetli bir açıklama.
AK Parti, bu yaklaşımı daha yüksek sesle dile getirmeli.
EREN
ÖMER Halisdemir, bizi birleştiren şehidimiz.
Ölüm yıldönümünde yapılan paylaşımlara bakınca fark ettim ki...
Eren de bizi birleştiren şehidimiz.
*
Ne kadar ayrılsak da...
Ömer Halisdemir ve Eren konusunda birleşebiliyoruz.
Ne güzel!
BAŞKANLIK SİSTEMİ KARŞITI DİZİ ÖNERİSİ
İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e “Borgen” adlı Danimarka yapımı diziyi izlemesini tavsiye etmiştim.
Borgen’i de “Tam bir parlamenter sistem karşıtı dizi” olarak nitelendirmiştim.
*
İYİ Partili bir arkadaşım, “Ben de sana bir dizi öneriyorum” diyerek “House Of Cards”ı izlememi tavsiye etmiş.
“Tam bir başkanlık sistemi karşıtı dizi” olarak nitelendirmeyi de ihmal etmemiş.
*
Güzel yanıt.
Anında like verdim.
CEHALETLE MÜCADELE DERNEĞİ KURULMALI
İSTANBUL Halkalı’da Caferiler yaşar.
Caferiler, her yıl muharrem ayında “Aşura Günü” düzenlerler.
Siyasi olarak da CHP’yi tercih etmişliği vardır bu topluluğun.
CHP’den milletvekilleri bile oldu.
*
Neyse... Neyse...
*
Caferi Cemaati, İstanbul’da “Aşura Günü” için yasaya uygun olarak süsledikleri bir minibüsü dolaştırmışlar.
Hoparlörden Kerbela’yı anlatan mersiyeler eşliğinde.
*
Sosyal medyada ise bu minibüsün görüntüsünün altına...
*
Afganlıların yaptıklarına bakın.
Taliban İstanbul’da.
Minibüse bile kara çarşaf giydirdiler.
Falan diye yazılar.
*
“Cehaletle Mücadele Derneği” diye bir dernek kuracağım ama sabrım yok.
YANGINI SÖNDÜRDÜK AMA YALANLARI SÖNDÜREMEDİK
SABAH gazetesinde okudum haberi.
AK Parti MYK’da şöyle demiş AK Parti’nin bazı yöneticileri:
*
“Yangını söndürmekte başarılıydık ama yalanlarla mücadelede başarılı değildik.”
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Bundan böyle afetlerle mücadeleyi daha düzgün yapmak için atılacak adımların arasına...
“Afet dönemi yalanlarla mücadele” maddesi de eklenmeli.