30 Ağustos’u en görkemli şekilde kutlamanın tam sırası

Macron denilen şahsın ta binlerce kilometre öteden, bizi ayağımızı kendi denizlerimize sokamayacak hale getirmek için çırpındığı şu ortamda...
- Arkasına Avrupa Birliği’ni alan Yunanistan’ın apaçık haksız taleplerle şımarıklığının dozunu epeyce arttırdığı şu ortamda...
*
- Almanya’nın bile kendisini “Yunanistan’ı kollar gibi” yapmak zorunda hissettiği şu ortamda...
*
- Avrupa Birliği’nin “Kim haklı, kim haksız” diye bakmaya tenezzül bile etmeden Yunanistan’ı savunma noktasında olduğu şu ortamda...
*
- Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkarmak niyetinde olduğunu ima etmeye başladığı şu ortamda...
*
30 Ağustos’u en görkemli şekilde kutlamak...
Bütün bunlara karşı verilecek...
En güzel, en net, en etkili, en anlamlı ve en anlaşılır cevap olacaktır.
ASALETTEN SUSMANIN SIRASI MI SAYIN VEKİL
AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar hakkında “Kızılay’ın yoksullar için dağıtacağı etler otelinde görüntülendi” diye bir iddia ortaya atıldı.
Doğru mudur, değil midir? Bilmiyorum. Saçma bir iddia mıdır, değil midir? Onu da bilmiyorum.
*
Bildiğim şey, milletvekili Taşar’ın bu iddiaya karşı verdiği cevap.
Şöyle demiş: “Her lafa verecek cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Suskunluğum asaletimden.”
*
Cemal Taşar Bey...
Asalet sahibi bir insan, “Yoksulların etlerini oteline istifledi” gibi bir iddia karşısında susmaz. Tamam, her lafa cevap vermeyin, asaletiniz bozulmasın. Ama bu lafa cevap vermezseniz asaletiniz kesin bozulur.
HER GÜNÜN BİR SLOGANI OLSAYDI
- Dünkü sloganım şu olurdu: Yezit’e lanet, Hüseyin’e bin selam.
*
- Bugünkü sloganım şu olurdu: Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa.
BARO BAŞKANI: O POSTERİ BİZE RAĞMEN ASTILAR
İSTANBUL Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu aradı dün.
*
Öncelikle şu iki konunun altını çizdi:
- BİR: Ölüm orucu eylemine şiddetle karşıyım. Asla tasvip etmem.
- İKİ: O pankartı biz asmadık, bize rağmen asıldı.
*
Ardından da bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamayı iletti bana.
Açıklamada vurgulanan hususların özeti şöyle:
*
- Poster, İstanbul Barosu tarafından asılmamıştır. Baro görevlilerine rağmen odaya girilerek asılmıştır. Posteri indiren baro görevlileridir. Güvenlik güçleri de buna tanıktır. İstanbul Barosu, poster indirildikten sonra binaya Türk bayrağı çekmiştir.
*
- Av. Ebru Timtik özelinde savunduğumuz değer, “adil yargılanma ilkesi”dir. Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesiyle ilgili terör eyleminde Av. Ebru Timtik’e yöneltilen bir iddia yoktur. Savcı Kiraz’ın şehit edilmesi, lanetlenmesi gereken bir terör eylemidir.
*
- Ölüm orucu, onanacak bir eylem değildir. Yaşam hakkını öncelikle savunan bir kurumsallığın başka bir noktada bulunması beklenemez. Ölüm orucundaki avukatların eylemlerini sona erdirmeleri için etkin bir çaba gösterdik. Ne yazık ki çabamız karşılık bulmadı.
AŞURE ÇEŞİTLEMELERİ
- Nişantaşı sosyete aşuresi... Sedef İybar’dan... Her yıl olduğu gibi bu yıl da geldi... Her yıl olduğu gibi bu yıl da acayip enfes görünüyor.
- Emine Erdoğan’ın aşure yapma görüntüleri ve aşure üzerine yazdıkları... Sıcacık bir insanlık haliydi.
- Annem de eğer malzemeden çalma yönünde bir tavır geliştirmezse... Pek güzel yapar aşureyi...
- Doktorlarımıza sesleniyorum: Aşurenin hiç değilse daha az zararlı tatlı sınıfına girdiğini söyler misiniz lütfen.
- Şunca yıldan sonra anladığım şudur: Başka şeyleri bilmem ama aşurenin içine mutlaka sevgi katılmalı.
30 Ağustos’u en görkemli şekilde kutlamanın tam sırası
Macron denilen şahsın ta binlerce kilometre öteden, bizi ayağımızı kendi denizlerimize sokamayacak hale getirmek için çırpındığı şu ortamda...
- Arkasına Avrupa Birliği’ni alan Yunanistan’ın apaçık haksız taleplerle şımarıklığının dozunu epeyce arttırdığı şu ortamda...
*
- Almanya’nın bile kendisini “Yunanistan’ı kollar gibi” yapmak zorunda hissettiği şu ortamda...
*
- Avrupa Birliği’nin “Kim haklı, kim haksız” diye bakmaya tenezzül bile etmeden Yunanistan’ı savunma noktasında olduğu şu ortamda...
*
- Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkarmak niyetinde olduğunu ima etmeye başladığı şu ortamda...
*
30 Ağustos’u en görkemli şekilde kutlamak...
Bütün bunlara karşı verilecek...
En güzel, en net, en etkili, en anlamlı ve en anlaşılır cevap olacaktır.
ASALETTEN SUSMANIN SIRASI MI SAYIN VEKİL
AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar hakkında “Kızılay’ın yoksullar için dağıtacağı etler otelinde görüntülendi” diye bir iddia ortaya atıldı.
Doğru mudur, değil midir? Bilmiyorum. Saçma bir iddia mıdır, değil midir? Onu da bilmiyorum.
*
Bildiğim şey, milletvekili Taşar’ın bu iddiaya karşı verdiği cevap.
Şöyle demiş: “Her lafa verecek cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Suskunluğum asaletimden.”
*
Cemal Taşar Bey...
Asalet sahibi bir insan, “Yoksulların etlerini oteline istifledi” gibi bir iddia karşısında susmaz. Tamam, her lafa cevap vermeyin, asaletiniz bozulmasın. Ama bu lafa cevap vermezseniz asaletiniz kesin bozulur.
HER GÜNÜN BİR SLOGANI OLSAYDI
- Dünkü sloganım şu olurdu: Yezit’e lanet, Hüseyin’e bin selam.
*
- Bugünkü sloganım şu olurdu: Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa.
BARO BAŞKANI: O POSTERİ BİZE RAĞMEN ASTILAR
İSTANBUL Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu aradı dün.
*
Öncelikle şu iki konunun altını çizdi:
- BİR: Ölüm orucu eylemine şiddetle karşıyım. Asla tasvip etmem.
- İKİ: O pankartı biz asmadık, bize rağmen asıldı.
*
Ardından da bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamayı iletti bana.
Açıklamada vurgulanan hususların özeti şöyle:
*
- Poster, İstanbul Barosu tarafından asılmamıştır. Baro görevlilerine rağmen odaya girilerek asılmıştır. Posteri indiren baro görevlileridir. Güvenlik güçleri de buna tanıktır. İstanbul Barosu, poster indirildikten sonra binaya Türk bayrağı çekmiştir.
*
- Av. Ebru Timtik özelinde savunduğumuz değer, “adil yargılanma ilkesi”dir. Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesiyle ilgili terör eyleminde Av. Ebru Timtik’e yöneltilen bir iddia yoktur. Savcı Kiraz’ın şehit edilmesi, lanetlenmesi gereken bir terör eylemidir.
*
- Ölüm orucu, onanacak bir eylem değildir. Yaşam hakkını öncelikle savunan bir kurumsallığın başka bir noktada bulunması beklenemez. Ölüm orucundaki avukatların eylemlerini sona erdirmeleri için etkin bir çaba gösterdik. Ne yazık ki çabamız karşılık bulmadı.
AŞURE ÇEŞİTLEMELERİ
- Nişantaşı sosyete aşuresi... Sedef İybar’dan... Her yıl olduğu gibi bu yıl da geldi... Her yıl olduğu gibi bu yıl da acayip enfes görünüyor.
- Emine Erdoğan’ın aşure yapma görüntüleri ve aşure üzerine yazdıkları... Sıcacık bir insanlık haliydi.
- Annem de eğer malzemeden çalma yönünde bir tavır geliştirmezse... Pek güzel yapar aşureyi...
- Doktorlarımıza sesleniyorum: Aşurenin hiç değilse daha az zararlı tatlı sınıfına girdiğini söyler misiniz lütfen.
- Şunca yıldan sonra anladığım şudur: Başka şeyleri bilmem ama aşurenin içine mutlaka sevgi katılmalı.