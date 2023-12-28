Yerel seçim öncesi anketlerden siyasete uyarı

Haberin Devamı

O zaman yapılacak olan anketler daha verimli olacak. Çünkü adaylar belli olacak. Ama tek gündem belediye başkan adayları değil. İlk kez sosyal medya fenomenleri ve ‘Ponzi Seçil’ de anketlerde yerini aldı. Farklı konularda çarpıcı veriler sunduğu için Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 16-22 Aralık tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yaptığı anketi paylaşmak istedim.

DİLAN POLAT’I DUYMAYAN KALMAMIŞ

Sonradan görme lüks yaşamı, “Enercii” diye ortalarda dolaşması ve lüks araçlarıyla sosyal medyanın bir numaralı isimlerinden olan Dilan Polat’ın şaşaalı yaşamı cezaevinde son buldu.

Optimar ankete katılanlara, “Dilan Polat adını daha önce duydunuz mu?” diye sormuş. Dilan Polat olur da duyulmaz mı?

Ankete katılanların yüzde 74.8’i ‘Duydum’ diyor. ‘Duymadım’ diyenlerin oranı ise yüzde 25.2 çıkıyor. Sanıyorum onlar da artık duymuştur.

Haberin Devamı

Seçil Erzan o kadar tanınmıyor. “Seçil Erzan adını daha önce duydunuz mu?” sorusuna ankete katılanların yüzde 48.7’si ‘Evet’, yüzde 51.3’ü ise ‘Hayır’ yanıtını vermiş.

SIKI DENETİM ŞART

Optimar ankete katılanlara “Sosyal medya fenomenleri daha sıkı bir denetime tabi tutulmalı mı?” diye sormuş.



Ankete katılanlar neredeyse koro halinde ‘Evet’ demiş. Kesinlikle katılırım diyenler yüzde 44.9 olurken, katılırım diyenlerin oranı yüzde 40.5 çıkıyor. İkisinin toplamı ise yüzde 85.4’e ulaşıyor. Bu da sosyal medya fenomenlerine yönelik olarak yapılan operasyonun kamuoyu tarafından ezici bir çoğunlukla desteklendiğini gösteriyor. ‘Hayır’ diyenlerin oranı sadece yüzde 4.2 çıkıyor.

ÖZGÜR ÖZEL BAŞARILI OLACAK MI



OPTİMAR’ın anketinden Özgür Özel’le ilgili ilginç sonuçlar çıkıyor. “Özgür Özel’in başarılı olacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 32’si ‘Evet’ yanıtını verirken, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 57.6 çıkıyor. ‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı ise yüzde 11.4. Çiçeği burnunda bir genel başkan olarak Özgür Özel’in başarılı olabilmesi için bu algıyı kırması gerekiyor.

‘MİLLET İTTİFAKI’NA VİZE YOK

Ankette Millet İttifakı da sorulmuş. “Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçilmesinden sonra Millet İttifakı’nın devam etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 41.9’u ‘Evet’ derken, ‘Devam etmemeli’ diyenlerin oranı yüzde 58.1 çıkıyor. Bu veriler İYİ Parti’nin kararının test edilmesi açısından önemli.

Haberin Devamı

İYİ PARTİ’YE VİZE



OPTİMAR, İYİ Parti’nin seçimlere tek başına girme kararını da sormuş. Ankete katılanların yüzde 53.6’sı İYİ Parti’nin kararını doğru bulduğunu söylüyor. ‘Hayır’ diyenlerin oranı ise yüzde 46. 4 çıkıyor. Bu veriler İYİ Parti’nin seçimlere “hür ve müstakil” olarak girme kararının kamuoyu tarafından desteklendiğini gösteriyor.

İYİ PARTİ’DEKİ İDDİALAR

İYİ Parti’de bir süre önce cinsel taciz ve parasal iddialar nedeniyle istifalar ve ihraçlar yaşanmıştı. Optimar’ın araştırmasında “İYİ Parti’de yaşandığı iddia edilen olaylardan haberdar mısınız?” diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 50.5’i ‘Evet’ derken, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 49.5 çıkıyor.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU, CHP VE İYİ PARTİ’YE KARIŞIYOR MU

Hem CHP Kongresi’nde Kılıçdaroğlu’nun devrilmesi hem ittifaka girmeyen İYİ Parti’de yaşanan Ekrem İmamoğlu istifaları nedeniyle bu veri çok önemli. Optimar, Ekrem İmamoğlu’nun CHP ve İYİ Parti’nin iç işlerine karışıp karışmadığını sormuş.

Ankete katılanların yüzde 54.5’i ‘Evet’ yanıtını verirken, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 45.5’te kalmış. CHP’de ‘İç işlerimize karışıyor’ diyenlerin oranı yüzde 37.4 çıkarken, İYİ Parti’de bu oran yüzde 56.1’e ulaşıyor.

MANSUR YAVAŞ KARIŞIYOR MU

Peki Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti’nin iç işlerine karışıyor mu? Ankete katılanların yüzde 37.5 ‘Evet’ derken, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 62.5 çıkıyor. Yani Ekrem İmamoğlu’na göre tam tersi oranlar söz konusu. CHP’lilerin yüzde 76.7’si, İYİ Partililerin ise yüzde 80.7’si Mansur Yavaş’ın iç işlerine karıştığını düşünmüyor.

Haberin Devamı

DEM PARTİ SEÇİME NASIL GİRMELİ



PKK’nın siyasi kolu olan DEM Parti’nin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere batı şehirlerinde CHP ile ittifak yapması gündemde. Optimar, “DEM Parti; İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin gibi metropol şehirlerinde kendi adaylarıyla mı seçime girmeli?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 51.1’i ‘Evet’ derken, yüzde 48.9’u ‘Hayır’ yanıtını vermiş.

ADAY MI ÖNEMLİ PARTİ Mİ

Belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde en çok duyduğumuz soru bu; “Aday mı önemli, yoksa parti mi?”



Optimar, “Sizin için seçimlerde parti mi yoksa çıkardığı aday mı önemlidir?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 22’si ‘parti’ derken, ‘aday’ diyenlerin oranı yüzde 42.5 çıkıyor. ‘Hem parti hem aday’ diyenlerin oranı yüzde 29.3 olurken, ‘fikrim yok ve kararsızım’ diyenlerin oranı ancak yüzde 37’ye ulaşıyor. Bu da gösteriyor ki seçmenlerin bu konuda kafaları net.

Haberin Devamı

YÜZDE 50 ARTI 1



KISA bir süre önce çok yoğun bir şekilde tartıştığımız cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yüzde 50 artı oranı hakkında kamuoyu ne düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 45.7’si bu oranın düşürülmesini, yüzde 54.3’ü ise düşürülmemesini istiyor. Bu oranın düşürülmesini isteyenlerin yüzde 51’i ise, en fazla oy alanın cumhurbaşkanı seçilmesini savunuyor.

YENİ ANAYASA GEREKLİ Mİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünü yaptığı yeni anayasa konusunda ise kamuoyundan destek var. Ankete katılanların yüzde 53.2’si yeni anayasaya destek verirken, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 32.3’te kalıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 14.5 çıkıyor. Bu sonuçlar yeni anayasa konusunun daha çok anlatılması gerektiğini gösteriyor.

DEĞİŞMEYEN GÜNDEM EKONOMİ

Uzun bir süredir Türkiye’nin en önemli gündemi olarak ekonomi çıkıyor. Optimar anketine katılanların yüzde 57.4’ü en önemli gündem maddesi olarak ‘ekonomi’ derken, onu yüzde 6.5’le ‘eğitim’, yüzde 5.6’yla ‘terör’ ve yüzde 5.2 ile ‘işsizlik’ takip ediyor.

EKONOMİYİ KİM ÇÖZER

Ekonomi en önemli sorun ama kimse bu sorunu muhalefet çözer demiyor.

Ankete katılanların yüzde 26.8’i “AK Parti çözer” derken, CHP diyenlerin oranı yüzde 16.7. Diğer partilerin oranı ise yüzde 5’in altında sıralanıyor.

Bu sorunun cevabı muhalefet olmadığı sürece seçimleri kazanmaları mümkün gözükmüyor.